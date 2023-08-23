Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Платим блогерам
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Платим блогерам
Блоги
Fantoci За пост начислено вознаграждение
Игровой ноутбук с процессором AMD Ryzen 9 7945HX3D занял верхние строчки бенчмарков
Добавление V-Cache в мобильные процессоры является первым опытом компании AMD, и, похоже, он себя оправдал - по крайней мере, в некоторых играх.

реклама

В июле AMD объявила, что добавит 3D V-Cache в свой флагманский мобильный процессор и что в августе он появится в новом игровом ноутбуке Asus. Теперь этот день наконец настал, и мы можем увидеть преимущества добавления V-Cache в процессор ноутбука. Как и в случае с предшественниками для настольных компьютеров, дополнительный кэш L3 может значительно прибавить быстродействия в некоторых играх, но не во всех. Как и ожидалось, Asus ROG Strix Scar 17 окажется настоящим монстром среди игровых компьютеров. Но даже несмотря на то, что у нас уже есть первые обзоры, мы по-прежнему не знаем цены, что указывает на то, что ценник будет таким же зверским, как и производительность этого ноутбука.

реклама

Напомню, что этот игровой ноутбук от компании Asus является на данный момент единственным устройством с процессором Ryzen 9 7945HX3D, но есть вероятность, что AMD в этом году выпустит еще один или два мобильных чипа с V-Cache, включая восьмиядерную 16-поточную версию. Флагманский чип на данный момент является единственным вариантом: он имеет 16 ядер, 32 потока и турбо-частоту 5,4 ГГц. Он имеет асимметричный дизайн, как и его настольный аналог: один CCD содержит 96 МБ V-Cache, а другой предлагает 32 МБ и вместе они дают 128 МБ L3 кэша

На данный момент это единственный мобильный чип с 3D V-Cache, но, будем надеяться, AMD выпустит в этом году более дешевые версии.

Согласно обзору Anandtech, одна интересная особенность процессора Ryzen 9 7945HX3D заключается в том, что вы можете отключить CCD без V-Cache, чтобы игры могли использовать только чип X3D, или переключить его и использовать только стандартную CCD без V-Cache и наслаждаться более высокими тактовыми частотами. Некоторые игры от V-Cache вообще не выигрывают, но некоторые игры демонстрируют значительный прирост производительности. Как это было и раньше, процессоры с V-Cache мало что делают в приложениях для создания контента и немного медленнее обычного чипа из-за пониженной тактовой частоты. В этом игровом ноутбуке он работает в паре с мобильной RTX 4090, так что Asus не поскупилась на комплектующие.

Ещё один обзор на ROG Strix Scar сделал ресурс Hothardware. Специалисты провели его тест-драйв и сравнили его с процессором без X3D, где все характеристики те же самые, за исключением дополнительного кэша L3. В некоторых играх, таких как Middle Earth: Shadow Of War, F1 2021 и Guardians of the Galaxy, версия V-Cache легко обогнала стандартную версию как в разрешении 1080p, так и в 1440p, занимая верхние строчки бенчмарков как самый быстрый игровой процессор. Некоторые игры, например Shadow of the Tomb Raider,  вообще не получили никакого прироста производительности. 

По данным AMD, новый чип работает на 15% быстрее, чем версия без V-Cache, но в реальности показатели были абсолютно разными. 

Главными минусами этого ноутбука являются время автономной работы и шум вентилятора. Здесь все предсказуемо и никто не ожидал, что игровой ноутбук с горячими комплектующими продержится долго на батарее, и ROG Strix Scar не исключение, показав всего 83 минуты в тесте на время работы от батареи. Впрочем, для ноутбуков такого уровня это вполне закономерно. Рецензент также отметил, что вентиляторы иногда работают довольно громко: в ходе теста уровень шума достигал 55 дБА. Однако температура графического процессора никогда не превышала 71°С, так что сильно шум вентиляторов здесь простителен.

Как мы уже писали выше, несмотря на то, что Asus отправила этот ноутбук рецензентам, его цена до сих пор не озвучена. Учитывая его комплектующие, можно предположить, что он будет стоить около 4000 долларов или около того, поэтому он будет интересен только узкому кругу пользователей. Тем не менее, это переломный момент для мобильного гейминга, заставляющий нас задуматься, начнет ли AMD добавлять V-Cache в большее количество мобильных процессоров в будущем.

За пост начислено вознаграждение
Этот материал написан посетителем сайта, и за него начислено вознаграждение.
#amd #игровой ноутбук #ryzen 9 7945hx3d #asus rog strix scar 17 #amd ryzen 3d v-cache
Источник: anandtech.com
рекомендации
4070 Ti MSI Gaming за копейки - надо брать
4080 Gigabyte Aorus почти за 110тр в Регарде
4070 MSI по старой цене дешевле Palit
13900K в Регарде дешевле чем при курсе 60
MSI 4060 Ti за 44 тр в Регарде
+
Написать комментарий (0)

Материалы по теме

Lenovo представила флагманский игровой ноутбук с самой тонкой в мире жидкостной системой охлаждения
AMD готовится представить новые игровые видеокарты в рамках выставки Gamescom
Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные новости

