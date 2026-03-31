Новая версия вышла спустя более пяти лет после предшественника

Анонсированные ещё в середине марта полноразмерные наушники AirPods Max 2 в ближайшие дни поступят в продажу. Тем временем в профильных СМИ сегодня вышла серия обзоров новинки.

Тон обзоров в целом положительный, однако комментарии разнятся. Одни рецензенты называют гаджет неплохим, но довольно скромным обновлением. Другие, наоборот, заявляют, что новинка принесла с собой больше изменений, чем они ожидали. При этом почти все авторы с досадой отмечают, что солидный вес гарнитуры в 385 граммов в новом поколении совсем не уменьшился.

Так, портал MacRumors хвалит улучшенное качество звука и шумоподавления. И то и другое, по словам журналистов, стало лучше, и разницу между AirPods Max первого поколения и новыми AirPods Max 2 пользователи явно заметят. Разделение различных частот стало более чётким, басов прибавилось, но они не кажутся чрезмерными.

AirPods Max 2. Фото: CNET

Сами наушники обеспечивают более выраженный эффект погружения. Наиболее заметна разница при проводном подключении через USB-C. В беспроводном режиме отличия тоже есть, но они не столь велики.

Также новая модель получила большой набор функций, уже знакомых по AirPods Pro, включая перевод в реальном времени. Кроме того, для активации Siri больше не нужно говорить «Привет». Ещё авторы отмечают улучшенное качество микрофонов и более эффективную изоляцию голоса.

Из минусов называются прежний дизайн, прежняя автономность в 20 часов, примитивный чехол, большой вес и сопутствующие проблемы с эргономикой, а также отсутствие кнопки включения. Всё это было актуально и для первого поколения AirPods Max.

Журналисты CNET также упоминают улучшение качества звука, называя его более чистым, и хвалят басы. Если на средних и высоких частотах разница едва уловима, то качество низких частот авторы назвали «поразительным» с точки зрения мощности и реалистичности звучания.

AirPods Max 2. Фото: 9to5mac

Также отмечено улучшенное шумоподавление. Благодаря ему автор с надетыми наушниками не мог понять, включён или выключен шумный кондиционер в его квартире. В конце обзора журналист признаётся, что анонс новинки его скорее разочаровал из-за небольшого числа новшеств, но на практике изменения оказались более ощутимыми. Среди недостатков вновь был назван штатный чехол.

Авторы 9to5Mac замечают, что на аппаратном уровне у новой версии всего три основных отличия: новый чип H2, новый усилитель с высоким динамическим диапазоном и новый модуль для беспроводной передачи звука.

Однако на программном уровне новшеств около десятка. Это перевод в реальном времени, дистанционное управление камерой, распознавание разговоров, новая голосовая изоляция, управление Siri жестами, отдельное подавление громких звуков и многое другое, включая расширенные настройки.

В заключение авторы отмечают небольшое улучшение качества звука, при этом подчёркивая, что и у первого поколения AirPods Max он был выдающимся. Главным минусом лично для себя рецензент называет прежнее отсутствие возможности складывать наушники, а главным плюсом – существенно улучшенное шумоподавление.

AirPods Max 2. Фото: The Verge

Несколько выделяется на фоне остальных обзор The Verge. Авторы назвали AirPods Max 2 «отличным обновлением», но при этом значительная часть текста посвящена недостаткам.

К последним относятся цена в 550 долларов, неизменившийся вес, отсутствие кнопки включения и «ужасный» штатный чехол, который почти не обеспечивает защиты. Изоляция голоса, по словам рецензента, у Sony всё-таки лучше. Кроме того, существенная часть удобных функций AirPods Max теряется, если подключать устройство к гаджету не от Apple.

В свою очередь, сильными сторонами названы качество звука, качество шумоподавления, тесная интеграция с экосистемой Apple, амбушюры из пены с эффектом памяти, а также надёжная металлическая конструкция в отличие от пластика у многих ключевых конкурентов.

В итоге автор The Verge рекомендует AirPods Max 2 владельцам первого поколения и тем, кто очень глубоко погружён в экосистему Apple. Остальным, по мнению журналиста, стоит присмотреться к Sony XM6 и Bose Ultra. Хотя если ориентироваться не на все факторы, а исключительно на качество звука, то здесь, по его словам, небольшое преимущество всё же остаётся за Apple.