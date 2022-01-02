Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое

Битва видеокарт: GeForce GTX 1650 Super VS GeForce GTX 1060 VS GeForce GTX 980 - январь 2022

Тестирование видеокарт NVIDIA GeForce GTX 1650 Super, GeForce GTX 1060 и GeForce GTX 980 в разрешениях 1920 x 1080, 2560 х 1080 и 2560 х 1440, двух режимах работы и восьми играх
+
Слив MSI 3060 - на сегодня это за копейки
Слив Asus Gaming RTX 3060 - дешевле нет нигде
-14000р на RTX 3070 Gigabyte Aorus - лучше цены нет
RTX 3060 Ti MSI Gaming подешевела на порядок
-18 000р на MSI RTX 3070
Рухнула на порядок цена 3060 Ti ASUS


700x600 62 KB

В данном материале будет рассмотрено противостояние новичка GeForce GTX 1650 Super с сородичами прошлых поколений GeForce GTX 1060 и GeForce GTX 980.

реклама

Тесты проводились в разрешениях 1920х1080, 2560х1080 и 2560х1440.

Посмотрим, кто выйдет победителем из этого противостояния.

Тестовая конфигурация, инструментарий и методика тестирования
анонсы и реклама
-14000р на RTX 3070 Gigabyte Aorus
Упала на порядок цена RTX 3060 Ti MSI Gaming
Рухнула цена RTX 3060 Gigabyte
-19 000р на RTX 3080 Gigabyte Gaming
Зарабатывай деньги, участвуя в наполнении нашего сайта
Рухнула цена ASUS 3060 после обвала крипты
Крутые RTX 3080 подходят к 150 тр
- 5000р на RTX 3060 Gigabyte
DDR 5 - 64Gb за 64 тр
RTX 3070 со скидкой 15 000р

Результаты тестов: сравнение производительности

Assassin's Creed Valhalla

750x270 62 KB

реклама

1% low и average FPS

В проекте Assassin's Creed Valhalla лидировала видеокарта GeForce GTX 980. Правда, такое достижение сложно назвать успехом, так как ускоритель даже в разрешении 1920х1080 и после разгона показал посредственные результаты.

Biomutant

750x210 62 KB

1% low и average FPS

В слешере Biomutant первое место занял GPU GeForce GTX 980. Его отрыв от GeForce GTX 1650 Super составил 4%-7%. При этом зеленый ускоритель после разгона обеспечил приемлемую производительность в разрешениях 1920х1080 и 2560х1080.

Cyberpunk 2077

750x610 62 KB

1% low и average FPS

В фантастическом боевике Cyberpunk 2077 видеокарта GeForce GTX 1650 Super ушла в заметный отрыв от ее предшественников. Разрыв в производительности составлял 19%-23%. При этом игра предъявила к графической подсистеме настолько высокие требования, что лидер после разгона только в разрешении 1920х1080 показал приемлемый результат.

реклама



Days Gone

750x270 62 KB

1% low и average FPS

В шутере Days Gone первое место в очередной раз заняла карта GeForce GTX 1650 Super. В зависимости от разрешения и режима работы она опережала соперника на 5%-15%. Данный проект оказался не столь требовательным к видеокартам, как Cyberpunk 2077. В результате лидер показал высокие результаты в разрешениях 1920х1080 и 2560х1080.

реклама

F1 2020

750x380 62 KB

1% low и average FPS

реклама

В автогонке F1 2020 графический ускоритель GeForce GTX 980 незначительно опередил своих сородичей. При этом все участники тестирования обеспечили комфортную производительность, как в обоих режимах работы, так и в трех разрешениях.

Horizon Zero Dawn

750x270 62 KB

реклама

1% low и average FPS

В фантастическом приключении Horizon Zero Dawn первую позицию разделили карты GeForce GTX 1650 Super и GeForce GTX 980. Игра оказалась настолько требовательной к графической подсистеме, что лидеры показали умеренные результаты в разрешениях 1920х1080 и 2560х1080.

Mafia Remastered

реклама

750x290 62 KB

1% low и average FPS

В боевике Mafia Remastered первую позицию оккупировал графический ускоритель GeForce GTX 980. В зависимости от разрешения и режима работы он опережал соперников на 3%-8%.

Watch Dogs Legion

реклама

750x410 62 KB

1% low и average FPS

В игре Watch Dogs Legion расклад сил был похож на ситуацию в прошлом проекте. Правда, данное высокотехнологичное творение оказалось настолько сурово видеокартам, что просто "стерло в порошок" всех участников тестирования.

Среднегеометрическая производительность видеокарт в восьми играх

1% low и average FPS

По диаграмме среднегеометрической производительности видеокарт в восьми играх видно, что "старичок" GeForce GTX 980 после разгона ни в чем не уступил своему GeForce GTX 1650 Super.

