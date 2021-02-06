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Обзор и тестирование корпуса AeroCool ThunderX3 Cronus

Модель Cronus предназначена для сборки производительной игровой системы и способна привлечь внимание в любом месте.
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Оглавление

Вступление

Компания AeroCool предлагает большой выбор комплектующих для компьютерного рынка. Это корпуса, блоки питания, ИБП, системы охлаждения и другие устройства для геймеров. Геймеры – это двигатель всей компьютерной отрасли. Последнее время для них выпускают разные столы, кресла, мышки, коврики, клавиатуры, гарнитуры и множество другой периферии. Даже стаканы для игроков уже есть.

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Сама AeroCool уверенно чувствует себя на рынке вентиляторов и корпусов, поэтому активно развивает эти направления. Собственные дизайнеры фирмы постоянно работают над созданием новых образов. Логично свои мощности передать на какое-то время под заказ нового бренда, чтобы те сами создали что-то интересное, а технически уже довели бы идею инженеры компании. Это коллаборация: в идее и продвижении заинтересованы оба участника. Бывают еще случаи, когда крупная компания создает дочернее подразделение или суббренд, чтобы направить усилия на развитие направления, которое стремительно развивается.

Сразу скажу, что я не сильно знаком с миром киберспорта, но могу представить, что существуют специальные компании, которые занимаются исключительно его развитием. Специфика тут понятна. Это организация соответствующих мероприятий и подготовка оборудования, которое отвечало бы всем современным стандартам. Влезть в такую нишу со стороны непросто, особенно когда нет определенной поддержки. Гораздо лучше, когда уже есть база и можно создать подразделение, которое занималось бы определенной спецификой, тем же киберспортом. Так на свет и появился бренд ThunderX3. Подобное происходит не впервые, примеров на рынке много. Некоторые суббренды уже не используют в качестве приставки имя основной компании, создавая собственную славу.

Сегодня мы рассмотрим корпус AeroCool ThunderX3 Cronus – современный геймерский корпус среднего уровня с уникальным дизайном и интересными решениями.

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Посмотрим, насколько далеко упало яблоко от яблони, что принципиально нового нам предложили и насколько удачен первый блин.

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Упаковка и комплектация

Коробка средних размеров. Прорезей для ручек не предусмотрено, а они не помешали бы. Упаковка изготовлена из обычного картона. Ее габариты составляют 535 х 523 х 304 мм, масса – 8.5 кг (измерено самостоятельно). Вес очень приличный для недорогого корпуса. Что-то тут не так.

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В оформлении мало что поменялось, но сама упаковка стала более информативной. Во всяком случае, изображения новинки напоминают реальные.

Сверху и снизу коробка заклеена прозрачным скотчем, и тут нет никакой информации кроме транспортировочных значков. Поэтому будем изучать боковые стенки.

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В правом верхнем углу есть два логотипа AeroCool и ThunderX3. Спереди можно увидеть фрагмент корпуса при просмотре на него спереди. Изображение не передает объем, но зато понятна структура передней панели.

Тут же присутствует текст, где указано, что корпус относится к формату Mid Tower, и сообщают о поддержке плат формата E-ATX и вертикальной установки видеокарт. Нам рассказывают о том, что предусмотрена специальная опора для видеокарты, а на передней панели находятся светодиодные вставки в виде буквы X (подсветкой можно управлять при помощи ПО материнской платы).

Посмотрим теперь на противоположную сторону.

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Опять нас поджидает изображение корпуса, но на этот раз с правого бока и под углом. В левой части на этот раз присутствует огромная таблица со спецификацией. В ней указано, что толщина металла 0.7 мм, передняя панель изготовлена из пластика ABS и много другой полезной информации. Теперь понятно, почему такая масса.

Снизу на нескольких языках сообщается следующая информация:

  • Совместим с материнскими платами Addressable RGB;
  • Поддержка материнских плат формата E-ATX, ATX, Micro-ATX, Mini-ITX;
  • Вертикальные разъемы PCI-e предназначены для вертикальной установки видеокарт;
  • Конструкция с двумя секциями для лучшей вентиляции;
  • Поддержка систем жидкостного охлаждения;
  • Поддерживает охлаждение для вашей видеокарты;
  • Максимальное количество поддерживаемых вентиляторов – 6.

Теперь посмотрим на коробку со всех сторон.

