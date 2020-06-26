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Вступление

Инженеры компании AeroCool день и ночь думают о создании нового корпуса. Скорее всего, они проводят какие-то внутренние соревнования на разработку нового уникального дизайна, чтобы тот был самый невероятный, сногсшибательный, просто нереальный, фантастический… И похоже, что разработчик сегодняшнего корпуса, который оказался на обзоре, получил самый главный приз.

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Кто был его вдохновителем? Пожалуй, это был сам Сальвадор Дали, а может это был один из архитекторов одного из перевернутых домов, а возможно это был режиссер фильма Inception. Кто бы это ни был, но идея оказалась необычной – взять и перевернуть компьютер с ног на голову. Поначалу эта идея кажется бредом, но потом я вспомнил про серверные корпуса, где компоновка тоже не такая простая.

Там спереди находятся корзины с дисками, затем вентиляторы, затем процессоры с радиаторами и дальше остальная периферия: видеокарты, блоки питания и прочее. Основная идея здесь в чем? Воздух проходит через переднюю панель и проходит насквозь, обдувая все элементы внутри, и сзади выходит горячий. Если проще – это аналог системы турбинной видеокарты, когда воздух всасывается турбиной, проходит через ребра радиатора и горячий выходит наружу.

И вот в этой самой необычной модели решили реализовать похожий механизм. Поэтому на передней панели находится три вентилятора и на задней еще два и все это должно со свистом продуваться так, чтобы весь горячий воздух уходил за пределы корпуса. Нечто похожее в свое время предлагал форм-фактор BTX. Intel предложила эту идею, но она не прижилась и не пошла в массы.

Возможно, наконец-то настал тот момент, который перевернет все в компьютерной индустрии и подует свежий ветер перемен. Называется эта необычная модель AeroCool Flo.

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Очень интересная и самобытная модель, поэтому будет вдвойне интересно ее изучить и протестировать. Действительно ли все будет так круто, как в описании? Приступим, будем изучать особенности.

Упаковка и комплектация

Коробка крупная и тяжелая, но есть ручки для переноски. Одному с ней обращаться относительно комфортно. Она изготовлена из обычного картона. Габариты составляют 535 х 280 х 560 мм, а вес 10,5 кг. Солидный вес объясняется использованием стали и закаленного стекла.

Оформление уже знакомое и привычное. Сверху и снизу коробка заклеена прозрачным скотчем. Там нет никакой информации кроме транспортировочных значков. Поэтому будем изучать боковые стенки.

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На основной поверхности можно увидеть фрагмент корпуса при просмотре на него спереди. Изображение абсолютно не передает объем. Просто какой-то пустой прямоугольник на ножках. Это совсем неудачный ракурс потому, что вообще не понятна идея корпуса. Как бы там ни было, но при взгляде на упаковку нужно, чтобы было хоть какое-то представление о том, что находится внутри иначе все снаружи просто бессмысленно Также здесь присутствует текст, где указано, что корпус относится к формату Mid Tower, а еще сообщают о том, что в боковой панели используется закаленное стекло. Среди прочего упоминается основная особенность – то, что материнская плата здесь оказывается повернута на 90°.

Опять мы видим изображение корпуса, но на этот раз с правого бока и под углом. В левой части на этот раз находится огромная таблица со спецификацией. В ней указано, что толщина металла 0,7-0,8 мм, передняя панель из стали и много другой полезной информации. Снизу на нескольких языках сообщается следующая информация:

Шасси для установки материнской платы развернуто на 90°, позволяя установить видеокарту в полностью вертикальном положении под углом 90°, что уменьшает нагрузку на материнскую плату;

Съемные отсеки для жестких дисков позволяют устанавливать радиаторы или блоки питания большей длины;

Боковая панель из закаленного стекла для демонстрации внутренней части системы;

Поддержка систем жидкостного охлаждения;

Максимальная высота системы охлаждения процессора - 165 мм;

Давайте теперь посмотрим на коробку со всех сторон.

На одной боковой стороне мы видим информацию о комплектации устройства, а на другой просто есть место для транспортировочных наклеек. Открыв коробку, я обнаружил, что корпус расположен немного необычно – верхней панелью вверх.

В качестве каркаса используется пенопласт, но статики в этот раз почему-то было мало. Извлечение корпуса из упаковки не вызывает проблем. Комплект поставки находится внутри корпуса. Он состоит из небольшой инструкции и коробки с аксессуарами. Инструкцию эту можно изучить непосредственно на сайте компании или здесь. Что касается аксессуаров, то их не так много.

