Добавление V-Cache в мобильные процессоры является первым опытом компании AMD, и, похоже, он себя оправдал - по крайней мере, в некоторых играх.

В июле AMD объявила, что добавит 3D V-Cache в свой флагманский мобильный процессор и что в августе он появится в новом игровом ноутбуке Asus. Теперь этот день наконец настал, и мы можем увидеть преимущества добавления V-Cache в процессор ноутбука. Как и в случае с предшественниками для настольных компьютеров, дополнительный кэш L3 может значительно прибавить быстродействия в некоторых играх, но не во всех. Как и ожидалось, Asus ROG Strix Scar 17 окажется настоящим монстром среди игровых компьютеров. Но даже несмотря на то, что у нас уже есть первые обзоры, мы по-прежнему не знаем цены, что указывает на то, что ценник будет таким же зверским, как и производительность этого ноутбука.

Напомню, что этот игровой ноутбук от компании Asus является на данный момент единственным устройством с процессором Ryzen 9 7945HX3D, но есть вероятность, что AMD в этом году выпустит еще один или два мобильных чипа с V-Cache, включая восьмиядерную 16-поточную версию. Флагманский чип на данный момент является единственным вариантом: он имеет 16 ядер, 32 потока и турбо-частоту 5,4 ГГц. Он имеет асимметричный дизайн, как и его настольный аналог: один CCD содержит 96 МБ V-Cache, а другой предлагает 32 МБ и вместе они дают 128 МБ L3 кэша

На данный момент это единственный мобильный чип с 3D V-Cache, но, будем надеяться, AMD выпустит в этом году более дешевые версии.

Согласно обзору Anandtech, одна интересная особенность процессора Ryzen 9 7945HX3D заключается в том, что вы можете отключить CCD без V-Cache, чтобы игры могли использовать только чип X3D, или переключить его и использовать только стандартную CCD без V-Cache и наслаждаться более высокими тактовыми частотами. Некоторые игры от V-Cache вообще не выигрывают, но некоторые игры демонстрируют значительный прирост производительности. Как это было и раньше, процессоры с V-Cache мало что делают в приложениях для создания контента и немного медленнее обычного чипа из-за пониженной тактовой частоты. В этом игровом ноутбуке он работает в паре с мобильной RTX 4090, так что Asus не поскупилась на комплектующие.

Ещё один обзор на ROG Strix Scar сделал ресурс Hothardware. Специалисты провели его тест-драйв и сравнили его с процессором без X3D, где все характеристики те же самые, за исключением дополнительного кэша L3. В некоторых играх, таких как Middle Earth: Shadow Of War, F1 2021 и Guardians of the Galaxy, версия V-Cache легко обогнала стандартную версию как в разрешении 1080p, так и в 1440p, занимая верхние строчки бенчмарков как самый быстрый игровой процессор. Некоторые игры, например Shadow of the Tomb Raider, вообще не получили никакого прироста производительности.

По данным AMD, новый чип работает на 15% быстрее, чем версия без V-Cache, но в реальности показатели были абсолютно разными.

Главными минусами этого ноутбука являются время автономной работы и шум вентилятора. Здесь все предсказуемо и никто не ожидал, что игровой ноутбук с горячими комплектующими продержится долго на батарее, и ROG Strix Scar не исключение, показав всего 83 минуты в тесте на время работы от батареи. Впрочем, для ноутбуков такого уровня это вполне закономерно. Рецензент также отметил, что вентиляторы иногда работают довольно громко: в ходе теста уровень шума достигал 55 дБА. Однако температура графического процессора никогда не превышала 71°С, так что сильно шум вентиляторов здесь простителен.

Как мы уже писали выше, несмотря на то, что Asus отправила этот ноутбук рецензентам, его цена до сих пор не озвучена. Учитывая его комплектующие, можно предположить, что он будет стоить около 4000 долларов или около того, поэтому он будет интересен только узкому кругу пользователей. Тем не менее, это переломный момент для мобильного гейминга, заставляющий нас задуматься, начнет ли AMD добавлять V-Cache в большее количество мобильных процессоров в будущем.