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На одной боковой стороне мы видим информацию о комплектации устройства, а на другой есть место для транспортировочных наклеек.

После вскрытия коробки обнаружилось, что корпус расположен передней панелью вверх. По бокам два элемента из вспененного полиэтилена. Статики нет вообще.

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Извлечение самого AeroCool ThunderX3 Cronus из упаковки происходит без нареканий.

Комплект поставки скрывается внутри корпуса в небольшой картонной коробке. Сверху есть демонстрация того, что находится внутри.

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Речь идет о штанге, поддерживающей видеокарту, и элементах кабель-менеджмента, а также инструкции. Ее можно изучить непосредственно на сайте компании или здесь.

Что касается аксессуаров, то их не так много.

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  • Опора для видеокарты;
  • Комплект разных винтов;
  • Несколько кусков двухстороннего скотча;
  • Два устройства для укладки кабеля;
  • Несколько стяжек-липучек.

Такого комплекта поставки мне еще не встречалось. А еще в корпусе установлен хаб для подключения вентиляторов и подсветки, нет только пульта.

Дизайн и особенности

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Корпус среднего размера. Его габариты составляют согласно спецификации 502 х 468 х 230 мм, масса – 7.25 кг. Металл чуть толще обычного, массивная панель спереди и закаленное стекло сбоку, поэтому удивляться не приходится.

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В описании особо не указано, но одна боковая стенка из стекла, другая стальная. Об этом есть только небольшая отметка на коробке. Корпус размера Midi Tower с нижним расположением блока питания.

Рама корпуса стальная, передняя панель полностью из пластика ABS с вставками из светодиодных лент. В местах соединения элементов рамы используются заклепки. Толщина металла заявлена производителем как 0.7 мм, что похоже на правду. Металл хороший, ничего не гнется, мнется или люфтит. Само изготовление аккуратное. Все ровно подогнано, нет ни щелей, ни заусенцев или каких-то производственных недоработок.

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Новинка выглядит дороже, чем стоит на самом деле. Передняя панель хоть и пластиковая, но выглядит неплохо, благодаря сложной форме и интеграции большого числа подсвечивающихся элементов. Во включенном состоянии они забирают часть внимания на себя. Как обычно, внешний вид можно оценивать субъективно. Кому-то нравится, кому-то – нет. На мой взгляд, получилось не очень. Очень массивная панель, за которой нет ни сетки, ни вентиляторов.

Боковая стеклянная панель здесь держится не как обычно (насквозь четырьмя винтами). Теперь она фиксируется двумя барашками сзади, поскольку стекло приклеено к стальным элементам.

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Стекло обклеено пленкой и кажется тонированным. На самом деле если и есть тонировка, то совсем небольшая.

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Стальная рама расположена не по всему периметру, а только с двух боковин. Сверху и снизу есть мягкие пористые черные вставки, которые неплохо справляются с виброзащитой. Кроме того, по периметру проклеены черные полосы шириной 2 см.

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Правая стенка также крепится на двух барашках, которые удобно откручивать без специального инструмента.

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Она не выпуклая, вместо этого внутренняя панель утоплена вглубь на 26.6 мм.

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Посмотрим на корпус со всех сторон.

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Смотрится корпус интересно, но немного непропорционально. Спасает ситуацию та самая передняя панель, которая делает корпус более квадратным. Иначе он сильно вытянут вверх. Это объясняется тем, что корпус установлен на высоких ножках и сверху еще получается пространство для установки внутри радиатора СЖО с вентиляторами. Есть тоннель внизу, где спрятан блок питания и часть его проводов.

Конструкция стоек не такая простая. По периметру есть изгибы на боковых планках. Они образуют сложные профили и увеличивают жесткость. В местах соединения профилей каркаса корпуса присутствуют заклепки.

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Давайте сначала посмотрим на корпус снизу. Здесь четыре круглые пластиковые ножки с резиновыми вставками в центре. Каждая крепится саморезом к нижней пластине корпуса.

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Несмотря на то, что ножки внутри полые, все очень крепко и держится надежно. Они держат корпус на гладкой поверхности очень хорошо.

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Еще мы могли здесь заметить небольшую сеточку в районе расположения блока питания, которая является пылевым фильтром.

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Не впервые уже видеть такое. Понятно, что такая сетка способна остановить лишь крупные фрагменты всю мелкую структуру она пропустит сквозь себя без проблем.