Несколько стяжек.

Комплект разных винтов.

На самом деле комплект немного богаче потому, что у каждого слота расширения своя съемная заглушка.

Дизайн и особенности устройства

Корпус средних размеров и не средний по ширине. Его габариты составляют согласно спецификации 215 х 483 х 470 мм. Вес - 9,18 кг. В ванном случае все соответствует действительности.

В описании указано, что одна боковая стенка из стекла, а другая стальная. Корпус размера Mid Tower с нижним расположением блока питания. Рама корпуса стальная, передняя панель стальная с вставкой из стальной сетки и пластика по бокам. В местах соединения используются заклепки. Толщина металла заявлена производителем как 0,7-0,8 мм, что похоже на правду. На этот раз металл не кажется фольгой, ничего не гнется, мнется или люфтит. В целом изготовление аккуратное. Все ровно подогнано, нет ни щелей не заусенцев и прочих производственных дефектов/недоработок.

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Корпус смотрится строго, аккуратно и внешне мало чем отличается от обычного. Сразу только бросается в глаза то, что боковая панель из стекла, для демонстрации внутренностей находится не с левого бока, как обычно, а с правого. Внутри же, за стеклом, особо не понятно, что происходит из-за небольшой тонировки. Снаружи корпус не сильно выделяется, разве что покрутив его немного обнаруживаешь, что задней панели просто нет, а вместо нее вентиляторы за решеткой

Как обычно, внешний вид можно оценивать субъективно. На мой взгляд, получилось и красиво, и функционально. Боковая стеклянная панель здесь держится не как обычно насквозь четырьмя винтами. Теперь она фиксируется двумя барашками сзади потому, что стекло приклеено к двум пластиковым планкам.

На этот раз я уже сильно не удивился потому, что уже видел такую конструкцию у компании AeroCool. Тогда меня это немного насторожило, но после тестирования я понял, что нет ничего страшного, особенно если систему один раз собрать и поставить на стол.

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Пластиковые планки находятся только с двух боковин. Сверху и снизу к стеклу ничего не крепится. Надежно ли приклеены эти планки?

Да, очень хорошо. На одной пластиковой планке есть специальные выступы, которые вставляются в пазы на раме. На другой находятся крепежные втулки-барашки.

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Левая стенка (теперь она получается задней и за ней прячутся интерфейсные кабели) также крепится на двух барашках, которые удобно откручивать без специального инструмента.

Боковина ровная и не выпуклая, а вместо этого внутренняя панель утоплена вглубь на полтора сантиметра.

После того, как боковые панели сняты, становится заметно, что с корпусом что-то не так и он как-то неправильно вывернут. Да, вроде бы плата повернута на 90°, но так где была передняя панель, оказалась задняя стенка. Поэтому теперь прозрачная боковая панель не слева, а справа. Еще в модели встречается множество моментов, когда видишь и кажется, что это точно не AeroCool. Поэтому, если б не логотип на корпусе, то производителя бы я ни за что не отгадал. Внизу есть тоннель, где спрятан блок питания и часть его проводов.

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Здесь мы видим, что конструкция стоек не такая простая. По периметру есть изгибы на боковых планках. Они образуют сложныt профили и увеличивают жесткость. В местах соединения профилей каркаса корпуса присутствуют заклепки. Метал здесь не кажется тонким и в целом рама получилась прочная и жесткая.

Давайте сначала посмотрим на корпус снизу. Здесь мы видим традиционную сетку для защиты от пыли. Однако в данном случае она не традиционная для компании AeroCool, а выдвижная с пластиковым каркасом. Она расположена в месте захвата воздуха блоком питания. Еще она легко снимается, ее можно мыть и пылесосить.

Однако вставляется сетка как обычно в металлические направляющие, а не в специальные направляющие, как на моделях других компаний. Корпус опирается на четыре пластиковых ножки, на них есть мягкие площадки для большей устойчивости.

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Каждая из них крепится при помощи винтов к основанию. Вместо резины здесь используются вставки из мягкого пористого материала. Корпус даже пустой стоит хорошо, и сдвинуть его трудно. Вместе с собранной системой он стоит как прикрученный.

Сверху корпус выглядит необычно потому, что здесь находится какая-то пластиковая крышка. Зачем она нужна? За ней скрываются разъемы задней панели материнской платы и карт расширения.

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Она снимается полностью и крепится при помощи магнитов. Держится она очень крепко. Есть выступ, за который ее нужно открывать. Однако у меня без инструментов это сделать не получалось, что говорит о надежном креплении.

