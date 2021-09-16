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Обзор и тестирование корпуса AeroCool Splinter Duo

На тест прибыл универсальный корпус с хорошей вентиляцией и контроллером, который позволяет управлять подсветкой и вентиляторами, и возможностью установки системы AIO спереди.
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Оглавление

Вступление

Я уже как-то вскользь упоминал, что сейчас пошел новый тренд на двойную подсветку, когда есть элемент RGB в передней панели и еще ей оборудованы вентиляторы. Одну такую модель я рассматривал – это AeroCool Gladiator Duo.

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Однако там спереди не было сетчатой панели, а были только большие воздухозаборники сверху и снизу, а по середине была глухая панель с RGB вставкой. Тем не менее, производитель укомплектовал устройство тремя вентиляторами: два сверху и один сзади, которые оснащались RGB подсветкой. В целом реализовать при этом еще сетчатую панель спереди можно, чтобы за ней дополнительно устанавливать вентиляторы и улучшить воздушный поток. В основном это необходимо для установки радиатора систем жидкостного охлаждения спереди. При этом воздух будет равномерно поступать по всей его площади, а не с того места, где есть воздухозаборник.

Реализовать идею с двойной подсветкой оказалось не очень сложно, но есть разные подходы. Самым логичным – выглядит создание каркасной передней панели с элементом подсветки и обтекающей его сеткой. Именно так это реализовала компания AeroCool в своем новом корпусе Splinter Duo.

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Также интересно будет посмотреть, на какую модель корпус похож больше всего, а может он снова уникальный во всех отношениях. Приступим.

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Упаковка и комплектация

Коробка средних размеров, изготовлена из обычного картона. Ее габариты составляют 585 х 270 х 460 мм, масса – 6,85 кг. По бокам прорезей для ручек не, что не очень удобно. Коробка крупная и не очень легкая, поэтому в магазине придется делать переноску из скотча. В моем случае так и было.

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Оформление уже знакомое и привычное. Сверху и снизу коробка заклеена скотчем. Там нет никакой информации кроме транспортировочных значков. Поэтому будем изучать боковые стенки.

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На основной поверхности можно увидеть фрагмент корпуса при просмотре на него спереди. Полное представление об устройстве по этому схематичному изображению получить сложно, но видно, что спереди есть сетка. Также здесь присутствует текст, где указано, что корпус относится к формату Mid Tower, а еще сообщают о каком-то необычном дизайне с ARGB элементом на панели. Также нам рассказывают о том, что есть 6-портовый RGB хаб. Еще возможна установка систем жидкостного охлаждения.

Посмотрим теперь на противоположную сторону.

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Опять мы видим изображение корпуса, но на этот раз с правого бока и под углом. В левой части на этот раз находится огромная таблица со спецификацией. В ней указано, что толщина металла 0,5 мм, передняя панель из пластика ABS и стали, а также много другой полезной информации.

Снизу на нескольких языках сообщается следующая информация:

  • Совместим с материнскими платами Addressable RGB;
  • ARGB LED дизайн на передней панели;
  • Поддержка систем жидкостного охлаждения;
  • Максимальное количество поддерживаемых вентиляторов - 8;
  • Максимальная высота системы охлаждения процессора - 161 мм;
  • Поддержка видеокарт премиум-класса длинной до 326 мм;

Давайте теперь посмотрим на коробку со всех сторон.

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На одной боковой стороне мы видим информацию о комплектации устройства, а на другой просто есть место для транспортировочных наклеек.

Открыв коробку, я обнаружил, что корпус расположен передней панелью вверх. В качестве каркаса используется пенопласт.

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Извлечение корпуса из упаковки не вызывает проблем. Комплект поставки находится внутри корпуса. Он состоит из небольшой инструкции и пакетика с аксессуарами.

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Инструкцию эту можно изучить непосредственно на сайте компании или здесь. Что касается аксессуаров, то их не так много.

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  • Несколько стяжек.
  • Комплект разных винтов.
  • Винты для крепления двух вентиляторов к нижней внутренней панели.
  • Адаптер для закручивания втулок.
  • 6-портовый RGB хаб AeroCool H66C.

Обычно он уже где-то приклеен внутри, но на этот раз просто был отдельно. В комплекте с ним уже есть кабели для подключения питания и синхронизации с материнской платой.

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Дизайн и особенности корпуса

Корпус не очень большой, но широкий. Его габариты составляют согласно спецификации 210 х 519 х 404 мм, масса – 6.1 кг.

