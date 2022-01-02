



В данном материале будет рассмотрено противостояние новичка GeForce GTX 1650 Super с сородичами прошлых поколений GeForce GTX 1060 и GeForce GTX 980.

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Тесты проводились в разрешениях 1920х1080, 2560х1080 и 2560х1440.

Посмотрим, кто выйдет победителем из этого противостояния.

Тестовая конфигурация, инструментарий и методика тестирования

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Результаты тестов: сравнение производительности

Assassin's Creed Valhalla

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1% low и average FPS

В проекте Assassin's Creed Valhalla лидировала видеокарта GeForce GTX 980. Правда, такое достижение сложно назвать успехом, так как ускоритель даже в разрешении 1920х1080 и после разгона показал посредственные результаты.

Biomutant

1% low и average FPS

В слешере Biomutant первое место занял GPU GeForce GTX 980. Его отрыв от GeForce GTX 1650 Super составил 4%-7%. При этом зеленый ускоритель после разгона обеспечил приемлемую производительность в разрешениях 1920х1080 и 2560х1080.

Cyberpunk 2077

1% low и average FPS

В фантастическом боевике Cyberpunk 2077 видеокарта GeForce GTX 1650 Super ушла в заметный отрыв от ее предшественников. Разрыв в производительности составлял 19%-23%. При этом игра предъявила к графической подсистеме настолько высокие требования, что лидер после разгона только в разрешении 1920х1080 показал приемлемый результат.

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Days Gone

1% low и average FPS

В шутере Days Gone первое место в очередной раз заняла карта GeForce GTX 1650 Super. В зависимости от разрешения и режима работы она опережала соперника на 5%-15%. Данный проект оказался не столь требовательным к видеокартам, как Cyberpunk 2077. В результате лидер показал высокие результаты в разрешениях 1920х1080 и 2560х1080.

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F1 2020

1% low и average FPS

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В автогонке F1 2020 графический ускоритель GeForce GTX 980 незначительно опередил своих сородичей. При этом все участники тестирования обеспечили комфортную производительность, как в обоих режимах работы, так и в трех разрешениях.

Horizon Zero Dawn

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1% low и average FPS

В фантастическом приключении Horizon Zero Dawn первую позицию разделили карты GeForce GTX 1650 Super и GeForce GTX 980. Игра оказалась настолько требовательной к графической подсистеме, что лидеры показали умеренные результаты в разрешениях 1920х1080 и 2560х1080.

Mafia Remastered

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1% low и average FPS

В боевике Mafia Remastered первую позицию оккупировал графический ускоритель GeForce GTX 980. В зависимости от разрешения и режима работы он опережал соперников на 3%-8%.

Watch Dogs Legion

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1% low и average FPS

В игре Watch Dogs Legion расклад сил был похож на ситуацию в прошлом проекте. Правда, данное высокотехнологичное творение оказалось настолько сурово видеокартам, что просто "стерло в порошок" всех участников тестирования.

Среднегеометрическая производительность видеокарт в восьми играх 1% low и average FPS

По диаграмме среднегеометрической производительности видеокарт в восьми играх видно, что "старичок" GeForce GTX 980 после разгона ни в чем не уступил своему GeForce GTX 1650 Super.

Теперь давайте рассмотрим противостояние видеокарт в отдельно взятых играх.

Видеокарта GeForce GTX 1650 Super была быстрее ускорителя GeForce GTX 980 в играх Cyberpunk 2077 и Days Gone.

Видеокарта GeForce GTX 1650 Super показала относительно равные результаты с ускорителем GeForce GTX 980 в играх F1 2020 и Horizon Zero Dawn.

Видеокарта GeForce GTX 1650 Super была медленнее ускорителя GeForce GTX 980 в играх Assassin's Creed Valhalla, Biomutant, Mafia Remastered и Watch Dogs Legion.

Видеокарта GeForce GTX 1650 Super опередила GeForce GTX 980 в двух играх из восьми. В двух проектах ускорители показали приблизительно равную производительность, и в четырех играх новичок отстал от ветерана.

Все участники тестирования обеспечили высокие результаты в таких проектах, как Days Gone, F1 2020 и Mafia Remastered. В остальных играх требования к графической подсистеме оказались настолько высокими, что видеокарты не смогли обеспечить комфортную производительность.

Также необходимо упомянуть новые технологические возможности, заложенные в графический ускоритель GeForce GTX 1650 Super:

NVIDIA Adaptive Shading - адаптивное затенение, которое позволяет увеличить производительность без видимой потери качества изображения. В основе новой техники лежит аппаратно-ускоренная возможность архитектуры Turing под названием "Изменяемая частота затенения" (Variable Rate Shading или VRS). VRS разбивает экран на множество плиток по "16 на 16" пикселей и позволяет изменять количество обрабатываемых пикселей для каждой плитки в отдельности. Так, если в "плитке" находится однотонный участок изображения, количество обрабатываемых пикселей можно снизить без видимой потери качества, за счет чего и достигается более высокая производительность. Технология уже применена в играх Wolfenstein II: New Colossus и Wolfenstein: Youngblood.

Mesh Shading - полностью программируемый конвейер обработки геометрии. Task и Mesh шейдеры позволяют вывести количество полигонов и объектов в сцене на новый, ранее недоступный уровень и разгрузить центральный процессор за счет переноса расчетов уровня детализации объектов и других на GPU.

Multi-View Rendering - это более гибкая реализация технологии Simultaneous Multi-Projection. Без этой технологии объекты выводятся по несколько раз для каждого глаза в VR-режиме (проекции для каждого экрана/зоны экрана в VR-шлеме). При использовании технологии объекты выводятся сразу в 4 плоскости за один раз, это позволяет увеличить скорость вывода объектов до 4 раз. Технология ускоряет стерео рендеринг для VR-шлемов и шлемов с несколькими экранами для широкого обзора. Но также она востребована в "классическом" рендеринге для быстрой генерации теней.

Texture-Space Shading - затенение в пространстве текстур. Технология сохраняет результаты шейдинга в текстуры, затем эти текстуры можно повторно использовать в следующем кадре для повышения производительности. Также эта технология эффективна для рендеринга виртуальной реальности.

Дмитрий Олегович aka PhoenixOC

Благодарю за помощь в подготовке материала к публикации: donnerjack.

