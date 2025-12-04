Также консоль PS5 Slim получила усовершенствованную систему охлаждения

Недавний анализ модернизированной PS5 Pro позволил обнаружить обновлённую версию геймпада DualSense. Как утверждает Modyfikator89, данный аксессуар с идентификатором CFI-ZCT2W теперь включён в комплект поставки различных консолей. По его мнению, этот новый контроллер PS5 способен предложить увеличенное время работы без подзарядки по сравнению с прошлой версией.

Modyfikator89 уточняет, что улучшенный DualSense V2 входит в комплект PS5 Pro, которая начала поставляться в европейские страны в сентябре 2025 года. Новый контроллер также был замечен в комплекте с PS5 Slim.

При изучении внутренностей контроллера PS5, Modyfikator89 выявил использование платы BDM-060. По его мнению, это устройство более эффективно, однако не все изменения являются однозначно положительными. Для увеличения времени работы, Sony отказалась от дополнительного микрофона. Это может негативно сказаться на способности контроллера подавлять посторонние звуки.

Компания Sony также вносит и другие изменения в свои консоли. Так, Modyfikator89 обнаружил в консоли PS5 Slim усовершенствованную систему охлаждения, аналогичную той, что используется в версии PS5 Pro. Пользователь высказал мнение, что это нововведение поможет избежать проблемы с утечкой жидкого металла, которая вызывала перегрев в предыдущих версиях консолей.