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В описании указано, что одна боковая стенка из стекла другая стальная. Корпус размера Mid Tower с нижним расположением блока питания. Рама корпуса стальная, передняя панель пластиковая с вставкой из стальной сетки. В местах соединения используются заклепки. Толщина металла заявлена производителем как 0.5 мм. Металл не кажется фольгой, ничего не гнется, мнется или люфтит.

В целом изготовление аккуратное. Все ровно подогнано, нет ни щелей не заусенцев и прочих производственных дефектов/недоработок.

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Корпус смотрится дорого и симпатично. Несмотря на то, что передняя панель пластиковая и кажется глухой, сверху и снизу есть решетки со стальной сеткой, для забора воздуха. Таких проемов должно хватить для мощного потока, но в комплекте нет вентиляторов спереди потому, что тут предполагается, использование системы AIO.

Однако это не означает, что вентиляторов нет вовсе, их тут целых три и все работают на выхлоп. Это тоже неплохо, ведь они не могут прокачивать через себя вакуум, а все равно пропускают через себя поток воздуха, и он быстрее покидает пределы корпуса. Единственный момент – два из них дуют вверх, поэтому крышу накрывать нежелательно.

Боковая стеклянная панель здесь держится не как обычно насквозь четырьмя винтами. В данном случае она задвигается и фиксируется двумя барашками сзади.

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Стекло приклеено к двум стальным пластинам. На одной находятся загиб с двумя отверстиями для фиксации, а на другой выступы для пазов. Стекло обклеено пленкой, и оно абсолютно прозрачно. Если и есть тонировка, то она совсем незначительная. По периметру есть черная рамка шириной около 20 мм.

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Надежно ли приклеены эти стальные планки? Да, очень даже хорошо. Мне такой вариант открытия и фиксации боковой двери нравится больше, чем винты насквозь, но самый лучший вариант, на мой взгляд, это петли. Очень жаль, что здесь их нет.

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Правая стальная стенка также крепится на двух барашках, которые можно откручивать без специального инструмента.

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Она не выпуклая, а вместо этого внутренняя панель утоплена вглубь на 24 мм.

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Сбоку теперь хорошо стало видно, что передняя панель небольшая, а еще она прямая и ровная с полоской посередине и решетками с сетками сверху и снизу. Смотрится все это очень симпатично, и не занимает много места. Внизу есть тоннель, где спрятан блок питания и часть его проводов.

Конструкция стоек не такая простая. По периметру есть изгибы на боковых планках. Они образуют сложные профили и увеличивают жесткость. В местах соединения профилей каркаса корпуса присутствуют заклепки. Металл здесь не кажется тонким и в целом рама получилась прочная и жесткая.

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Давайте сначала посмотрим на корпус снизу. Здесь мы видим традиционную сетку для защиты от пыли. Она расположена в месте захвата воздуха блоком питания. Еще она легко снимается, ее можно мыть и пылесосить.

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Еще снизу видны винты крепления корзины жестких дисков. Передвинуть ее нельзя, а можно демонтировать совсем. Если у вас нет 3,5” накопителей, то лучше будет ее просто снять.

Корпус стоит на двух крупных пластиковых опорах, на которых есть четыре квадратика из мягкого пористого материала для устойчивости.

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Каждая из опор крепится при помощи саморезов к основанию. Вместо резины здесь используются вставки из мягкого пористого материала. Корпус даже пустой стоит очень хорошо, и сдвинуть его трудно. С собранной в нем системой он стоит как прикрученный.

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Сверху корпус тоже очень хорошо вентилируется. Для этого здесь находится просто огромная сетка с магнитной рамкой. Она легко снимается и очищается. Минус заключается лишь в том, что корпус нельзя ухватить за сетку, она будет сдвигаться. Однако при перемещении ее можно легко снять и поставить, когда корпус уже будет стоять на месте.

Наверху грани скошены и верхняя панель заметно приподнята, чтобы можно было без проблем разместить вентиляторы, которые там уже установлены штатно. Теперь не надо волноваться, что там будет мешать материнская плата или провода. Места достаточно.

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Идея отличная, но, на мой взгляд, верхние вентиляторы работают на выдув и весь теплый воздух пойдет вверх.

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Также сверху находятся разъемы и кнопки. Они совсем не на передней панели, а действительно расположились сверху корпуса отдельным блоком как на AeroCool Aero One. Наконец можно с уверенностью сказать, что Gladiator – это его производная.

