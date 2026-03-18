За всё время существования теста так долго удалось выдержать лишь одному из конкурентов

Вчера компания Xiaomi провела глобальную презентацию смартфонов Poco X8 Pro и X8 Pro Max. Второй из этих гаджетов уже успел попасть к журналистам портала GSMArena на обзор, и они оперативно подготовили серию тестов.

«Изюминка» Poco X8 Pro Max – кремний-углеродная батарея ёмкостью 8 500 мАч, которую удалось уместить в корпус толщиной всего 8,2 мм. В тестах автономности гаджет продержался более 25 часов, став вторым в рейтинге среди сотен других моделей, протестированных журналистами.

Poco X8 Pro Max. Фото: GSMArena



Единственным смартфоном в списке, который выдержал чуть дольше, оказался недавний Realme P4 Power с огромным аккумулятором ёмкостью 10 000 мАч.

Справедливости ради заметим, что GSMArena почти не тестирует защищённые модели, где порой встречаются аккумуляторы на 20 000 мАч и выше. Кроме того, издание пока не протестировало смартфоны Honor Win и Win RT с их батареями на 10 000 мАч, так как они до сих пор не вышли за пределы Китая.

Что касается Poco X8 Pro Max, то помимо крупной батареи гаджет, судя по всему, ещё и неплохо оптимизирован с точки зрения автономности. Такой вывод можно сделать, если напрямую сравнить новый Poco и занявший первое место Realme P4 Power в отдельных подтестах.

Лидеры автономности по версии GSMArena



Отставая от конкурента на 1 500 мАч, Poco X8 Pro Max сумел отработать в играх более 16 часов против 13 часов у Realme P4 Power. В подтесте на просмотр видео оба смартфона идут почти вровень, выдерживая более 34 часов. А вот в тестах на веб-сёрфинг и время голосовых вызовов P4 Power всё же оказался явным победителем.

Помимо аккумулятора авторы протестировали и другие системы смартфона. В частности, новинку похвалили за громкость звука, 2,8 млн баллов в AnTuTu 11, неплохую полноэкранную яркость более 1100 нит и высокую скорость зарядки. Батарею ёмкостью 8 500 мАч смартфон может зарядить до 100% всего за 52 минуты.

В выводах журналисты помимо уже перечисленных плюсов отметили высокое качество OLED-дисплея, включая поддержку Dolby Vision и HDR10+. Также похвалы удостоились основная камера, ультразвуковой сканер отпечатков пальцев и поддержка беспроводных стандартов Wi‑Fi 7 и Bluetooth 6.0. К минусам отнесли спорное качество сверхширокоугольной камеры и отсутствие камеры-телевика.