Мне кажется, что этот люк можно было сделать со стальным лючком. Таким образом производитель решил немного облегчить корпус и сэкономить. Это понятно, но пластик все равно отличается по цвету и фактуре от крашенного метала. Кстати, можно было использовать на магните сетку, раз уж все равно люка никак не избежать. Еще мы видим семь заглушек для плат расширений и проем для заглушки задней панели материнской платы.

Сверху образована большая ниша, чтобы можно было нормально разместить кабели и не было проблем с подключением разъемов, ведь после подключения кабель загибается и проходит до задней, стенки, где есть специальное окошко с резинкой. Затем они выводятся наружу.

Еще сверху находятся кнопки, разъемы и индикаторы. Все они расположены непосредственно на верхней панели, а не снимаются вместе с передней. Есть кнопки Power, Reset, два порта USB 2.0, два USB 3.0 и два разъема миниджек для наушников и микрофона. Индикаторы питания и активности диска находятся в круге обрамления кнопки Power.

Набор очень неплохой, а самое главное еще куча разъемов на самом деле находятся сверху потому, что под крышкой находятся задние панели видеокарт и материнской платы. Спереди находится большая стальная панель.

Почему выбор пал именно на металл? Сложно сказать, но выглядит это необычно потому, что я на своей памяти еще не помню стальную панель спереди. Причем, совсем ничего не мешало сделать ее пластиковой или стеклянной, но производитель решил так.

Самое забавное, что ее каркас и боковые части все равно сделаны из пластика. А еще по краям находится стальная сетка. Если вы решили, что это единственный пылеуловитель, то вы ошиблись, как и я. Это совсем не характерно для AeroCool и совсем недавно я видел такую конструкцию на be quiet Pure Base 500.

Мелкая сетка на пластиковом каркасе, которая весит как дверца на петлях и фиксируется магнитами. На самом деле петель нет, а есть выступы и пазы, но она держится как на петлях.

За сеткой находятся три вентилятора диаметром 120 мм. Еще два таких же находятся сзади.

Они подключаются шиной друг к другу через двойные разъемы MOLEX.

У каждого есть подсветка, но она не управляемая и все время радужная. Скорость вращения тоже никак не регулируется. Можно подать 7В, но тогда начнутся проблемы с подсветкой.

С обратной стороны каждого написаны характеристики, которые гласят 12В, 0,15А и они действительно тихие. Видно, что производитель позаботился о том, чтобы шум не раздражал и поэтому подобрал вентиляторы с хорошими акустическими характеристиками.

Однако мне бы хотелось большей гибкости, а значит управления скоростью вращения и эффектами подсветки. Как это сделать? Да очень просто, надо купить комплект AeroCool Duo 12 Pro и будет тебе счастье.

Сзади корпуса нет ничего интересного. Отверстие, обрамленное резинкой для вывода кабелей, мы уже видели, а еще есть проем, куда монтируется блок питания. Здесь все сделано по-простому, без рамки, которая сначала монтируется на блок питания, а потом на корпус.

Посередине находится решетка с двумя вентиляторами. С левого бока находится ниша, где разводятся кабели за основной монтажной пластиной материнской платы. Производитель сообщает о 20 мм для укладки кабелей, и действительно проблем с этим нет.

С левого бока внизу находятся две корзины для жестких дисков. Внутрь устанавливаются диски 3.5”, а сверху предусмотрены отверстия для монтажа 2,5” накопителей.

Выше еще есть две монтажные пластины для установки еще двух накопителей 2,5”.

Тестовый стенд

Тестирование корпуса AeroCool Flo проводилось со следующими компонентами:

Процессор: Intel Core i5-10600K (4100 / 4800 МГц база/турбо);

Кулер: Noctua NH-D15;

Термоинтерфейс: Noctua NT-H1;

Материнская плата: MSI MAG Z490 Tomahawk, версия BIOS 1.10;

Память: 2 x 8Гб DDR4-4133, A-Data XPG Spectrix D80 (Samsung B-die);

Видеокарта: ASUS ROG STRIX nVidia RTX 2070 Super 8Gb (1605 / 1800 / 14000 МГц (ядро/boost/память));

Накопитель SSD M.2: Samsung 970 EVO 250 Гб;

HDD 3.5”;

Блок питания: AeroCool VX PLUS (700 Вт).