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Есть кнопки Power и переключатель режимов подсветки или Reset, а из разъемов присутствуют два USB 3.0. Кроме этого есть два индикатора (питания и активности накопителя) и два джека для наушников и микрофона. Изнутри это все выглядит не так красиво. Кнопку для переключения режимов подсветки теоретически можно переделать под Reset, но лучше б она была отдельной и еще бы пару портов USB не были бы лишними.

Передняя панель легко снимается.

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Она изготовлена из пластика ABS черного цвета. Изнутри она выглядит простовато, но снаружи довольно неплохо, благодаря полоске RGB и поверхности стилизованной под карбон. Крепится передняя панель на восемь фиксирующихся втулок к раме корпуса.

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Кроме RGB модуля, на передней панели в корпусе еще есть три вентилятора с ARGB подсветкой. Для управления режимами в комплекте есть специальный хаб AeroCool H66C с шестиконтактными разъемами. Однако все они находятся не спереди. Два из них сверху, а один сзади. Все они размером 120 х 120 мм.

Спереди находится большой проем для установки радиатора AIO и вентиляторов. Производитель сообщает, что можно установить даже 360 мм, но часть его будет уже находиться в нижней части, где тоннель.

Штатные вентиляторы оборудованы кольцом RGB-подсветки по периметру и внутри корпуса крыльчатки. Поэтому получается такой эффект будто они светятся полностью. Сделаны они очень качественно.

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Характеристики двигателей 12 В, 0.15 А. Лопасти немного подкручены, как у тихих вентиляторов и их 11 штук.

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Каждый вентилятор оборудован специфическим шестиконтактным разъемом для того, чтобы по одному кабелю обеспечивалась RGB подсветка и питание электродвигателя. Поэтому подключить устройство напрямую к материнской плате не получится, только через прилагаемый в комплекте контроллер.

Еще один вентилятор установлен сзади на выдув. Его положение не регулируется вверх и вниз. Модель похожа по стилю на передние, но она поменьше. Размер составляет 120 х 120 мм. Здесь лопастей столько же. Характеристики двигателей совпадают, а информация о подшипниках и другие характеристики снова отсутствуют.

Блок питания устанавливается в тоннель изнутри и фиксируется винтами сзади.

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Выше находится вырез для заглушки задней панели материнской платы и заглушки слотов расширения. Корпус не такой дорогой, поэтому они выламываются.

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С обратной стороны в тоннеле находится корзина для установки двух жестких дисков 3,5”. Еще один накопитель 2.5” можно установить на внутренней панели за правой стенкой. Для этого предусмотрены посадочные отверстия.

Пора переходить к сборке.

Тестовый стенд

Тестирование корпуса AeroCool Splinter Duo (Splinter Duo-G-BK-V1) проводилось со следующими компонентами:

  • Процессор: AMD Ryzen 5 5600X (3700 / 4600 МГц база/турбо);
  • Кулер: Noctua NH-D15;
  • Термоинтерфейс: Arctic MX-5
  • Материнская плата: ASUS TUF GAMING B450M-PRO S, версия BIOS – 3002;
  • Память: 2 x 8Гб DDR4-4600, Kingston HyperX Predator (Samsung B-die);
  • Видеокарта: ASUS TUF GAMING RTX 3090 OC 24 Гб (1395 / 1740 / 1188 МГц (ядро/boost/память));
  • Накопитель SSD M.2: Kingston KC2500 500 Гб;
  • Блок питания: AeroCool BRONZE 750 Вт.

Сборка системы

Сборка системы проходит легко и очень комфортно. Все технологические отверстия находятся в удобных местах и даже при смонтированной материнской плате вполне комфортно заниматься подключением разъемов. Воздушный кулер Noctua NH-D15 не становится помехой для закрытия стеклянной боковой панели. Ни трубки, ни вентилятор кулера не касаются стекла. С правой стороны достаточно места для укладки кабелей и размещения оборудования.

Контроллер вентиляторов наклеивается на двухсторонний толстый скотч и поэтому его легко можно переклеить в любое удобное место. Жесткие диски размера 3.5” устанавливаются очень просто. Один монтируется в корзину, а другой сверху.

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Многофункциональный хаб H66C можно прикрепить в любое место. Нужно его подобрать таким образом, чтобы удобно было разводить провода. Ситуация осложняется тем, что кабель от вентиляторов плоский, но широкий. Поэтому надо выбрать место, где проблем с разводкой будет меньше.

Небольшое внимание хотелось бы отдельно уделить работе PWM на этом хабе. Здесь есть тонкости эксплуатации. Дело в том, что есть совместимость не со всеми системами и даже с теми платами, где она есть, нужно правильно ее настроить. Этот момент важен потому, что иначе скорость регулироваться не будет, и система может получиться шумной. Сам производитель записал видео по этому поводу.

