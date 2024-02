По сети прокатилась волна слухов, что Microsoft может слить свои эксклюзивы на конкурирующие платформы. Рядовое событие с множеством интерпретаций. Забавно слушать сегодня то, что лично освещал больше месяца назад. До фанатов только сегодня начинает доходить простая истина - конец игровых консолей Xbox близок.

Предисловие

Я люблю немножко приукрашивать свои слова и придавать им нотки сенсаций. Только все мои слова всегда подтверждаются пруфами из открытых источников. Все мои слова - это выводы на имеющехся публикаций. Чтобы обрисовать все происходящее в последние годы с игровым направлением Xbox, нужно много времени, но вкратце: xbox game pass не взлетел, покупка Activision Blizzard прошла с осложнениями, финансовый поток на "хотелки" подходит к концу.

Долгое время занимался анализом хозяйственной деятельности предприятий и выработалась чуйка на "проблемные" активы. У них есть несколько признаков, но обо всем по порядку.

Проблема инфоцыганства

В последние пару лет интернет заполонила волна "новых" бизнесменов. Красивая жизнь. Пачки денег. Высокомерие и куча "феноменальных" поступков. Пыль в глаза для простачков.

Проблема состоит в том, что инфоцыганство существует не первый десяток лет. Раньше пыль в глаза пускали не всем подряд, а людям с деньгами или новым сотрудникам. Зачем вам сотрудничать с конторкой в подвале, когда у нас есть дворец и "куча денег". Девушки с айфонами из той же оперы. Распушить павлиний хвост и показать, что ты лучше других - стандартный прием "инфоцыган" от мира бизнеса.

Microsoft, точнее, ее игровое подразделение - типичный представитель инфоцыганства.

В 2013 году состоялся жаркий спор со знакомым, какую консоль выбрать для дома. Главный тезис за покупку Xbox звучал примерно так: "у Microsoft много денег и она зальет все проблемы деньгами". Этот аргумент регулярно всплывает в диалогах фанатов.

В 2018 году стартует скупка игровых студий. Фанатское сообщество ликует. Вот они, денежки! Только все купленные конторы находились в предбанкротном состоянии. Хорошо, если суммарно потратили 100 млн долларов США, а может и вообще бесплатно с выделением бюджета на разработку игр. Конкурент в это время приобретает Insomniac Games и 5% в Epic Games. Когда вы не разбираетесь в активах, то можно подумать, что Microsoft сорит деньгами, но при подробном рассмотрении вопроса все становится на свои места.

Долгосрочное сотрудничество - главный показатель настоящих денег. От Microsoft бегут Moon Studios (создатели Ori), Creative Assembly (Halo wars 2), Remedy Entertainment (Quantum Break), StudioMDHR (Cuphead) Insomniac Games... При обоюдовыгодном сотрудничестве конторы с удовольствием возвращаются снова и снова, но не с Xbox. Студии отказались от дальнейшего взаимодействия. И странность тут в том, что у Microsoft были проблемы с наполнением библиотеки. Она должна заливать деньгами всех и каждого, но нет. Слишком МНОГО студий не захотели продолжать сотрудничество.

Xbox Game Pass

Из года в год твержу одну и туже истину: "Игровые консоли - это устройства для бюджетного гейминга". Средние траты обычного пользователя колеблются в районе 110-130 долларов США в год. Как это было посчитано? Писал в предыдущих обзорах. Сложный математический расчет, но для обывателя на пальцах из общедоступной информации:

Берем аналитический отчет по игровому рынку. За год консоли сгенерировали 53,2 млрд долларов США. Число активных пользователей PS 170 млн. человек, Xbox 70 млн. человек, Nintendo 140 млн. человек. Итого 53,2 млрд / 380 млн человек получаем 140 долларов на человека. В эту сумму также входят "рекламные контракты", стоимость консолей, аксессуаров к ним. Это самый грубый подсчет для наглядности. Если из полученной суммы "отслюнявить" доходы по лутбоксам (Fortnite, Apex Legends, Grand Theft Auto Online, FIFA), то на реальные игры остается "шиш на постном масле".

В это время Microsoft с двух ног пытается влететь в игровые сервисы и просит с геймеров 204 доллара США ТОЛЬКО за подписку без дополнений и прочих платежей.





Xbox Game Pass на PlayStation

Я не знаю, что курили в руководстве Xbox, когда предполагали, что их подписка появится на платформе конкурента. Фил Спенсер пытался заявить, что мы хотим быть ближе к народу и выходить на всех платформах. Красиво упирали на злую Sony и их отказ, пока не вскрылись документы о подобном предложении со стороны Sony, что хотела выпустить свою подписку на Xbox.