Деталь изготовлена из очень твердого и гибкого материала, поэтому является отдельным элементом и предусмотрена съемной. Когда она забьется, то достаточно будет ее очистить механически снаружи или просто пропылесосить. Смысла ее снимать нет. Переместимся наверх.

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Сверху тоже есть сетка на магнитной ленте по периметру для улавливания пыли. Это очень хороший момент.

Однако, на мой взгляд, верхний вентилятор будет работать скорее всего на выдув, а наиболее вероятно его просто там не будет, а возможно будет радиатор СЖО. И теплый воздух пойдет вверх.

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Также сверху находятся разъемы и кнопки. Они совсем не на передней панели, а действительно расположились сверху корпуса отдельным блоком как на AeroCool Rift или Bolt.

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Есть кнопки Power, переключатель режимов подсветки и Reset, а из разъемов присутствуют два USB 3.0. Кроме этого есть два индикатора (питания и активности накопителя) и два джека для наушников и микрофона. Изнутри это все выглядит не так красиво. Кнопку для переключения режимов подсветки теоретически можно переделать под Reset.

Передняя панель легко снимается, но дальше мне пришлось изрядно повозиться с проводами, которые идут к элементам подсветки. Их три, а разъема на концах два. Оба подключаются к соответствующим коннекторам на хабе.

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Сама панель изготовлена из пластика черного цвета. Изнутри она выглядит простовато, но снаружи довольно неплохо, благодаря X-образной форме и элементам, стилизованным под карбон. Крепится передняя панель на восемь фиксирующихся втулок к раме корпуса.

На панели находится три модуля RGB подсветки. Одна лента слева, другая - справа и подсветка логотипа Thunder X3. Вентиляционных отверстий много, а сетки нет. Впрочем, нет и вентиляторов спереди.

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Зато сзади есть один вентилятор диаметром 140 мм Xiang Feng DF14025 Hydro Bearing. Традиционно для подсветки используется сеть 5 В, а для двигателя 12 B. По сути, это устройство серии Duo 14. Лопасти немного скручиваются и их 9 штук.

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Этот вентилятор оборудован специфическим шести-контактным разъемом для того, чтобы по одному кабелю обеспечивалась RGB подсветка и питание электродвигателя.

Поэтому подключить устройство напрямую к материнской плате не получится, только через смонтированный контроллер-хаб. Его можно обнаружить за правой стенкой. Похожие устройства мы уже встречали.

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Всего можно подключить до шести подобных вентиляторов. К нему подается питание по кабелю от разъема SATA. Также можно запитать две ленты ARGB 5В, а еще контроллер подключается к материнской плате для синхронизации эффектов и управления вентиляторами. Для этого также используются два кабеля 4-Pin FAN и 3-Pin ARGB.

Блок питания устанавливается в тоннель изнутри и фиксируется винтами сзади.

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Сзади находится вырез для заглушки задней панели материнской платы и заглушки слотов расширения. Корпус не такой дорогой, поэтому они выламываются.

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С обратной стороны в тоннеле находится корзина для установки двух жестких дисков 3.5”.

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Еще два накопителя 2.5” можно установить на внутренней панели. Для этого предусмотрены специальные монтажные устройства.

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Основные особенности изучили, думаю пора переходить к сборке.

Тестовый стенд

Тестирование корпуса AeroCool Thunder X3 Cronus проводилось со следующими компонентами:

  • Материнская плата: ASUS Prime B550-Plus, версия BIOS 1801;
  • Процессор: AMD Ryzen 7 5800X (3800 / 4700 МГц база/турбо);
  • Кулер: Deepcool Gammaxx 400 EX;
  • Термоинтерфейс: Noctua NT-H1;
  • Память: 2 x 8 Гбайт G.Skill Royal DDR4 F4-4000C17D (Samsung B-die);
  • Видеокарта: Radeon RX 580 8 Гбайт;
  • Накопитель: SSD M.2 Samsung 981 1 Тбайт;
  • Блок питания: AeroCool Aero Bronze 750 Ватт.

Сборка системы

Корпус самобытен и не похож ни на одну другую модель. Боковая панель слева легко закрывается даже с кулером Noctua NH-D15, с правого бока достаточно места для проводов. Изначально там смонтированы два пластиковых элемента для укладки кабелей и еще два есть в комплекте.