В ЧВК Вагнер подтвердили начало набора добровольцев
+
Т-14 «Армата» отправлена на доработку – новый танк решено модернизировать на основе опыта СВО
38
ВМФ США списали новый военный корабль после 5 лет службы и это вызвало негодование в прессе
3
Дрон-камикадзе «Ланцет» уничтожил очередную гаубицу M777, вызвав мощную детонацию боекомплекта
2
Швейцарский банк уверен, что в прошлом году Россия стала богаче, а Запад стал значительно беднее
1
План и дата вторжения в Нигер были утверждены странами ЭКОВАС и держится в секрете
1
Colorful выпустила новую GeForce RTX 4070 iGame Ultra всего с двумя вентиляторами
+
В РФ разрабатывают первый в мире гиперзвуковой дрон ГЭЛА – сможет летать со скоростью 11 000 км/ч
10
IBM готовит процессор для ИИ, значительно превосходящий ускорители вычислений от NVIDIA
+
7 видеокарт GeForce RTX 4090 и Threadripper PRO 5995WX pro – ПК Big Boss стоит всего 3 000 000р
4
Малийская группировка начала джихад против ЧВК «Вагнер»
1
Концепт электровелосипеда eCycle Electric Bike сочетает ретро вид с современными технологиями
+
NBC News: В Украине разочарованы задержками в поставках F-16, но не решаются говорить об этом
+
«Работаем. Температура +50»: Пригожин записал видеообращение из Африки
+
Космический зонд STEREO-A впервые пролетел мимо Земли спустя почти 17 лет после запуска
+
В РФ продают SSD с памятью, которая должна была стоять в iPhone – что не так с новыми накопителями
6
Последняя активность провайдеров указывает на вероятную скорую блокировку Youtube в России
60
Евгений Пригожин записал видеообращение из Африки
+
Ситуация на китайском рынке создаёт кучу угроз для бизнеса Arm
+
Иран презентовал свой новый ударный дрон Mohajer-10
1

Популярные статьи

Россия продемонстрировала целый спектр новейшей высокоточной артиллерии
5
Мир потерял доверие к американской валюте: доллар США уходит в небытие — западные эксперты
142
И еще раз о проблеме нехватки видеопамяти
36
10 забытых шутеров прошлого с потрясающим геймлеем, в которые стоит поиграть в 2023 году, часть 3
3
Собираем народный игровой ПК 2023 года за 75 тысяч рублей для любых игр на ультра с 60+ FPS (Август)
6
Почему Intel "великая" компания, от которой бегут фанаты
29
Обзор электронной книги Onyx Boox Kant
15
О красной неадекватности и объективности тестирования: отвечаю на комментарии и критикую статьи
13
Уникальное озеро Байкал и его секреты
10
Green Linux 21.1.0 Xfce: Проверяю дистрибутив на соответствие экспериментальным требованиям
4

Сейчас обсуждают

Truth Seeker
19:58
Скрепного духа не хватило, ну или Гуне бабла не занесли
Как народ Индии следил за исторической посадкой на Луну аппарата Chandrayaan-3
dimonl
19:57
Зачем здесь повторять хохлянскую пропаганду?!! Украина ничего не создает уже два года. Создавать негде просто!))) Все что там - это от НАТО. И дроны на Москву в том числе создаются в США!! А на Украин...
В Украине создали «невидимый» подводный дрон-камикадзе «Маричка» для подрыва Крымского моста
Віталій Новіков
19:57
Это корпус Phanteks Enthoo Elite, у меня такой! 800 евро отвалил за него и не капли не жалею.
SwebbTV: Швеция может не вступить в НАТО из-за США
Товарищ Ким
19:53
Причёт тут i2hard? Там рыльце у многих в пушку. techpowerup разворошила это гнездо. https://overclockers.ru/blog/TEXHAPb/show/31117/nvidia-mnogo-let-platila-blogeram-na-youtube-za-loyalnost-k-brend...
О красной неадекватности и объективности тестирования: отвечаю на комментарии и критикую статьи
Vasijara
19:40
Всякий раз когда оплачивал картой, и нужно было вернуть, сразу говорили, что возврат только на карту. Наличные возвращают только при покупке наличными
И еще раз о проблеме нехватки видеопамяти
Владимир Платонов
19:39
Пост ни о чем с говорящим названием
Выручка российского разработчика «Ред софт» выросла в 2,2 раза по итогам 2022 года
CrCoNi
19:34
как всегда ты обосрался, ничего нового, с чем я тебя и поздравляю хохла обосранца
Как народ Индии следил за исторической посадкой на Луну аппарата Chandrayaan-3
CrCoNi
19:33
А тем временем черти штурмуют Киево-Печерскую Лавру. У меня один вопрос — а после этого Киев, как город, нам вообще нужен? Может это, того-с? Останется в учебниках истории и ладненько.
Как народ Индии следил за исторической посадкой на Луну аппарата Chandrayaan-3
Pilat2009
19:29
Наверно плохо молились.В следующий раз в обязательном порядке во всех школах организовать молебны учеников с 1 класса
Как народ Индии следил за исторической посадкой на Луну аппарата Chandrayaan-3
CrCoNi
19:29
В Украине создали «невидимый» подводный дрон-камикадзе «Маричка», настолько невидимый что его ни кто не видел, и тех кто его создавал то же ни кто не видел, невидимые создатели создали невидимый дрон,...
В Украине создали «невидимый» подводный дрон-камикадзе «Маричка» для подрыва Крымского моста
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter
Мы используем