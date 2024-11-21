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Fantoci
Новая технология 3D-биопечати использует звуковые волны для формирования мягких тканей
Благодаря такому методу удается не только воспроизводить сложные клеточные структуры, но и делать это в десятки раз быстрее: технология DIP позволяет печатать ткани до 350 раз быстрее, чем существующие аналоги.

Австралийские ученые из Университета Мельбурна представили революционную технологию 3D-биопечати, основанную на использовании звуковых волн. Новый 3D-биопринтер, использующий акустические волны для формирования живых тканей, открывает беспрецедентные возможности в медицинской области, а именно разработки новых лекарств и методов трансплантологии.

Традиционные методы создания биологических структур всегда были ограничены технологическими барьерами. Существующие биопринтеры могли печатать ткани группами клеток, но не обеспечивали высокоточного позиционирования на микроуровне. Команда исследователей из Мельбурнского университета радикально изменила этот подход, представив принципиально новую методику динамической интерфейсной печати (Dynamic Interface Printing, DIP).

Главное преимущество новой технологии — возможность манипулирования отдельными клетками с помощью звуковых волн, что позволяет моделировать сложнейшие биологические структуры с невероятной точностью. Процесс напоминает создание трехмерной живописи на молекулярном уровне: каждая клетка буквально "дирижируется" в нужную позицию, подобно музыкальному инструменту в слаженном оркестре.

Механизм работы биопринтера поражает своей элегантностью. Жидкий полимер служит средой, внутри которой формируется пузырь специальной консистенции. Акустические волны заставляют этот пузырь вибрировать, создавая микротечения, которые перемещают клетки с хирургической точностью. Более того, новая технология работает в 350 раз быстрее существующих аналогов, что кардинально сокращает время создания биологических структур.


Потенциал применения новой технологии невероятно велик и может полностью преобразить несколько направлений медицины. Во-первых, это возможность создания максимально персонализированных трансплантационных органов, полностью адаптированных под конкретного пациента. Во-вторых, принципиально новый подход к тестированию лекарственных препаратов без использования животных, что значительно ускорит и удешевит фармацевтические исследования.

Научное сообщество уже проявляет большой интерес к разработке. Исследователи провели консультации с ведущими медицинскими центрами мирового масштаба, включая Гарвардскую медицинскую школу и онкологический центр имени Слоуна-Кеттеринга. Это свидетельствует о высоком потенциале технологии и её реальной готовности к практическому применению.

Принципиальное отличие нового метода — бережное отношение к биологическим структурам. В отличие от существующих технологий, которые требуют механического перемещения напечатанных тканей, новый биопринтер минимизирует физическое воздействие, существенно снижая риск повреждения клеток.

Команда разработчиков метафорически сравнивает свою технологию с дирижером, способным управлять сложнейшим биологическим "оркестром" клеток. Каждая клетка получает четкую инструкцию, занимая строго определенное место в трехмерной структуре, что максимально приближает искусственно созданную ткань к естественным биологическим образованиям.

#3d-принтер #3d-биопечать #3d-биопринтер #биопечать #dynamic interface printing #акустические волны
Источник: pursuit.unimelb.edu.au
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