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Fantoci
Микроскопические двумерные магниты могут заменить транзисторы в будущих компьютерах
Атомные магниты могут значительно ускорить вычисления, поскольку мы почти достигли пределов кремниевых технологий.

Мы стоим на пороге новой эры вычислений. Ученые разработали инновационную технологию, способную произвести революцию в сфере вычислительной техники. Речь идет о микроскопических двумерных магнитах, которые могут стать достойной заменой традиционным транзисторам.

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Долгие годы производители полупроводников неуклонно уменьшали размеры компонентов, стремясь повысить производительность и эффективность процессоров. Однако в настоящее время мы вплотную подошли к физическим пределам миниатюризации кремниевых технологий. Это ставит под сомнение дальнейшую актуальность закона Мура, предсказывающего регулярное удвоение количества транзисторов на кристалле интегральной схемы.

В поисках решения этой проблемы международная группа исследователей обратила свое внимание на спинтронику - область квантовой электроники, изучающую спиновые и магнитные явления в твердых телах. Ключевым элементом новой технологии стал усовершенствованный магнитный туннельный переход (МТП).

МТП представляет собой наноструктуру, состоящую из двух ферромагнитных слоев, разделенных тончайшим слоем диэлектрика. Подобные структуры уже нашли применение в различных устройствах, таких как датчики радиочастот, магнитная оперативная память и головки чтения жестких дисков. Однако новый тип МТП обладает уникальными свойствами, позволяющими использовать его в качестве логического вентиля, способного заменить традиционные транзисторы.

Ключевая особенность разработанных МТП заключается в их способности функционировать как сверхмалые двумерные магниты, которые могут работать как логические элементы, представляющие значения 0 и 1. Благодаря феноменально быстрому переключению между этими состояниями, процессоры на основе данной технологии потенциально могут значительно превзойти современные кремниевые аналоги по скорости и энергоэффективности.

Конструкция инновационных МТП, описанная в журнале Nature Communications, представляет собой многослойную структуру, состоящую из трииодида хрома, графеновых хлопьев и гексагонального нитрида бора. Эти "магниты ван дер Ваальса", как их иногда называют, демонстрируют уникальные свойства при охлаждении до сверхнизких температур, близких к абсолютному нулю.

В ходе экспериментов исследователи обнаружили, что пропускание коротких 16-миллисекундных импульсов электрического тока через МТП позволяет переключать поляризацию магнитов между состояниями с параллельными и антипараллельными спинами. Эти состояния могут быть использованы для кодирования двоичной информации, открывая путь к созданию принципиально новой архитектуры вычислительных устройств.

Потенциальные преимущества новой технологии впечатляют. Благодаря значительно меньшим размерам и высокой скорости переключения МТП, инженеры смогут разрабатывать чипы, требующие на порядок меньше энергии для выполнения тех же вычислительных задач. Высокая производительность МТП открывает новые перспективы для создания сверхмощных и энергоэффективных вычислительных систем.

Однако, несмотря на многообещающие результаты, технология пока далека от практического применения. Основным препятствием является необходимость работы при экстремально низких температурах, что существенно ограничивает возможности ее использования в повседневных устройствах.

Тем не менее, даже если эти ограничения не удастся полностью преодолеть, 2D-магнитные логические вентили могут найти применение в специализированных областях, таких как серверные системы и суперкомпьютеры. Здесь их уникальные свойства могут обеспечить значительный прирост производительности и эффективности.

В заключение стоит отметить, что разработка двумерных магнитных МТП представляет собой важный шаг на пути к созданию вычислительных систем нового поколения. Эта технология, находящаяся на стыке физики твердого тела, квантовой механики и информатики, может стать ключом к преодолению ограничений современной электроники и открыть новую эру в развитии вычислительной техники.

#транзисторы #атомные магниты #магнитный туннельный переход
Источник: livescience.com
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