Для тех кто в танке... Игровые консоли выпускаются в минус. В дикий минус. Помимо железа нужны инженеры, что разрабатывают операционную систему, девкиты, сервера для игр, платежную систему и другие траты. Огромные траты. Если бы все было просто, то Electronic Arts или Rockstar давно выпустили свою консоль. Xbox размещает свою подписку на платформе конкурента за 1$. Пользователи в восторге! Выручка PlayStation летят в минус, затраты летят в космос. Microsoft тоже в минус? У Фила Спенсера "кошелек" в 10 раз больше. Для уничтожения конкурента он протянет столько, сколько необходимо. Пару лет работы в убыток и PlayStation нет. что такое 220 млрд $ общей капитализации на фоне приобретения компании Бобби Котика?

Это элементарно. Пустить подписку конкурента - самоубийство. Это рычаг, что дезинтегрирует все. Надо быть НЕИМОВЕРНО наивным, чтобы думать, что другая платформа позволит создать конкурента у себя на заднем дворе.

Приобретение Bethesda Softworks

У подписочного сервиса Microsoft была огромная проблема - не возможно каждый месяц добавлять ТОПовые игры. Пользователь подписался на месяц, прошел игру и закончил подписку. То есть, он за 10 долларов США получил то, что хотел и воспользовался "рекламным" преимуществом. Нужен якорь, что будет удерживать пользователей в подписке БЕЗ обязательного наполнения ТОПовыми проектами. У Microsoft есть Sea of Thieves и Minecraft, нужно больше игр-сервисов. Подобие Fifa или Rainbow Six Siege. У полумертвой Беседки были Fallout 76 и The Elder Scrolls Online плюс что-то еще время от времени.

Слив эксклюзивов на ПК

Поклонники Xbox были в ярости, когда Microsoft объявила о выходе игр от внутренних студий везде. Windows и Xbox - это одна платформа. Вот только у данного вопроса есть обратная сторона. Microsoft - это Windows. А вот Windows - это не Microsoft. Microsoft Store - это худший магазин на персональных компьютерах. Его встроили в Windows, но большинство использует Steam и Ко. Когда игра выходит на консоли - она всегда продается от имени Xbox. А вот на персональных компьютерах возможны варианты.

Магия цифр - Xbox 360 + Xbox one + Xbox series = примерно 160 млн устройств. Число активных пользователей сегодня примерно 70 млн человек. Кто-то может сказать, что Xbox 360 никто не пользуется, и будет отчасти прав. Но суть вопроса состоит в том, что у устройств есть "естественная" убыль. Пользователь ушел в мир иной, сломалось устройство, появилось новое хобби, появились дети и нет времени играть, после армии нашел работу и миллион подобных причин. Естественная "убыль" должна компенсироваться притоком новых пользователей. Новички должны влетать в комьюнити Xbox с завидной регулярностью. А теперь на одну ВЕСОМУЮ причину стало меньше. За 1-2 года это не значительный показатель, но за 10 лет он виден отчетливо.

Сделка Activision Blizzard

Долгая прелюдия для основного меню. В январе 2024 года вышел финансовый отчет Microsoft из которого раскрылась новая информация:

Стоимость сделки выросла с 69 до 75 млрд долларов США;

На поглощение потратили 2,8 млрд долларов США;

Пообещали всему миру быть белыми и пушистыми;

Передали часть прав Ubisoft;

Обещали выпускать CoD везде и всюду;

Cамый большой конфуз произошел с антимонопольным органом США. Летом 2023 года утверждал, что Microsoft совершает суицидальную миссию. Она обходит закон и подписывает документы о приобретении. Фанаты Xbox открывали шампанское и праздновали Xbox победу. Самый главный нефанат Xbox под ником deadp47 первым выпускает ролик о судебных слушаниях. Остальные блогеры начали чесаться только через 6-12 часов.





Кринж с ролика до сих пор отзывается эхом в моем сердце. Просто цифры. Подписка Голд + стоимость CoD = 130 долларов в год. Все то же самое по подписке XGPU = 204 доллара в год. Это ОЧЕНЬ ВЫГОДНОЕ предложение. Многие подумают, но там же еще игры есть! Поднимаем глазки выше и смотрим средний чек с человека в год. Большинству это не надо. 1 игра на консоли и носятся в ней без устали.