Даже с двумя все отлично прокладывается, благодаря стяжкам-липучкам. Они многоразовые и пользоваться ими удобно. В результате все кабели укладываются без проблем, а боковая панель легко закрывается.

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Не возникает сложностей и с контроллером вентиляторов. Он расположен удобно и все провода до него дотягиваются.

Интересно, что прорези во внутренней панели оборудованы резиновыми шторками. Такого не встретишь на простом корпусе AeroCool. Все эти мелочи подчеркивают особое отношение производителя к модели.

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С установленной материнской платой формата ATX внутри остается много свободного места, поэтому без проблем можно разместить хоть две системы жидкостного охлаждения. Одну сверху, а другую спереди. Места для этого достаточно.

Что касается сборки, то никаких заморочек с ней не возникло. В самом конце я уложил провода сзади, закрыл боковину и просто запустил систему, чтобы посмотреть, как работает подсветка.

Режимов много, среди них есть очень симпатичные. Можно обойтись без синхронизации с материнской платой.

Результаты тестов

Для тестов было решено использовать несколько разных пакетов, которые будут равномерно разогревать по отдельности процессор и видеокарту: Prime95 и Furmark.

Помимо этого было проверено несколько вариантов использования штатного вентилятора AeroCool ThunderX3 Cronus и проведено сравнение корпуса с открытым стендом.

  • Открытый стенд (Open Stand);
  • Вентилятор на 140 мм включен (Cronus ON);
  • Вентилятор на 140 мм отключен (Cronus OFF).

Уровень шума

Уровень шума 100 см, дБ

Простой | Нагрузка
Меньше – лучше

Температура

Температура CPU, °C

Простой | Нагрузка
Меньше – лучше

Температура GPU, °C

Простой | Нагрузка
Меньше – лучше

Заключение

Итак, что же можно сказать по поводу новинки? Дизайн на любителя, а вот конструкция и несколько интересных решений мне понравились. При первом знакомстве возникает впечатление, что AeroCool ThunderX3 Cronus большой. Это иллюзия. Она создается массивной передней панелью, и такой подход оставляет вопросы. С учетом ее размеров стоило организовать возможность установки вентиляторов за пределами корпуса, прямо под ней. А тут при огромной панели вертушки нужно устанавливать внутри.

Зато в самом корпусе можно разместить полноценную системную плату форм-фактора E-ATX и еще СВО сверху, либо использовать комбинацию из обычной ATX платы и «водянки» спереди. Различных вариантов очень много – это универсальное решение. Благодаря большому внутреннему объему и не очень большой массе, с корпусом удобно работать при частой смене конфигураций или компонентов. Места достаточно, подобраться можно везде. Даже установка большого блока питания не требует особых усилий.

По результатам обзора и последующих тестов создается ощущение премиальной модели. Это прослеживается во всем. Сталь толще, чем обычно, комплект поставки больше и лучше, развитый кабель-менеджмент, предусмотрены поддержка видеокарты и хаб для вентиляторов и подсветки. Вишенкой на торте стала отдельная кнопка переключения режимов подсветки на панели. Для полного комплекта не хватает вентиляторов спереди. Почему? Видимо, при разработке AeroCool ThunderX3 Cronus инженеры ориентировались на использование в корпусе СЖО со своими вентиляторами

Если использовать воздушное охлаждение и мощное «железо», то одного вентилятора может быть недостаточно и придется дооснащать корпус несколькими. С учетом хаба нужно искать фирменные шестиконтактные модели, чтобы управлять подсветкой через кнопку или софт материнской платы и регулировать обороты крыльчаток. Благо вентиляционных отверстий много и задел по охлаждению хороший. Да и к подсветке и штатным эффектам замечаний нет. Первый же, базовый, представляет собой стробоскоп. Смотрится хорошо, видимо, это визитная карточка нового бренда.

В итоге перед нами отличный корпус, уровень которого выше, чем у обычных моделей компании. Много моментов были усовершенствованы или доработаны, однако для улучшения охлаждения придется устанавливать дополнительные вентиляторы (например, AeroCool Duo 12 Pro) или использовать СЖО.

P.S. Поскольку разъемы для подключения вентиляторов специфичные, я собираюсь пойти другим путем и проверить работу корпуса с абсолютно другими моделями.

Андрей Понкратов aka wildchaser

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Выражаем благодарность:

  • Компании AeroCool за предоставленный на тестирование корпус AeroCool ThunderX3 Cronus.

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