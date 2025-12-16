Сайт Конференция
10test
Смартфон Oppo Reno 15c дебютировал с аккумулятором емкостью 6500 мАч
Смартфон работает на процессоре Qualcomm Snapdragon 7 Gen 4, который создан с использованием 4-нм технологии TSMC N4P

Компания Oppo представила свежее пополнение в своей серии смартфонов Reno, относящихся к среднему ценовому сегменту. Модель Oppo Reno 15c получила 6,59-дюймовый AMOLED-экран с разрешающей способностью 2760 на 1256 пикселей (460 точек на дюйм), частотой обновления до 120 Гц, 10-битной цветовой палитрой и максимальной яркостью в 1200 нит. Под экраном установлен оптический сканер для снятия отпечатков пальцев.

В основе смартфона лежит чип Qualcomm Snapdragon 7 Gen 4, изготовленный по 4-нм техпроцессу TSMC N4P, который дополнен 12 ГБ оперативной памяти LPDDR5X и накопителем UFS 3.1 объемом 512 ГБ. Автономность обеспечивается аккумулятором емкостью 6500 мАч с поддержкой быстрой зарядки мощностью до 80 Вт. Управление устройством осуществляется посредством ColorOS 16, базирующейся на Android 16.

На тыльной стороне устройства размещена тройная камера, включающая в себя основной 50-мегапиксельный датчик с оптической стабилизацией и диафрагмой f/1.8, 50-мегапиксельный телеобъектив с 3,5-кратным увеличением и диафрагмой f/2.8 с оптической стабилизацией, а также 8-мегапиксельный сверхширокоугольный объектив, охватывающий угол обзора в 116 градусов. Фронтальная камера также может похвастаться 50-мегапиксельным сенсором и диафрагмой f/2.0.

В Китае уже открыт прием предварительных заказов: версия с 12 ГБ ОЗУ и 256 ГБ ПЗУ оценена в 411 долларов США, а модель с увеличенным вдвое объемом памяти обойдется покупателям в 454 долларов США. Старт поставок Oppo Reno 15c намечен на 19 декабря, однако информация о его появлении на других рынках пока отсутствует.

#oppo #android 16 #amoled #snapdragon 7 gen 4 #coloros 16 #reno 15c
Источник: notebookcheck.net
