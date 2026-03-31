Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Платим блогерам
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Платим блогерам
Блоги
Alex040
Наушники Apple AirPods Max 2 получили положительные отзывы в первых обзорах
Новая версия вышла спустя более пяти лет после предшественника

Анонсированные ещё в середине марта полноразмерные наушники AirPods Max 2 в ближайшие дни поступят в продажу. Тем временем в профильных СМИ сегодня вышла серия обзоров новинки.

Тон обзоров в целом положительный, однако комментарии разнятся. Одни рецензенты называют гаджет неплохим, но довольно скромным обновлением. Другие, наоборот, заявляют, что новинка принесла с собой больше изменений, чем они ожидали. При этом почти все авторы с досадой отмечают, что солидный вес гарнитуры в 385 граммов в новом поколении совсем не уменьшился.

Так, портал MacRumors хвалит улучшенное качество звука и шумоподавления. И то и другое, по словам журналистов, стало лучше, и разницу между AirPods Max первого поколения и новыми AirPods Max 2 пользователи явно заметят. Разделение различных частот стало более чётким, басов прибавилось, но они не кажутся чрезмерными.

AirPods Max 2. Фото: CNET

Сами наушники обеспечивают более выраженный эффект погружения. Наиболее заметна разница при проводном подключении через USB-C. В беспроводном режиме отличия тоже есть, но они не столь велики.

Также новая модель получила большой набор функций, уже знакомых по AirPods Pro, включая перевод в реальном времени. Кроме того, для активации Siri больше не нужно говорить «Привет». Ещё авторы отмечают улучшенное качество микрофонов и более эффективную изоляцию голоса.

Из минусов называются прежний дизайн, прежняя автономность в 20 часов, примитивный чехол, большой вес и сопутствующие проблемы с эргономикой, а также отсутствие кнопки включения. Всё это было актуально и для первого поколения AirPods Max.

Журналисты CNET также упоминают улучшение качества звука, называя его более чистым, и хвалят басы. Если на средних и высоких частотах разница едва уловима, то качество низких частот авторы назвали «поразительным» с точки зрения мощности и реалистичности звучания.

AirPods Max 2. Фото: 9to5mac

Также отмечено улучшенное шумоподавление. Благодаря ему автор с надетыми наушниками не мог понять, включён или выключен шумный кондиционер в его квартире. В конце обзора журналист признаётся, что анонс новинки его скорее разочаровал из-за небольшого числа новшеств, но на практике изменения оказались более ощутимыми. Среди недостатков вновь был назван штатный чехол.

Авторы 9to5Mac замечают, что на аппаратном уровне у новой версии всего три основных отличия: новый чип H2, новый усилитель с высоким динамическим диапазоном и новый модуль для беспроводной передачи звука.

Однако на программном уровне новшеств около десятка. Это перевод в реальном времени, дистанционное управление камерой, распознавание разговоров, новая голосовая изоляция, управление Siri жестами, отдельное подавление громких звуков и многое другое, включая расширенные настройки.

В заключение авторы отмечают небольшое улучшение качества звука, при этом подчёркивая, что и у первого поколения AirPods Max он был выдающимся. Главным минусом лично для себя рецензент называет прежнее отсутствие возможности складывать наушники, а главным плюсом – существенно улучшенное шумоподавление.

AirPods Max 2. Фото: The Verge

Несколько выделяется на фоне остальных обзор The Verge. Авторы назвали AirPods Max 2 «отличным обновлением», но при этом значительная часть текста посвящена недостаткам.

К последним относятся цена в 550 долларов, неизменившийся вес, отсутствие кнопки включения и «ужасный» штатный чехол, который почти не обеспечивает защиты. Изоляция голоса, по словам рецензента, у Sony всё-таки лучше. Кроме того, существенная часть удобных функций AirPods Max теряется, если подключать устройство к гаджету не от Apple.

В свою очередь, сильными сторонами названы качество звука, качество шумоподавления, тесная интеграция с экосистемой Apple, амбушюры из пены с эффектом памяти, а также надёжная металлическая конструкция в отличие от пластика у многих ключевых конкурентов.

В итоге автор The Verge рекомендует AirPods Max 2 владельцам первого поколения и тем, кто очень глубоко погружён в экосистему Apple. Остальным, по мнению журналиста, стоит присмотреться к Sony XM6 и Bose Ultra. Хотя если ориентироваться не на все факторы, а исключительно на качество звука, то здесь, по его словам, небольшое преимущество всё же остаётся за Apple.

#apple #airpods #airpods max #airpods max 2
Источник: macrumors.com
+
Написать комментарий (0)
Теперь в новом формате

Наш Telegram-канал @overclockers_news
Подписывайся, чтобы быть в курсе всех новостей!

Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter