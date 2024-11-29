Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Платим блогерам
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Платим блогерам
Блоги
Fantoci
Китайские ученые нашли способ применения алмазов в качестве долговечного носителя информации
Перспективы применения алмазов выходят далеко за пределы хранения данных. Технологии, основанные на уникальных свойствах этого материала, активно разрабатываются в области квантовых сетей и полупроводников.

Всем хорошо известно, что алмазы являются символом роскоши и вечности, но вскоре они могут обрести новую роль — стать надежными хранителями информации. Китайские материаловеды совершили прорыв в области хранения данных, разработав технологию записи информации в кристаллической структуре драгоценных минералов. Этот инновационный подход обещает беспрецедентную плотность и долговечность хранения, превосходящие возможности современных накопителей, таких как жесткие диски и Blu-ray диски. Новая технология хранения данных, представленная учеными из Китайского университета науки и технологий (USTC) в престижном журнале Nature Photonics, позволяет достичь плотности записи информации в 1,85 терабайта на кубический сантиметр. Это почти вдвое превышает показатели лучших современных жестких дисков, которые, к тому же, имеют ограниченный срок службы, обычно не превышающий десяти лет для корпоративных моделей. Blu-ray диски, хотя и могут похвастаться большей долговечностью, значительно уступают алмазам по плотности хранения.

Уникальность разработки USTC заключается не только в высокой плотности записи. Исследователи также добились значительного сокращения времени записи данных, доведя его до невероятных 200 фемтосекунд (1 фемтосекунда равна 10-15 секунды). Китайская разработка открывает новые возможности для разработки сверхскоростных систем хранения и обработки информации. Но, пожалуй, самой впечатляющей особенностью новой технологии является ее потенциальная долговечность. Алмазы, известные своей исключительной прочностью и устойчивостью к внешним воздействиям, могут обеспечить сохранность данных на миллионы лет без необходимости обслуживания или перезаписи. Авторы исследования утверждают, что информация, записанная в алмазе, останется неповрежденной даже при температуре 200 градусов Цельсия в течение столетия. Эксперименты показали, что считывание данных с алмазного носителя происходит с поразительной точностью, превышающей 99 процентов, что гарантирует надежность и безошибочность работы системы.

Интерес к алмазам как к потенциальным носителям информации возник не на пустом месте. Еще в 2016 году группа ученых из Городского колледжа Нью-Йорка продемонстрировала принципиальную возможность использования алмазов для хранения данных, применив азотно-вакансионные центры – дефекты в кристаллической решетке, образующиеся при замещении атома углерода атомом азота. Эти уникальные центры, обладающие флуоресцентными свойствами, могут служить своего рода ячейками памяти, состояние которых изменяется под воздействием лазерного излучения. Хотя плотность записи, достигнутая в 2016 году, была невысокой, эта работа заложила основу для дальнейших исследований.

Китайская команда USTC существенно усовершенствовала технологию, научившись создавать множество контролируемых азотных центров в алмазе, воздействуя на него лазером с разной энергией. Используя высокоскоростную камеру, способную регистрировать флуоресценцию, ученые записали в алмаз первое в истории цейтраферное изображение – серию снимков скачущей лошади, сделанных Эдвардом Мейбриджем в 1878 году. Каждый кадр занимал площадь около 90 на 70 микрон, что наглядно демонстрирует потенциал технологии для создания компактных и вместительных хранилищ данных. Разработки в области использования алмазов не ограничиваются только хранением информации. Крупные технологические компании, такие как Amazon Web Services (AWS), изучают возможность применения алмазов в квантовых сетях, а японские исследователи рассматривают их как перспективный материал для создания полупроводников нового поколения.

#китай #алмазы #носители информации
Источник: nature.com
+
Написать комментарий (0)
Отсутствие инноваций и самых современных технологий тормозит продажи iPhone
Toyota и Nissan отчитались о сокращении своих производств
Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные новости

