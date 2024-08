Со дна снова постучали. Фил Спенсер не перестает удивлять своих поклонников. Всего полгода назад он рассуждал о сливах внутренних игр на платформу конкурента, увиливал от вопросов и издевался над поклонниками Sony. Его слова вселяли надежду в светлое будущее.

Предисловие

Не так чтобы это была большая новость, но хочется повторить "Я же говорил". Прошли всего сутки с открытия фестиваля видеоигр Gamescom 2024, а Фил Спенсер и компания снова допустили глупость. Не все доверчивые поклонники Xbox проглотили очередной финт ушами от руководства игрового подразделения Microsoft и остались равнодушными. Заметная часть "из остатков покоцанного комьюнити", решила избавиться от коробоксов и перейти в лагерь конкурента. Разбираемся в произошедшем и "мотаем на ус".

Indiana Jones and The Great Circle выходит на PS5

На открывающей презентации игровой выставки показали несколько игр от внутренних студий Мicrosoft с датами выхода и прочими уточнениями. Тут стоит уточнить, что данные игры будут демонстрироваться на отдельном мероприятии Microsoft. Нам покажут все то же самое, только чуть больше. И появился закономерный вопрос - а почему слив игры от внутренней Xbox Game studio на платформу конкурента показывают не на профильном мероприятии, а на соседнем? Фил не уверен в своем решении и решил указать данный манёвр "между делом" где никто не заметит? Философский вопрос, не требующий объяснения. Глава игрового подразделения понимает, что комьюнити не одобрит подобный шаг и не обрадуется данному поступку. На самом деле, профильные ресурсы уже год пытаются объяснить поклонникам коробокса, что это нормально. Это бизнес. Люди деловые и зарабатывают денежку. Нарратив прослеживается больше года. Кто-то принимает действительность, кто-то не очень.

Блокбастер Indiana Jones

В январе 2024 года высказал мнение, что это мусорная игра за мало денег. АА проект сделанный студентами за пачку чипсов, но в прессе и поклонники твердят: "Это ответ анчартед! Лара Крофт в новой обертке!" От создателей легендарной серии Wolfenstein! На счету MachineGames несколько шедевров мирового уровня.

Забавно слышать такие слова... Начнем с того, что за 10 лет из студии ушло куча народу. Сравнивать коллектив 2024 года с коллективом 2014 года - это моветон. Ну и для напоминания о том, кто делает игры про доктора археологических наук, стоит напомнить... От создателей провальных:

Wolfenstein: Youngblood

Wolfenstein: Cyberpilot

Quake: Dimension of the Machine

Quake II: Call of the Machine

Не знаю, как это работает... Но что-то мне подсказывает, что "потенциал" стоит оценивать по последним работам, а не брать данные из глубокой старости.

Все еще настаиваю - это игра АА за пару пачек чипсов и не более того.

Кризис веры

Проблемы на ровном месте. Некоторые думают, что поклонники недовольны очередным сливом игры, но это не так. Поклонники разочарованы "не правдой" от главы Xbox. 15 февраля 2024 года Филу Спенсеру задали прямой вопрос, но который был дан ответ.

Starfield и Indiana Jones выйдут на PS5? На что получили ответ.

Тут стоит уточнить, что интервью было подготовленным и все вопросы к нему четко подобраны. Внутренний приплаченный журналист задает четкие вопросы, на которые требовался ответ. В феврале 2024 года в "пуле" возможных сливов было больше 20 игр, но выбрали только две. Никаких разговоров о Hellblade II или Avowed.

Ответ звучал в манере Фила: обо всем и ни о чем. Как бы ответил, но ничего не сказал. Каждое слово было четко выверено. Но тут стоит уточнить - сам Фил может вилять хвостом как ему угодно, а вот пресса так не может. Общая формулировка "для народа" звучала примерно так: "В данный момент не планируем сливать эти игры. Не хотим вводить в заблуждение поклонников PS5 и дарить им ложную надежду".

Эти слова были сказаны 6 месяцев и 4 дня тому назад.

Бизнес просто бизнес

Пару недель назад рассматривал данный вопрос с цифрами и оценочными предположениями:

По данным инсайдеров Xbox сливает новые эксклюзивы на PlayStation

Где на пальцах и грубо посчитал примерные продажи Sea of Thieves на PlayStation. Буквально через неделю неназванный инсайдер озвучивает Джез Кордену из Windows Central аналогичную цифру :-)))





Совпадение? Или неназванный инсайдер - это мои расчеты? На самом деле, не имеет особого значения. Вопрос упирается в целесообразность "бизнеса".

