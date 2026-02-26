Смартфон также будет оснащен аккумулятором на 8000 мАч

Ранее упоминалось, что Xiaomi разрабатывает новое устройство в линейке Xiaomi 17. Модель Xiaomi 17 Max должна стать связующим звеном между стандартной версией Xiaomi 17 и флагманскими «Pro». По данным инсайдера Digital Chat Station, сейчас смартфон проходит тесты с обновленными симметричными стереодинамиками — это перекликается с недавним фокусом производителя на аудио, продемонстрированным в моделях Redmi K90 Pro Max и Poco F8 Ultra.

Источник изображения: Notebookcheck

Говоря о фотовозможностях устройства, предполагается, что Xiaomi 17 Max оснастят главным сенсором на 200 Мп. На первый взгляд это выглядит солидно, но вероятно, имеется в виду матрица ISOCELL HPX с диагональю 1/1,4 дюйма. По сравнению с 50-мегапиксельным модулем 1/1,31 дюйма в обычном Xiaomi 17 это шаг назад. Впрочем, перископический телеобъектив в смартфоне, как ожидается, компенсирует этот минус.

Источник изображения: Mobile-review

Также смартфон обзаведется крупным 6,9-дюймовым экраном, аналогичным модели Xiaomi 17 Pro Max и аккумулятором на 8000 мАч. Точная дата премьеры смартфона в Китае неизвестна, но анонс прогнозируют на март-апрель текущего года.