Теперь давайте рассмотрим противостояние видеокарт в отдельно взятых играх.

  • Видеокарта GeForce GTX 1650 Super была быстрее ускорителя GeForce GTX 980 в играх Cyberpunk 2077 и Days Gone.
  • Видеокарта GeForce GTX 1650 Super показала относительно равные результаты с ускорителем GeForce GTX 980 в играх F1 2020 и Horizon Zero Dawn.
  • Видеокарта GeForce GTX 1650 Super была медленнее ускорителя GeForce GTX 980 в играх Assassin's Creed Valhalla, Biomutant, Mafia Remastered и Watch Dogs Legion.

    • Видеокарта GeForce GTX 1650 Super опередила GeForce GTX 980 в двух играх из восьми. В двух проектах ускорители показали приблизительно равную производительность, и в четырех играх новичок отстал от ветерана.

    Все участники тестирования обеспечили высокие результаты в таких проектах, как Days Gone, F1 2020 и Mafia Remastered. В остальных играх требования к графической подсистеме оказались настолько высокими, что видеокарты не смогли обеспечить комфортную производительность.

    Также необходимо упомянуть новые технологические возможности, заложенные в графический ускоритель GeForce GTX 1650 Super:

    • NVIDIA Adaptive Shading - адаптивное затенение, которое позволяет увеличить производительность без видимой потери качества изображения. В основе новой техники лежит аппаратно-ускоренная возможность архитектуры Turing под названием "Изменяемая частота затенения" (Variable Rate Shading или VRS). VRS разбивает экран на множество плиток по "16 на 16" пикселей и позволяет изменять количество обрабатываемых пикселей для каждой плитки в отдельности. Так, если в "плитке" находится однотонный участок изображения, количество обрабатываемых пикселей можно снизить без видимой потери качества, за счет чего и достигается более высокая производительность. Технология уже применена в играх Wolfenstein II: New Colossus и Wolfenstein: Youngblood.
    • Mesh Shading - полностью программируемый конвейер обработки геометрии. Task и Mesh шейдеры позволяют вывести количество полигонов и объектов в сцене на новый, ранее недоступный уровень и разгрузить центральный процессор за счет переноса расчетов уровня детализации объектов и других на GPU.
    • Multi-View Rendering - это более гибкая реализация технологии Simultaneous Multi-Projection. Без этой технологии объекты выводятся по несколько раз для каждого глаза в VR-режиме (проекции для каждого экрана/зоны экрана в VR-шлеме). При использовании технологии объекты выводятся сразу в 4 плоскости за один раз, это позволяет увеличить скорость вывода объектов до 4 раз. Технология ускоряет стерео рендеринг для VR-шлемов и шлемов с несколькими экранами для широкого обзора. Но также она востребована в "классическом" рендеринге для быстрой генерации теней.
    • Texture-Space Shading - затенение в пространстве текстур. Технология сохраняет результаты шейдинга в текстуры, затем эти текстуры можно повторно использовать в следующем кадре для повышения производительности. Также эта технология эффективна для рендеринга виртуальной реальности.

    Дмитрий Олегович aka PhoenixOC

    Благодарю за помощь в подготовке материала к публикации: donnerjack.

    Сказ о том, как Phoenix тестирует комплектующие в играх

    Подпишитесь на наш канал в Яндекс.Дзен или telegram-канал @overclockers_news - это удобные способы следить за новыми материалами на сайте. С картинками, расширенными описаниями и без рекламы.

    реклама

    Оценитe материал
    Добавить в закладки

    Теги

    amd intel nvidia тест phoenix

    Комментарии Правила

    Лента материалов раздела

    Битва видеокарт: GeForce GTX 1650 Super VS GeForce GTX 1060 VS GeForce GTX 980 - январь 2022
    +
    Обзор игровой гарнитуры ASUS TUF Gaming H1
    11
    Игровая индустрия: итоги 2021 года — основные номинации
    14
    Обзор и тестирование модулей оперативной памяти DDR5-5200 XPG Lancer (AX5U5200C3816G-CLABK) объемом 32 Гбайт
    36
    Битва игровых компьютеров: CPU Ryzen 3 3300Х и Core i3-10325 в связке с GPU GeForce RTX 2060 и Radeon RX 5600 XT
    16
    Обзор недорогих корпусов AeroCool 2021 года
    26

    Интересные материалы

    В погоне за производительностью: процессоры – декабрь 2021
    27 декабря 2021 24
    Игровая индустрия: итоги 2021 года — специальные номинации
    27 декабря 2021 26
    Обзор недорогих корпусов AeroCool 2021 года
    28 декабря 2021 26
    Обзор и тестирование SSD-накопителя NVMe GoodRAM IRDM M.2 (IR-SSDPR-P34B-01T-80) объемом 1 ТБ
    21 декабря 2021 71
    Битва видеокарт: GeForce GTX 1660 VS Radeon RX 5500 XT
    20 декабря 2021 31
    Обзор и тестирование модулей оперативной памяти DDR5-5200 XPG Lancer (AX5U5200C3816G-CLABK) объемом 32 Гбайт
    30 декабря 2021 36