А чего Sony суетится, если нет никаких проблем? Зачем ей эти тяжбы? Начнем с самого простого - Xbox уже потерял чистыми 9 млрд долларов США плюс потерял эксклюзивность на некоторые плюшки. Разве это не стоит лишней суеты? Джим Райан потратил пару недель на поездки, а Фил Спенсер чистую прибыль за 3 года на пустом месте. Вот так просто. Учитывая, что Xbox не в самом лучшем положении - это фатальный удар с минимальными затратами.

Разбирательство с торговой палатой

Еще 5 декабря 2023 года писал о проблемах с антимонопольным регулятором

Консоли Xbox - не задумывайся, просто верь

Игры стали разменной монетой для торга. Эксклюзивы и прочее - это карта, которую Фил Спенсер собирается разыграть, как это было в Великобритании с облачными играми. Это причина, по которой игры не попадут в подписку до мая 2024 года.

Эксклюзивы Xbox на PlayStation

Начало торга. Microsoft должна согласовать все документы с торговой комиссией. От того, что они закрыли сделку, ничего не изменилось. Они могли дать отступные Бобби Котику в 3 млрд долларов, но решили потратить 8 и поторговаться на суде.

И снова процитирую свои мысли по данному вопросу

Пришло время избавляться от консолей Xbox

Microsoft подставила саму себя. Она долго кричала на каждом углу о своем детище, а теперь в суде будут использовать ее рекламные слоганы. Абсурдность ситуации состоит в том, что Xbox Game Pass - это мыльный пузырь.

Траур среди поклонников Xbox

Выход эксклюзивов на других платформах означает, что будет меньше причин приобретать устройства Microsoft. Сделовательно, на консолях Xbox с каждым годом будет меньше и меньше пользователей (естественная убыль). Следовательно, меньше и меньше потенциальных покупателей Xbox. Следовательно, меньше и меньше выручка у подписки и в нее добавляют все меньше и меньше игр. Следовательно, привлекательность подписки с каждым годом будет падать. Это спираль забвения.

Выручка с других платформ

Некоторые пользователи думают: "на одной консоли собрали денег, теперь можно собрать на другой". Правда жизни такова, что без рекламы никто не узнает о выходе игры с Xbox на конкурирующем устройстве. 1 мая 2023 года люди с благоговением брали Redfall за 100$, а вот 1 мая 2024 года она и за 1$ никому на Playstation будет не нужна.:-) Я считерил. Приведу другой пример. Долгое время на игровых консолях Sony существовала эксклюзивная серия Fallen Legion. Небольшая нишевая игра. Вопрос, кто из читателей слышал о выходе этой серии на Xbox? Даже я, как фанат подобных игр был удивлен пару месяцев назад, когда увидел ее на распродаже. Это называется "игра без рекламы". Выручка на уровне плинтуса. Тайтл ушел из новостных загаловков и все о нем забыли.

Одновременный выход на всех платформах. И тут два подводных камня:

Sony в договоре может прописать строчку "никаких геймпассов", что всплывает в некоторых новостях;

Многие игры-сервисы выгоднее купить, чем взять в аренду - это подрыв консолей Xbox своими руками. Будущий Elder Scrolls 6 на тысячи часов в подписке смотрится ужасно;

Конкуренция в консольном мире

Многие не догадываются, но ее уже нет лет 8 как. PlayStation давно является монополистом на этом рынке. Рост цен на игры. Забавно слушать фанатов Xbox, рассказывающих о злых японцах, что первыми подняли цены на игры до 70 долларов США. Правда жизни такова, что цена на игры в Microsoft Store очень часто переваливает за 300-400 долларов США и самураи тут не при чем.

Банальная история с Redfall и Starfield по 100 баксов ярко намекает, что издателей ни что не сдерживает, если им НАДО.

Послесловие

У Фила Спенсера глобальные проблемы. Xbox победа в июле 2023 года была такой убедительной и громогласной, что по прошествию 5 месяцев с завершения сделки ни одна игра так и не была добавлена в подписку Xbox Game Pass. Более того, сейчас идет торг и различные договоренности с регулирующими органами. Настолько секретные, что запахло жаренным. Фил Спенсер не может ничего огласить, так как не достигнута договоренность. Выход игр на конкурирующих платформах означает, что Xbox из консольного платформодержателя превращается в обычного издателя. Да, у Microsoft сегодня есть своя консоль и магазин. Для компенсации 78 млрд $ ей нужно серьезно сократить затраты. Избавление от железного направления может стать интересным вариантом.