Сборка системы

Как ни странно, сборка проходит очень комфортно и удобно. Сначала думаешь: «а как будет там?», «а что получится здесь?» На практике получается так, как будто все корпуса такие. Действительно все очень хорошо продумано в плане эргономики.

Сначала снимаем корзину и монтируем жесткий диск. Она снимается и устанавливается очень легко. Для этого нужно открутить один фиксирующий барашек и сдвигом на себя снять ее.

Если нужно установить еще 2.5” накопитель, то сначала нужно закрепить его, а уже потом ставить 3.5”. Не очень удобно, но зато просто и функционально.

Затем можно смонтировать блок питания. Это очень просто. Он просто устанавливается сбоку в нижний тоннель и закручивается саморезами через отверстия в корпусе.

Тут же рядом оказывается вся эта гирлянда с коннекторами Molex. Теперь уже можно монтировать материнскую плату. Все происходит практически ка обычно, но есть нюансы с проводами питания. Самый основной ATX 24-pin располагается даже удобнее чем в обычном корпусе, а вот с дополнительными разъемами могут быть проблемы.

Однако здесь я использовал блок питания AeroCool и длины хватило. Видимо, в компании тестируют свою продукцию и обеспечивают совместимость на высшем уровне.

В самую последнюю очередь устанавливаем видеокарту. Тоже немного непривычно ставить ее вертикально, но в целом так даже проще потому, что основная нагрузка ложится на верхнюю панель потому, что она держит рамку видеокарты. А эта нагрузка распределяется на раму корпуса. Тут с производителем можно согласиться, что нагрузка на слоты материнской платы минимальна.

Система собрана, теперь можно запустить и посмотреть на ее работу.

После этого можно закрыть обе панели и начинать тестирование устройства.

Результаты тестов

Для тестов было решено использовать AIDA64 Stress Test, для разогрева процессора и видеокарты, который неплохо справляется с этой задачей.

Помимо этого было проверено несколько вариантов использования штатных вентиляторов AeroCool Flo и проведено сравнение корпуса с открытым стендом.

Открытый стенд (ОС);

Все корпусные вентиляторы включены (ON);

Все корпусные вентиляторы отключены (OFF).

Уровень шума

Уровень шума, дБ



10 см

Простой | Нагрузка

Меньше – лучше





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100 см

Простой | Нагрузка

Меньше – лучше





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Температура

Температура CPU



Простой | Нагрузка

Меньше – лучше





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Температура HDD



Простой | Нагрузка

Меньше – лучше





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Температура GPU



Простой | Нагрузка

Меньше – лучше





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Основная заморочка заключается в том, что когда видеокарта греется, процессору приходится туговато. Поэтому в этом корпусе разумнее использовать СЖО для процессора, а радиатор поставить перед видеокартой.

Заключение

Достоинство корпуса – это его необычность и эксклюзивность вкупе с хорошим строгим дизайном. Все сделано добротно и аккуратно. Приятно смотреть и удобно пользоваться. Такой корпус не стыдно показать кому-то другому, особенно с красивой системой внутри, с подсветкой и аккуратным внутренним убранством.

Действительно, внешне все выглядит очень красиво. В некоторых моментах получается даже удобно, когда разъемы задней панели материнской платы или карт расширения находятся сверху, потому, что их совсем нетрудно обслуживать и подключать/отключать разные устройства. Удобно сделаны корзины дисков и положа руку на сердце двух 3.5" моделей вполне достаточно для средней непрофессиональной системы. Корпус тяжелый, устойчивый и неплохо гасит вибрации. И, несмотря на пять вентиляторов, работает все относительно тихо.

К сожалению, есть замечания и к этой новинке. Возможно, все будет идеально, если изначально грамотно учесть особенности корпуса и подготовить подходящее «железо». Не какое-то специальное, а именно смоделировать и понять: как сделать так, чтобы воздух легко проходил весь свой путь. В моем случае уже было готовая сборка и ничего хорошего не вышло, поскольку «железо» было изначально запроектировано под другие условия.

Что ж, процессорный кулер мне следовало сразу развернуть, но скорее всего тут надо просто использовать СЖО на процессоре. Еще мне не хватило регулировки режимов подсветки и скорости вращения вентиляторов. Да, они работают, и тихо, и красиво, но хотелось бы просто большей гибкости и тонкости настроек. Благо производитель традиционно оставил огромное раздолье для разных модификаций.

В итоге это отличный, большой и просторный, а самое главное – самобытный и уникальный корпус, который требует правильной подборки компонентов для хорошей работы всей системы.

Андрей Понкратов aka wildchaser

Выражаем благодарность: