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Навязчивая реклама в Windows 10 стала работать как вирус-вымогатель, требуя данных банковской карты
Похоже Microsoft превращает свою операционную систему в рекламную платформу, для рекламирования собственных же продуктов. Причем реклама эта стала очень раздражающей и навязчивой, и занимает порой весь экран монитора. А чтобы убрать рекламный баннер, пользователя просят ввести данные банковской карты.
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Функциональность современных операционных систем продолжает расширяться, предлагая пользователю новые возможности и удобство работы. Однако не всегда нововведения приходятся людям по душе, особенно когда от них нельзя отказаться. Малейшие изменения могут вызвать как недоумение, так и полное неприятие программного продукта. Не говоря уже о таких смелых экспериментах, когда убирают привычную кнопку "Пуск" или делают плиточный интерфейс. Ну а часть "услуг" владелец компьютера и вовсе бы отключил при первом запуске Windows, что к сожалению не всегда можно сделать только штатными средствами. За пользователями подсматривают, фиксируют все их действия, а данные аккуратно отправляются на сервера Майкрософт. Компания Билла Гейтса, решила с некоторых пор запустить рекламу своих продуктов на весь доступный экран. Раньше эти навязчивые экраны можно было просто-напросто "скипнуть" соответствующей кнопкой. 

Однако такой фокус не проходит с рекламой облачного сервиса Microsoft 365, полноэкранный баннер которого можно убрать только введя полные данные вашей банковской карты. Необходимо ввести номер карты, срок ее действия, и даже заветный cvc код. Данные платежной карты необходимы для подписки в будущем на Microsoft 365, на постоянной основе. Впадет ли Windows в ступор после введения данных санкционной российской карты, или по доброте душевной спишет деньги и с нее, история умалчивает. Microsoft 365 представляет собой облачный вариант обычного Microsoft Office и предлагается пользователям по подписке, подписку нужно оплачивать регулярно.

Как впоследствии оказалось, закрыть баннер-вымогатель все же возможно, хоть и совсем неочевидным способом. Компания Microsoft предпочитает отмалчиваться, зато рядовые сотрудники сами связываются со СМИ и делятся рецептом обхода рекламного баннера, строго на условии полной анонимности. И рецепт этот заключается вовсе не в применении какого-нибудь мощного антивируса от Лаборатории Касперского. Оказывается крупная софтверная компания попросту перепутала местами кнопки  "Нет, спасибо" (No, thanks) и "Попробовать бесплатно" (Try for free). И если нажать на кнопку "Попробовать бесплатно" пользователь все же попадет на рабочий стол.

Тем не менее остается актуальным вопрос - если предлагают "Попробовать бесплатно", то почему для этого нужны платежные реквизиты?! К сожалению логикой тут и не пахнет. Да и сам факт подобной ошибки вызывает у комьюнити сомнения, юзер введет все необходимые данные, чтобы поскорее начать работу, и забудет об этом. А через некоторое время активируется подписка и с человека невозбранно начнут списывать денежные средства. По удивительному стечению обстоятельств, проблема возникает исключительно на операционной  системе Windows 10, обновленной до версии 22Н2.

Пресса подозревает, что реклама-вымогатель была преднамеренно встроена в этот апдейт, или в одно из последующих мини-обновлений. На  Windows 11 данная проблема пока не проявилась, как и не проявляется другой навязчивый баннер, предлагающий собственно перейти на новейшую Windows 11. Пользователям "Десятки" приходится пройти несколько экранов, подбирая сочетания кнопок, чтобы добраться наконец до рабочего стала привычной операционки. А это уже вряд ли является багом от Мелкомягких, а скорее фичей, призванной подтолкнуть пользователя поскорее перейти на последнюю версию "Форточек".

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