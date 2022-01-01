Оглавление

Вступление

Сложно представить себе современного геймера без гарнитуры. Все чаще они предпочитают именно такие устройства для прослушивания звукового контента и общения с товарищами по команде. Это недорогое и практичное решение, которое может позволить себе каждый, а еще это универсальное и компактное устройство. Его всегда можно брать с собой, в отличие от чемодана с колонками и усилителем.

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К тому же нельзя сказать, что гениальный слух, позволяющий отличить второстепенные инструменты в опере на дальнем плане, есть у всех. Многим все равно, в какой тональности играет солирующий инструмент, и это может интересовать только музыкальных эстетов, но они не покупают себе игровую гарнитуру на распродаже, чтобы слушать прелюдию до-диез минор великого Сергея Рахманинова. Для этого есть совсем другой класс аудиотехники и живые концерты талантливых современных музыкантов, позволяющие насладиться подлинным живым звуком… Ну а гарнитура стоит как билет на это музыкальное событие и предназначена совсем для другого.

Впрочем, я склонен верить в то, что можно сделать гарнитуру Hi-End уровня, но кто станет брать ее массово при стоимости в районе 100 000 рублей? Слушать произведения современных рэперов можно через любые наушники и на качество композиции это никак не повлияет. То же можно сказать про игры, где важно понимать направление и источник звука. Если модель хорошо справляется с построением объемной сцены и обеспечивает позиционирование в игре, то это уже успех. О большем мечтать не приходится, особенно нетребовательному и не сильно капризному пользователю, которому уже неважно: потеют уши или нет, либо масса под стать средневековому шлему рыцаря.

Главное, чтобы звук шел, а микрофон работал. Сейчас без него никуда. Можно использовать микрофон «вебки», но она порой находится далеко и слышно все, что происходит в комнате, а там тем временем может быть, что угодно, и вся эта «каша» лишь отвлечет напарников. Поэтому лучше, когда микрофон находится рядом со ртом, чтобы фразы были понятнее, а шум не так досаждал. Чтобы немного сэкономить, продвинутые игроки выбирают проводные гарнитуры. С ними меньше хлопот, не нужно ничего заряжать, а воткнуть кабель можно везде.

Одной из наиболее крупных компаний, которая занимается выпуском продукции для геймеров, является ASUS. Причем она известна не только основным брендом ROG (Republic Of Gamers), но и набирающим популярность TUF Gaming, ориентированным на массового потребителя. Сам бренд появился давно и не все помнят, что это тоже аббревиатура (The Ultimate Force) и раньше не было приставки Gaming. Сегодня выпускается много разнообразных компьютерных компонентов и периферии. Например, есть ассортимент гарнитур для геймеров. Из проводных наиболее доступна модель ASUS TUF Gaming H1.

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Она предназначена для геймеров и энтузиастов. Гарнитура оборудована большими и мощными 40-миллиметровыми динамиками ASUS Essence, удобными амбушюрами и мягкой резинкой в оголовье. Посмотрим, на что способна самая недорогая версия.

Упаковка и комплектация

Коробка достаточно крупная, но не тяжелая. Она изготовлена из плотного картона, сверху присутствует цветная полиграфия. Стиль привычен для линейки TUF Gaming: сочетание черного фона и серых вставок. Бывает еще желтый или оранжевый, но не в этот раз.

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Спереди прямо по центру размещено крупное изображение гарнитуры при виде сбоку. На самом устройстве также прослеживаются характерные дизайнерские решения серии TUF Gaming. В остальном все привычно: логотип производителя и слоган («В поисках невероятного»), указание модели (TUF Gaming Headset H1), логотип серии TUF Gaming.

Справа сверху находится несколько значков. Они сообщают о сертификации TeamSpeak и Discord. Это хорошо известные голосовые сервисы, которые популярны в среде геймеров, а в свете прошлогодних событий известны многим людям, работающим дистанционно. Есть и значок поддержки PlayStation.

С обратной стороны присутствует более полное изображение устройства. Теперь понятны его форма и очертания, а самое главное – конструкция. Изображение находится в правой части, а в левой размещен список с ключевыми особенностями модели.

На одной из боковин предусмотрено краткое описание устройства и небольшая спецификация.

Модель ASUS TUF Gaming H1 Тип Проводная, 3.5 мм Динамики 40 мм, с неодимовым магнитом Частотный диапазон 20 – 20 000 Гц Сопротивление 60 Ом Аккумулятор Нет Микрофон Однонаправленный Шумоподавление Нет Частотный диапазон микрофона 100 – 10 000 Гц Чувствительность - 45 дБ Габариты н/д Масса 287 г

Характеристики неплохие для данного ценового класса.

Пора заглянуть внутрь и посмотреть, что там находится. Кстати, комплект поставки перечислен в самом низу задней части упаковки. В коробке скрыт картонный каркас, куда упакована гарнитура. Дополнительно она помещена в мягкий пакет.

Сверху предусмотрена небольшая ниша для комплекта поставки. Здесь он не очень большой. Есть всего две небольшие книжечки…

… и Y-образный разветвитель. Он позволяет развести универсальный коннектор на штатном кабеле гарнитуры отдельно на два разъема: наушники и микрофон.

