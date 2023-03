Аналог The Sims от Paradox предоставит игрокам большую свободу и при этом не будет отслеживать их действия.

Разработчики Life By You рассказали как члены сообщества смогут создавать моды. Вместо того, чтобы возиться с неофициальными инструментами для извлечения скриптов Python, моддеры Life By You получат визуальные инструменты для создания скриптов прямо в игре - некоторые из тех же инструментов, которые студия из Беркли, Калифорния, использует для создания игры и будет использовать для создания дополнений в будущем.

Инструменты выглядят мощно: Игроки могут создавать пользовательские задания, социальные сценарии, разговоры (жители говорят на настоящих языках, а не на тарабарщине) и многое другое. Есть редактор объектов и поддержка импорта пользовательских 3D-моделей и анимации.

Вот несколько вещей, которые игроки смогут делать:

Вжиться в образ любого жителя, исследовать открытый мир пешком и на транспорте и прожить его жизнь (с его "воспоминаниями") без загрузочных экранов.

Создавать и размещать не только дома, но и любые здания в городе, от офисов до ресторанов, которые можно сделать функциональными с помощью скриптовых инструментов.

Создавайте и делитесь пользовательскими заданиями, которые формализуют неформальные задачи, популярные среди стримеров Sims 4 (пример челлендж: попробуйте родить 100 детей).

Да - разнообразию, нет - слежке

Life By You также включает видимую наготу для игроков, отключивших цензурные настройки, и хотя в игре не будет откровенных постельных сцен (всё происходит под покровом ночи), Хамбл хорошо знает, что является самой популярной категорией модов для Sims. Life By You "специально разработана", чтобы вы могли с лёгкостью создать моды для взрослых, рассказал разработчик.

В игре нет телеметрии, собирающей данные, которые могли бы, например, попасть к правительству.

И поскольку возможность безопасно исследовать "свои предпочтения" и гендерную идентичность персонажей является важной чертой симуляторов жизни, по словам Хамбла, в Life By You не будет того, что есть в The Sims 4: сбора данных игрового процесса и отправки отчёта разработчику для анализа. Именно так EA может сказать, что в прошлом году было 289 миллионов "WooHoos" во всех мирах играх Sims 4.

"Люди во всем мире часто используют симуляторы жизни, чтобы исследовать, например, свою гендерность", - говорит Хамбл. "Например, эй, как бы я себя чувствовал, если бы у меня были дети, или если бы я встречался с парнем или девушкой? Поэтому для этого сообщества в наше время очень важно знать, что это личный опыт".