Если какие-то вопросы остались неочевидны, следует обратиться к инструкции. Тут становится ясно, что разъемы одинаковые, а контакты могут отвечать за разные функции.

Например, у материнских плат ASUS для обеспечения работоспособности режима PWM с этим контроллером необходимо в BIOS выбрать соответствующий пункт в настройках.

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После этого все начинает работать отлично, а вот в режиме DC соответственно работать не будет и в выключенном состоянии тоже, вентиляторы будут крутиться на максимальной скорости.

Это нужно учитывать при сборке и настройке системы.

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Свободного места для проводов достаточно. Образуется небольшой отсек между блоком питания и корзиной дисков и туда можно уложить основную их часть. Боковая крышка после разводки кабелей закрывается легко и без усилий. Внутри остается достаточно свободного места. Боковая панель со стеклом также закрывается без усилий.

После сборки системы можно запустить и посмотреть, как все работает.

Режимов работы подсветки много, есть очень интересные. Подсветку можно отключить совсем, если подержать кнопку 3 секунды. Есть видео производителя с демонстрацией различных режимов работы.

Результаты тестов

Для тестов было решено использовать несколько разных пакетов, которые будут равномерно разогревать по отдельности процессор и видеокарту: Prime95 и Furmark. Благо они неплохо справляются с этой задачей.

Помимо этого было проверено несколько вариантов использования штатных вентиляторов AeroCool Splinter Duo и проведено сравнение корпуса с открытым стендом.

  • Открытый стенд (ОС);
  • Три вентилятора включены (3FAN);
  • Шесть вентиляторов включено (6FAN)
  • Все корпусные вентиляторы отключены (OFF).

Уровень шума

Уровень шума 100 см, дБ

Простой | Нагрузка
Меньше – лучше


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Температура

Температура CPU, °C

Простой | Нагрузка
Меньше – лучше


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Температура GPU, °C

Простой | Нагрузка
Меньше – лучше


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Заключение

AeroCool Splinter Duo – это универсальный корпус с хорошей вентиляцией и хабом, который позволяет управлять подсветкой и вентиляторами. Его конструкция простая, удобная и понятная, поэтому с ним комфортно работать. Сборка происходит просто, а для укладки кабелей присутствует достаточно места. Почти все грани корпуса скругленные и внешне он смотрится отлично, благодаря интересным решениям. Передняя панель оснащается большой сеткой с мелкими ячейками, а по центру проходит полоса RGB-подсветки.

В корпусе используются три вентилятора с ARGB подсветкой и хаб на шесть устройств. Это отличный показатель для современного устройства, где еще есть резерв на дальнейшее улучшение вентиляции. В хабе также есть специальный контроллер, который позволяет реализовывать возможность подсветки вентиляторов. Для этого предусмотрено переключение разных режимов работы. Также есть возможность синхронизации эффектов с материнской платой и управления оборотами вентиляторов через ШИМ контроллер материнской платы. Вентиляторы оборудованы специальными шестиконтактными разъемами, поэтому так просто заменить их не получится. Для накопителей 3.5” предусмотрена корзина на два устройства, одно из которых крепится прямо сверху ее. Доступ ко всем устройствам очень хороший и при желании их можно легко заменить.

Корпус предлагает широкий функционал и оснащение. Он рассчитан на хорошую вентиляцию и установку длинных видеокарт, поэтому ASUS TUF Gaming GeForce RTX 3090 здесь устанавливается без проблем. Это же касается крупных кулеров наподобие Noctua NH-D15. По оснащению можно заметить, что это устройство другого уровня и здесь кроме хаба везде есть сетки для улавливания пыли. Производитель их может устанавливать хоть во все модели, но тогда они будут банально дороже, а здесь, похоже, что корпус рассчитан на средний уровень и поэтому здесь даже не к чему придраться.

В итоге AeroCool Splinter Duo – это еще один отличный корпус для создания геймерской сборки среднего уровня с радиатором системы AIO спереди.

Андрей Понкратов aka wildchaser

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Выражаем благодарность:

  • Компании AeroCool за предоставленный на тестирование корпус AeroCool Splinter Duo (Splinter Duo-G-BK-V1).

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И?
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sop18
11:58
Но церковный термин церкви Иешуа все равно с большой буквы ?))) Двоемыслие опять ?
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warmuza
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А вы не бредьте, а то по ночам будет приходить Иешуа в халате и греметь костями :D
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sop18
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MriS
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Молодец. Дальнейших ему успехов.
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sop18
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