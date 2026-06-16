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Fantoci
Electronic Arts сообщила о планах интегрировать рекламу непосредственно в игровой процесс
Виртуальные стадионы EA Sports превратятся в реальные рекламные площадки для крупных брендов.
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Американский издатель видеоигр Electronic Arts официально объявил о запуске платформы EA Advertising, позволяющей известным брендам встраивать рекламный контент непосредственно в игровой процесс через динамические размещения в реальном времени. Анонс состоялся 15 июня. Компания позиционирует платформу как новый инструмент для компаний, которые хотят выйти на аудиторию в 120 миллионов ежемесячных игроков EA.

Источник: yahoo.com

Согласно технической документации проекта, EA Advertising предполагает отказ от традиционных статичных баннеров в меню в пользу нативных 3D-форматов. Компания обновила собственный проприетарный движок Frostbite, интегрировав в него специализированный рекламный сервер и SDK. Данная технология позволяет рекламодателям в реальном времени транслировать брендированный контент. В качестве примеров интеграции заявлены цифровые рекламные щиты на виртуальных стадионах, спонсорские оверлеи в интерфейсе телетрансляций и брендированные внутриигровые задания. Система обеспечит партнеров телеметрией о показах и вовлеченности аудитории в соответствии со стандартами ассоциации IAB.

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На начальном этапе платформа будет сфокусирована на спортивных симуляторах серии EA Sports (FC, Madden NFL, College Football), а также на проектах The Sims и Skate. В числе первых участников партнерской программы заявлены корпорации Visa, Red Bull и Lowe's. Руководство EA утверждает, что данный формат рекламы разработан для органичного дополнения виртуального окружения и не будет прерывать игровой процесс.

Источник: comicbook.com

Следует отметить, что запуск рекламной сети происходит на фоне структурных изменений в капитале корпорации. По информации отраслевых изданий, Electronic Arts находится в стадии оформления сделки по выкупу акций с привлечением заемных средств (leveraged buyout) на сумму 55 миллиардов долларов консорциумом инвесторов, в который входит Государственный инвестиционный фонд Саудовской Аравии (PIF). Поиск новых масштабируемых источников дохода обусловлен необходимостью обслуживания долга в условиях роста затрат на разработку ААА-проектов. По оценкам аналитиков, объем рынка внутриигровой рекламы достигнет 12,5 миллиарда долларов к концу 2026 года.

Вполне ожидаемо, что даннная инициатива вызвала негативную реакцию профильного сообщества. Основной аргумент критиков базируется на противоречии с премиальной моделью распространения: потребители приобретают базовые версии игр по цене от 70 долларов, оплачивают консольные онлайн-сервисы и совершают микротранзакции. Внедрение B2B-рекламы поверх существующих затрат воспринимается аудиторией как двойная монетизация.

В прошлом EA уже сталкивалась с негативной реакцией покупателей. В 2020 году издатель добавил полноэкранные рекламные вставки в симулятор смешанных единоборств UFC 4, но удалил их спустя несколько дней после релиза из-за массовых протестов и обвала рейтингов. Текущий перезапуск рекламного направления является реализацией стратегии, озвученной генеральным директором EA Эндрю Уилсоном в мае 2024 года. Тогда Уилсон назвал динамическую внутриигровую рекламу ключевым драйвером финансового роста компании, ежемесячная аудитория которой превышает 120 миллионов активных пользователей.

#electronic arts #ea advertising
Источник: notebookcheck.net
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