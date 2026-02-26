Сайт Конференция
10test
Xiaomi 17 Max получит 200-мегапиксельную камеру и большой дисплей
Смартфон также будет оснащен аккумулятором на 8000 мАч

Ранее упоминалось, что Xiaomi разрабатывает новое устройство в линейке Xiaomi 17. Модель Xiaomi 17 Max должна стать связующим звеном между стандартной версией Xiaomi 17 и флагманскими «Pro». По данным инсайдера Digital Chat Station, сейчас смартфон проходит тесты с обновленными симметричными стереодинамиками — это перекликается с недавним фокусом производителя на аудио, продемонстрированным в моделях Redmi K90 Pro Max и Poco F8 Ultra.

Источник изображения: Notebookcheck

Говоря о фотовозможностях устройства, предполагается, что Xiaomi 17 Max оснастят главным сенсором на 200 Мп. На первый взгляд это выглядит солидно, но вероятно, имеется в виду матрица ISOCELL HPX с диагональю 1/1,4 дюйма. По сравнению с 50-мегапиксельным модулем 1/1,31 дюйма в обычном Xiaomi 17 это шаг назад. Впрочем, перископический телеобъектив в смартфоне, как ожидается, компенсирует этот минус.

Источник изображения: Mobile-review

Также смартфон обзаведется крупным 6,9-дюймовым экраном, аналогичным модели Xiaomi 17 Pro Max и аккумулятором на 8000 мАч. Точная дата премьеры смартфона в Китае неизвестна, но анонс прогнозируют на март-апрель текущего года.

#xiaomi #poco f8 ultra #redmi k90 pro max #17 pro max #17 max #isocell hpx
Источник: notebookcheck.net
Сейчас обсуждают

NuclearMissionJam
06:18
30 лет солидная дата. Хороший повод открыть интернет и почитать про роли игроков в командах разных игр. А заодно вспомнить про трактористов, уток и лыжников
Кто есть кто в онлайн-играх — обзор интересных ролей и типов игроков
TM1
05:48
Шла Аша по шоссе
Для Xbox наступают тёмные времена — Аша Шарма перекладывает проблемы консоли на Сару Бонд
32Влад32
03:50
Чтобы Почта нормально работала, надо прежде всего спасать её от дураков.
Володин: Правительство РФ должно сделать все для спасения «Почты России»
32Влад32
03:49
СДЭК это хорошо. Только очень дорого.
Володин: Правительство РФ должно сделать все для спасения «Почты России»
Windmark_
03:40
Когда товар дешевеет по-твоему это плохо ? 🤡 Ударься головой об стену долЬоёб
AMD Radeon RX 9070 XT и RX 9060 XT заметно обогнали модели Nvidia по объёмам продаж в Mindfactory
Stephen King
03:25
Странный выбор процессора, видимо недалёкий парень, открою секрет - у Интел помимо перечисленных тобою ,есть ещё i5 13500 который мощнее 12600kf и естественно 14400, при этом холодный и под выбранную ...
Какой игровой ПК я собрал бы себе в 2026 году на ОЗУ DDR4 и почему в нем будет процессор не от AMD
Dimon1996
03:05
А что там может происходить, кроме просадки напряжения и отключения по перегрузке? А вообще конечно нужно быть, не знаю каким гением, чтоб в сборку с 5090 поставить дешман БП на 650 Вт :) Понятно, что...
Эксперт показал, что происходит при использовании маломощного блока питания в ПК с RTX 5090
Dimon1996
02:56
У меня в городке на 10 тыс жителей две почты России (работающих 2-3 раза в неделю до обеда) и два отделения СДЭКа, работающих весь день без обеда с одним выходным. На почту не пробиться, все бабками о...
Володин: Правительство РФ должно сделать все для спасения «Почты России»
Dimon1996
02:48
Ага. Автовазу запомогались уже. И где результат? Так же и тут будет - введут "утильсбор" для тех кто Сдэком (и другими конторами пользуется), и будут дальше на попе ровно сидеть, бабло грести.
Володин: Правительство РФ должно сделать все для спасения «Почты России»
Dimon1996
02:45
И работающие при этом два-три раза в неделю. С 9 до 13. Капец просто.... Бабки оборону такую держат, что не возможно пробиться посылку получить, если, не дай бог, продавец с Алика не Сдэком отправил, ...
Володин: Правительство РФ должно сделать все для спасения «Почты России»
