Версии Galaxy S26 для России и ЕС могут быть хуже аналогов для США и Китая

Портал GSMArena со ссылкой на YouTube-канал Android Addicts сообщает о результатах тестирования смартфонов Galaxy S26 в версиях с процессорами Exynos 2600 и Snapdragon 8 Elite Gen 5.

Напомним, в прошлом году все модели Galaxy S25 поставлялись с чипами Snapdragon, однако в линейке S26 Samsung вернула прежнее разделение, при котором в разные страны поставляются смартфоны с разными процессорами. Так, в Китай и США по-прежнему будут отправляться модели на базе Snapdragon. В свою очередь, в ЕС, России и ряде других стран Galaxy S26 и S26 Plus будут доступны только с чипами Exynos.

Как и в прошлые годы, результаты тестов вновь оказываются не в пользу Exynos. Так, за первый же час в режиме разговора версия со Snapdragon израсходовала 3% заряда аккумулятора, тогда как Galaxy S26 с Exynos – 4%. В тесте с 30-минутной записью видео в 4K модель с Exynos по каким-то причинам и вовсе не смогла завершить задачу, при этом сильно нагревшись. В последующих тестах смартфон с Exynos также нагревался сильнее и демонстрировал повышенное энергопотребление во многих популярных приложениях. По итогам комплексного тестирования модель с Exynos проработала 6 часов 38 минут. Galaxy S26 на базе Snapdragon выдержал 9 часов 26 минут, то есть на 42% дольше.

Galaxy S26. Фото: GSMArena

Примечательно, что несколько дней назад похожую картину можно было наблюдать и в тестировании YouTube-блогера TechStation365. В его испытаниях модель с Exynos умеренно уступала Snapdragon по уровню производительности, но при этом демонстрировала существенно более высокое энергопотребление. В пиковый момент Exynos потреблял более 30 Вт, в то время как Snapdragon 8 Elite Gen 5 – 21,5 Вт.

Эти тесты особенно интересны в контексте техпроцессов, по которым производятся чипы. Формально Exynos 2600 выпускается по техпроцессу 2 нм против 3 нм у актуального флагманского Snapdragon. То есть в теории Exynos 2600, наоборот, должен быть более производительным и энергоэффективным.

Однако реальные тесты сильно расходятся с теорией. Отметим, что чипы Exynos Samsung производит на собственных мощностях, тогда как Qualcomm доверяет выпуск Snapdragon тайваньской TSMC.

Напомним, что начиная с 2023 года Samsung перестала устанавливать фирменные Exynos в модели Galaxy S Ultra. С тех пор все «ультры», включая актуальный флагман Galaxy S26 Ultra, поставляются исключительно с процессорами Snapdragon.