    Возможно вас заинтересует

    Эффективная реклама для вашего бизнеса

    Популярные новости

    Вблизи ядра Земли обнаружены породы, оставшиеся со времен формирования Солнечной системы
    17
    Майнер рассказал о 2-кратном падении доходов на ферме по добыче Эфира, состоящей из 371 видеокарты
    23
    Итоги 2021 года на игровом рынке – дорогие видеокарты, прорыв Windows 11 и провал NVIDIA RTX
    62
    Rockstar очень быстро завершила рождественское событие в GTA Online — игроки недовольны и требуют его вернуть
    13
    Удовольствие за 27 рублей: в Steam вышла Clownfield 2042 — игра-пародия на Battlefield 2042
    11
    В 2022 году наступит криптозима, а Биткоин опустится до 20 000 долларов – эксперты РБК
    49
    Новое вредоносное ПО использует избыточное выделение ресурсов SSD для обхода мер безопасности
    5
    На Aliexpress продают ещё не вышедший процессор AMD, о разработке которого ранее не было известно
    57
    Intel вынуждает производителей материнских плат убрать поддержку набора команд AVX-512
    15
    Гиперкар Volar eVTOL будет летать на скорости 220км/ч на высоте до 1000м и поступит в продажу в 2028
    10
    Арнольд Шварценеггер поздравил фанатов World of Tanks с наступающим новым годом
    31
    Новые подробности о Haunted Chocolatier — новом проекте от разработчика инди-бестселлера Stardew Valley
    +
    Детали отменённого экшена Bully 2 от Rockstar: масштабный игровой мир с мелкими деталями, реалистичная физика и многое другое
    +
    В январе 2022 года Эфир подорожает до $6000, что приведёт к росту цен на видеокарты – Cryptonews
    32
    В Японии представлен первый в мире концепт гибрида автобуса и поезда
    12
    Старые телефоны BlackBerry 4 января перестанут работать
    +
    Intel Core i5-12400F в комбинации со штатным охладителем нагрелся в закрытом корпусе до 81 градуса Цельсия
    16
    «Онлайн» The Witcher 3 Wild Hunt в Steam демонстрирует рост после выхода второго сезона сериала «Ведьмак»
    2
    Наиболее полная информация о процессорах Intel за 4 дня до анонса – тактовые частоты, TPD и цены
    15
    Учёные Института Вейцмана вплотную приблизились к выращиванию человеческих органов в лаборатории
    7

    Сейчас обсуждают

    ахахах
    08:55
    впаяешь и вобще непримут
    Asus признала брак материнской платы ROG Maximus Z690 Hero и запустила программу отзыва
    Леди Яга
    08:55
    Лол. 10шт rtx3090 по РРЦ - это бэушный внедорожник. Новый будет существенно дороже.
    Почему я так и не купил видеокарту в 2021 году
    ахахах
    08:46
    во ебатории кому-то прибавили
    Asus признала брак материнской платы ROG Maximus Z690 Hero и запустила программу отзыва
    Dachman
    08:45
    Дибил.
    Поучительный рассказ о том, как я спалил мышь, флешку и USB порт из-за одной простой ошибки
    Леди Яга
    08:44
    Поучительный рассказ о том, как я спалил мышь, флешку и USB порт из-за одной простой ошибки
    Valen Lico
    08:33
    Не смущает практически аналогичная производительность 3080ti с 3090. При том, что цена на последнюю КРАЙНЕ выше. Дико покупать ТОП, ради ,,ТОПа" не вдаваясь в подробности/ньюансы
    Итоги 2021 года на игровом рынке – дорогие видеокарты, прорыв Windows 11 и провал NVIDIA RTX
    Maxim D'arc
    08:17
    Согласен, такое ощущение что автор абсолютно не понимает о чем говорит. Я вообще Windows Terminal ещё с 10 винды юзаю
    Microsoft планирует удалить из Windows 11 командную строку
    Yuri Myakotin
    08:16
    Я не считаю людьми всяческий биомусор, не способный жить без протекционизма и "сильной руки".
    Вступил в силу закон, обязывающий крупные иностранные IT-компании открывать свои филиалы в России
    Yuri Myakotin
    08:16
    Местечковых "вождей", которым надо дать по мозгам, в мире хватает.
    Вступил в силу закон, обязывающий крупные иностранные IT-компании открывать свои филиалы в России
    rrrrex
    08:12
    Orico - это тот же подвал, можно даже найти ноунейм аналоги.
    Поучительный рассказ о том, как я спалил мышь, флешку и USB порт из-за одной простой ошибки
    Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter
    Мы используем