На одной чаше весов "дополнительный заработок", на другой чаше весов "недовольные пользователи и отток поклонников". Стоит ли потеря "репутации" дополнительных 30-40 млн баксов? Для корпорации, что генерирует около 18 млрд баксов выручки в игровом направлении.

Исход поклонников с консолей Xbox

Меня часто спрашивают, почему негативно отношусь к консольному направлению Microsoft? Возьмите листок бумаги. Разделите его на две половинки. Одну половинку обозначьте "консоли PlayStation", вторую - консоли Xbox. Возьмите хронологию событий за последние 10 лет. В один столбик соберите все негативные моменты связанные с японской корпорацией, в другой с американцами. Посмотрите число косяков и сделайте выводы.

Но у вас всегда есть Xbox Game Pass - самая дорогая игровая подписка на рынке.

Helldivers 2

С мая месяца вокруг игры витает негативный фон. Некоторые личности пытаются принизить достоинства и показать недостатки взрывного шутера. Когда подобным занимаются ПК-бояре - это один момент... Им лишь бы поворчать, и повод не нужен. Но как такое начинают высказывать коробоксеры - становится смешно. Абсолютно ВСЕ проблемы у игры связаны со Steam. Консольным пользователям с высокой колокольни на то, что за возня в ПК-болоте. У любителей самураев явных проблем с игрой нет. ВООБЩЕ. Аналогичная ситуация с релизом ПК-версии The Last of Us и прочих.

Деньги просто деньги

В среднем, за 10 лет использования платформы, человек тратит 1200 баксов. Поклонники, что живут консолями, тратят в 2-3 раза больше. Моя библиотека примерно в 350 игр со средним чеком 15 баксов. Не ошеломляющая сумма, но есть нюансы.

Это мои старые телефоны. Оба работают по сей день. А еще, в этих телефонах есть магазины. Не просто места для установки программ. В этих магазинах мне приходилось оставлять денежку. Немного. Примерно 200 баксов на одном и 300 в другом.

Внимание вопрос: "Что случилось с купленными программами и деньгами, что потратил в этих магазинах"?





А еще где-то валяется планшет на Windows RT. Отличный планшет. Одновременно с ним любимой жене приобрел устройство "попроще" Sony Xperia Tablet Z. Угадайте, что стало с теми самыми гаджетами? Какой из них перешел по наследству малым и они спустя 10 лет мучают на нем мультики с ютуба и играют в мобильную фифу?

Когда один человек говорит про "Бизнес" это означает, что он будет пренебрегать мнением и желаниями других. Он будет получать деньги в ущерб всех остальных. Он устал от "поиска" удачного варианта, что устроит ВСЕХ участников рынка и будет думать исключительно о себе.

Уже 2 года покупаю игры на Xbox по остаточному признаку. Только если ОЧЕНЬ дешево. У меня нет желания вкладывать деньги в платформу, что ни сегодня-завтра "откинет копыта". Аналогичным образом думают многие пользователи. Зачем покупать игры на Xbox, если Фил может закрыть консольное подразделение и они сгорят в небытии истории.

Обратная совместимость

Семь лет "гимиком" консолей Xbox были игры по обратной совместимости. Спорный вопрос и каждый решает его "весомость" самостоятельно. Со старых консолей на Xbox one было портировано около 650 игр из 3500. Портирование происходило путем "пересбора" оригинального дистрибутива с добавлением некоторого кода от Microsoft. Такая процедура решала главную проблему - нехватка производительности. Запускать виртуалку, а в ней игру - требует ЗНАЧИТЕЛЬНО больше ресурсов. Минус - нужны исходники и согласие издателя.

В 2020 году выходят консоли Xbox series S/X. Значительно производительнее предыдущей "One". Больше нет необходимости "экономить ресурсы". Microsoft может выпустить стандартный эмулятор и перенести оставшиеся 3000 игр. Ей нет необходимости спрашивать лицензионное соглашение и не нужны исходники.

Энтузиасты портировали свой эмулятор на Xbox. Без инструментов и документации, методом тыка, они запустили несколько игр. А Microsoft имея ресурсы и возможности, продвигая тему долгие годы - забила болт. Аналогичным образом дельцы из Редмонда могут забить болт на "обратную совместимость" если захотят отказаться от консольного подразделения.

Сомнения

Туманное будущее и отсутствие четкого видения заставляет поклонников Xbox бежать с платформы сломя голову. Вкладывать деньги в то, что завтра могут закрыть без перспектив вернуть вернут деньги. Фил Спенсер виляет хвостом, и на простые вопросы дает противоречивые ответы. Прошло всего 6 месяцев с громкой презентации. Не 3-5 лет, а полгода.

Чувство обмана и манипуляций окутала самых преданных поклонников консолей.