Майнеры распродают видеокарты за бесценок на фоне заката криптодобычи на GPU
33
Насколько «Орешник» быстрее «Кинжала», и почему даже ЗРК Patriot не может сбить российскую ракету
7
В Китае обнаружили «сверхгигантское» месторождение золота стоимостью $83 млрд
2
Обновление Windows 11 24H2 оказалось несовместимо с некоторыми офисными USB-устройствами
+
С нового года хостинг-провайдеров в РФ обяжут раскрывать данные о стране выдачи документов клиентов-физлиц и не только
2
Инсайдеры заявили, что GeForce RTX 5060 будет стоить всего $200 и не предложит прироста fps
14
В Китае приступили к строительству крупнейшего в мире полностью управляемого радиотелескопа
+
Xiaomi начала глобальную рассылку HyperOS 2, первыми новую операционную систему получат флагманы
+
Российская гиперзвуковая ракета «Орешник» обладает мощностью 900 килотонн
+
В украинской армии подтверждают закрепление российских подразделений в центре Часов Яра
+
В России приступили к строительству крупнейшей ветряной электростанции
5
«Ланцет-3» вывел из строя американскую гаубицу M777A2: точный удар российского дрона-камикадзе
+
Клон игры Horizon Zero Dawn под названием Light of Motiram представили на ПК
1
В Hardware Unboxed считают, что видеокарта NVIDIA GeForce RTX 5060 должна стоить около 200 долларов
6
Росморречфлот возродит заброшенный водный маршрут по реке Иртыш
+
Российский FPV-дрон впервые уничтожил редкий американский ЗРК L3 Harris Vampire
2
Свежие скриншоты One UI 7 демонстрируют ряд обновлённых приложений и значков
+
Тайвань допускает запуск производства чипов TSMC с техпроцессом 2 нм в США после 2025 года
+
Собственный чип Xiaomi на техпроцессе 3 нм не получит модема 5G
+
В Германии полагают, что вооружённый конфликт России и НАТО начнётся до 2030 года
10

Популярные статьи

Фантастика "Космос: далекие уголки" — самый дорогой сериал из 90-х
12
"Forgive Me Father 2": краткий обзор новой игры (+ бонус)
+
28 ноября отмечается День Пьяного Ёжика
8
Гаджеты СССР: 6 уникальных устройств советской эпохи
28
Обзор и тестирование смартфона Doogee V40 Pro
2
Что больше всего подорожало в 2024 году в России – оцениваем реальный уровень инфляции
10
Выбираем наиболее выгодный и оптимальный процессор для игрового компьютера в конце 2024 года
14
Есть ли смысл в покупке внешней видеокарты, и как не стать жертвой бесполезных технологий
10
Большое тестирование Windows / Linux и AMD / NVIDIA в утилите GPU Caps Viewer: Часть 1
17
Обзор компактного SSD накопителя Silicon Power DS72
+

Сейчас обсуждают

Backardi
16:29
По мне так неплохо, ну лучше бы вот вместо этого мужика фотку с тем голым мужиком вставить и было бы топ
Как мой знакомый сэкономил на апгрейде игрового ПК 70 000р, отделавшись покупкой процессора AMD
FelsheR-zzzzz
16:29
В стиле писателей с оверклокера + твоя грязь.
Как мой знакомый сэкономил на апгрейде игрового ПК 70 000р, отделавшись покупкой процессора AMD
linux4ever
16:29
>It's the first time RADV is Vulkan conformant on GFX6-7! Some chips are missing because we don't have access but most of the GFX6-7 GPUs are covered. Зашибись, нормальным людям даже для radeon 7970 ...
Получены результаты тестов - NVIDIA GeForce лучше для Linux, а AMD Radeon несостоятелен
Сергей Гончар
16:27
Не нравится мне Хуанг слощавый какой то, одним словом Румын.
Инсайдеры заявили, что GeForce RTX 5060 будет стоить всего $200 и не предложит прироста fps
Бахтиер Кудратуллаев
16:26
всё на месте. как тебе превью бро?
Как мой знакомый сэкономил на апгрейде игрового ПК 70 000р, отделавшись покупкой процессора AMD
Сергей Гончар
16:23
Вернее будет нормой.
Инсайдеры заявили, что GeForce RTX 5060 будет стоить всего $200 и не предложит прироста fps
Сергей Гончар
16:22
Хуанг задержит производство самых (дешёвых) видеокарт 50 серии из за того что он не получит от этого большой прибыли, у Куртки этот год будет разочарованием, и будет он продавать видеокарты 50 серии, ...
Инсайдеры заявили, что GeForce RTX 5060 будет стоить всего $200 и не предложит прироста fps
Cyborg39rus
16:20
Здравствуйте. Самый идеальный график какой у меня был, это 3 дня с 9 утра до 3 дня, 1 выходной и снова 3 таких рабочих дня, ЗП 40к+, в зависимости от смен и наработки, так как смены можно взять с 3 дн...
Каждый второй россиянин мечтает о четырёхдневной рабочей неделе
FelsheR-zzzzz
16:17
А пивас где?
Как мой знакомый сэкономил на апгрейде игрового ПК 70 000р, отделавшись покупкой процессора AMD
Alexander Tikhonov
16:12
Война закончится быстро, если объявить, что будем бомбить имущество тех миллиардеров, которые за верёвочки управляют Байденом. Будем мировыми робингудами, весь мир нас поддержит, а если нет - кому нуж...
В Германии полагают, что вооружённый конфликт России и НАТО начнётся до 2030 года
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter
Мы используем