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Внешний вид устройства

Конструкция модели ASUS TUF Gaming H1 выглядит классической. Никаких излишеств в оформлении нет, все предельно просто и понятно. Гарнитура не очень крупная, чашки средних габаритов. Уши в них не проваливаются.

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Такая модель больше подойдет для головы подростка или взрослого человека. При этом уши не погружаются внутрь амбушюр, давление на уши умеренное. Масса ощущается слабо благодаря удачной развесовке и креплению на голове.

Все дело в конструкции. С чашками все понятно. Они изготовлены из пластика. Снаружи есть логотипы TUF Gaming, выполненные в виде обычного тиснения.

Перед нами простая гарнитура без сложных технических решений. Оголовье составное. Верхняя деталь состоит из нескольких пластиковых частей. Под ним находится резиновая лента.

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Само оголовье представляет собой полую внутри конструкцию, позволяющую проложить кабель от одной чашки до другой. Предусмотрена резиновая лента, которая позволяет регулировать положение на голове. Она мягкая и легко тянется.

Никакого мягкого обрамления нет. Только голый пластик, но видимо так дешевле и производитель сумел порадовать нас приемлемой стоимостью. Сверху на оголовье есть логотип компании ASUS и надпись TUF Gaming.

С внутренней стороны самого пластикового оголовья тоже ничего нет, а резинка проходит чуть ниже, чтобы обхватывать голову. На резинке присутствуют надписи TUF Gaming. Обхват получается очень комфортный и давление не такое сильное.

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Микрофон уже изначально зафиксирован на корпусе чашки и не снимается, как на старшей модели. Ветрозащиты в базе нет, но ничего не мешает сделать ее самому из поролона. Получается, что именно в левой чаше скрыта вся основная начинка: регулятор громкости и кнопка выключения микрофона.

Чашку я разбирать не стал, поскольку динамик можно рассмотреть даже снаружи благодаря большому числу отверстий.

Внутри на ткани амбушюр нет никаких опознавательных знаков.

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Тестирование

Динамики 40 мм ASUS Essence немного отличаются по звучанию от моделей, в которых установлены 50 и 53 мм, и разница заметна, если сравнивать прямо. Однако они все равно мощные и большие. Благодаря этому можно реализовать все, что нужно. Еще отмечу отсутствие специального софта, да он и не нужен – гарнитуру можно использовать с любым оборудованием и без микрофона.

Конструкция простая и хорошая. Мы видим большие герметичные камеры, которые можно еще доработать специальной синтетической ватой.

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Встроенного шумоподавления нет, но можно использовать программное. Еще можно включить эмуляцию многоканальности, что обеспечивает интересный эффект. Но при этом страдает звук и общая громкость. Запаса хватает почти впритык для объема. Все же это недорогая модель, и если нужен объемный звук или его отличная эмуляция, нужно рассматривать версии уровнем выше.

ASUS TUF Gaming H1 я тестировал в разных играх, смотрел фильмы и слушал музыку. Сразу начну с последнего. Не знаю почему, то ли это зависит от размера, то ли от формы, но ожидаешь получить супер-басы. На деле они есть, но мощными их не назовешь. И даже через регулировку баса в настройках результат не впечатляет. Работает, но до Sony Super BASS не дотягивает.

Звук на самом деле достаточно сбалансированный, но тяготеет к средним частотам. Еще раз повторю, что мне больше всего запомнилась чистота звука даже на высокой громкости. Хорошее позиционирование в играх и фильмах. Музыку слушать можно. Амбушюры не давят, голова не устает, уши сильно не потеют. Явных недостатков после многочасового теста не выявилось.

Заключение

Гарнитура ASUS TUF Gaming H1 мне показалась легче и удобнее беспроводных аналогов, хотя это личные ощущения и все индивидуально. В остальном практически по всем параметрам версия TUF Gaming H7 Wireless лучше. Есть шумоподавление и съемный микрофон, плюс ветрозащита, да и чашки удобнее.

На стороне TUF Gaming H1 доступная цена и кабель, который можно подключать куда угодно, а не только там, где есть USB и софт. Лично мне в новинке многое понравилось. Модель легкая, относительно компактная и отлично сидит на голове. Ничего не давит, резинка сверху сильно не мешает, от использования длительное время не устаешь. В отличие от беспроводных гарнитур, тут можно пользоваться программным обеспечением звуковой карты или устройства, через которое осуществляется прослушивание. Все отлично регулируется, звучание хорошее.

Заметно лучше дела обстоят с фильмами и играми. Предусмотрена эмуляция системы 7.1, которая неплохо работает именно в фильмах. В музыке она мешает: звук получается необъемным и несколько глуховатым, а вот в фильмах магия объема срабатывает и его можно почувствовать. В играх позиционирование работает очень хорошо. Я ни разу не ошибся с направлением звука, все четко. Как уже отмечалось, есть много предустановок звучания, в том числе для игр, но на мой вкус оптимальны настройки по умолчанию.

Гарнитура удобно и комфортно сидит на голове. Давление амбушюр не очень сильное и от него не устаешь. Сверху механизм удобен, сама гарнитура не очень тяжелая и несколько часов в этих наушниках не вызывают утомления. В целом получился хороший универсальный вариант. У модели есть беспроводная модификация, но это совсем другой продукт.

Андрей Понкратов aka wildchaser

Выражаем благодарность: