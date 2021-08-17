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Вступление

Настоящий игровой корпус должен не только обладать RGB-подсветкой, но и обеспечивать хорошую вентиляцию внутренних компонентов системы. Поэтому размеры и вентиляция играют важную роль при создании игровой системы. Следует отметить, что сейчас большую популярность набирают необслуживаемые СЖО, которые еще называются AIO (все в одном). Только этим летом несколько знакомых человек спрашивали у меня насчет подобных устройств. Они эффективны и альтернативы иногда просто нет, когда нужно отвести большое количество тепла от процессора.

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Для себя я просто выбрал энергоэффективную модель AMD с приставкой GE, но немногие оценят мой выбор. Также тестовый AMD Ryzen 5 5600X всегда холоднее Intel Core i5-11600K при прочих равных. Поэтому сам покупатель должен анализировать ситуацию и понимать, с каким «железом» придется работать и уже от этого отталкиваться и принимать решение. Соответственно и корпус лучше подбирать под конкретную сборку, а не как раньше: купил корпус и там можно поставить все, что влезет.

Прошли те времена, когда сталь в корпусах была толстая, а слой краски был такой, что все держалось бы даже на нем. В моде сейчас упрощения, и в этом есть какой-то смысл. Мода постоянно меняется, появляется новый тренд, все быстро устаревает и к этой гонке подталкивают сами производители. Одно время была мода на RGB-подсветку на передней панели. Потом пошли сетки с RGB-вентиляторами. Теперь все это пробуют скомбинировать. Генератором новых идей, как обычно, выступает компания AeroCool.

Фирма выпускает множество симпатичных и недорогих моделей корпусов, а также доступные по цене блоки питания разной мощности. И если в компьютере не блок AeroCool KCAS, то скорее всего он не игровой. Все знают, что эти четыре заветных буквы дают сразу плюс 4 FPS. А сегодня мы рассмотрим настоящий игровой корпус, где используется подсветка на передней панели, ARGB-вентиляторы и ряд интересных решений. Модель называется AeroCool Gladiator Duo.

Интересно будет выяснить, на какую модель корпус похож больше всего. Возможно, он снова уникален? Приступим.

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Упаковка и комплектация

Коробка средних размеров, изготовлена из обычного картона. Ее габариты составляют 585 х 270 х 460 мм, масса – 6.85 кг. По бокам прорезей для ручек нет, что не очень удобно.

Коробка крупная и не очень легкая, поэтому в магазине придется делать переноску из скотча. В моем случае так и было.

Оформление уже знакомое и привычное. Сверху и снизу коробка заклеена скотчем. Там нет никакой информации кроме транспортировочных значков. Поэтому будем изучать боковые стенки.

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На основной поверхности можно увидеть фрагмент корпуса при просмотре на него спереди. Изображение не передает представление об устройстве, и структура передней панели кажется глухой. Тут же присутствует текст, где указано, что корпус относится к формату Mid Tower, а еще сообщают о необычном дизайне с ARGB-элементом на панели. Также нам рассказывают о том, что есть 6-портовый RGB хаб. Еще возможна установка систем жидкостного охлаждения.

Посмотрим теперь на противоположную сторону.

Опять мы видим изображение корпуса, но на этот раз с правого бока и под углом. В левой части на этот раз приведена огромная таблица со спецификацией. В ней указано, что толщина металла 0.5 мм, передняя панель из пластика ABS и стали, а также много другой полезной информации.

Снизу на нескольких языках сообщается следующая информация:

Совместим с материнскими платами Addressable RGB;

ARGB LED дизайн на передней панели;

Поддержка систем жидкостного охлаждения;

Максимальное количество поддерживаемых вентиляторов – 8;

Максимальная высота системы охлаждения процессора – 161 мм;

Поддержка видеокарт премиум-класса длиной до 326 мм.

Давайте теперь посмотрим на коробку со всех сторон.

На одной боковой стороне мы видим информацию о комплектации устройства, а на другой есть место для транспортировочных наклеек.

Открыв коробку, я обнаружил, что корпус расположен передней панелью вверх. На этот раз вместо пенопласта используется каркас из вспененного полиэтилена.

Извлечение корпуса из упаковки не вызывает проблем. Комплект поставки скрывается внутри корпуса и состоит из небольшой инструкции и пакетика с аксессуарами.

Инструкцию эту можно изучить непосредственно на сайте компании или здесь. Что касается аксессуаров, то их не так много.

Несколько стяжек;

Комплект разных винтов;

Адаптер для закручивания втулок;

6-портовый RGB хаб.

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Обычно он уже приклеен внутри, но на этот раз был отдельно. В комплекте с ним уже есть кабели для подключения питания и синхронизации с материнской платой.

Дизайн и особенности устройства.

Корпус не очень большой, но широкий. Его габариты составляют согласно спецификации 210 х 519 х 404 мм, а масса – 6.1 кг.

В описании указано, что одна боковая стенка из стекла другая стальная. Корпус размера Mid Tower с нижним расположением блока питания. Рама корпуса стальная, передняя панель пластиковая с вставкой из стальной сетки. В местах соединения используются заклепки.

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Толщина металла заявлена производителем как 0.5 мм. Он не кажется фольгой, ничего не гнется, мнется или люфтит. В целом изготовление аккуратное. Все ровно подогнано, нет щелей, заусенцев и прочих производственных недоработок.

Корпус смотрится дорого и симпатично. Несмотря на то, что передняя панель пластиковая и кажется глухой, сверху и снизу есть решетки для забора воздуха со стальной сеткой. Таких проемов должно хватить для мощного потока, но в комплекте нет вентиляторов спереди потому, что тут предполагается использование системы AIO.

Однако это не означает, что вентиляторов нет вовсе. Их тут целых три и все работают на выхлоп. Это тоже неплохо, ведь они не могут прокачивать через себя вакуум, а все равно пропускают через себя поток воздуха, и он быстрее покидает пределы корпуса. Единственный момент – два из них дуют вверх, поэтому крышу накрывать нежелательно.

Боковая стеклянная панель здесь держится не как обычно насквозь четырьмя винтами. В данном случае она задвигается и фиксируется двумя барашками сзади.

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Стекло приклеено к двум стальным пластинам. На одной находятся загиб с двумя отверстиями для фиксации, а на другой – выступы для пазов. Стекло обклеено пленкой, и оно абсолютно прозрачно. Если и есть тонировка, то она незначительная. По периметру есть черная рамка шириной около 20 мм.

Надежно ли приклеены эти стальные планки? Да, очень даже хорошо. Мне такой вариант открытия и фиксации боковой двери нравится больше, чем винты насквозь, но самый лучший вариант, на мой взгляд, это петли. Очень жаль, что здесь их нет.

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Правая стальная стенка крепится на двух барашках, которые можно откручивать без специального инструмента.

Она не выпуклая, а вместо этого внутренняя панель утоплена вглубь на 24 мм.

Сбоку теперь хорошо видно, что передняя панель небольшая, а еще она прямая и ровная с полоской посередине и решетками с сетками сверху и снизу. Смотрится все это симпатично и не занимает много места.

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Внизу есть тоннель, где спрятан блок питания и часть его проводов. Здесь мы видим, что конструкция стоек не такая простая. Те же изгибы по периметру на боковых планках, которые образуют сложные профили и увеличивают жесткость. В местах соединения профилей каркаса корпуса присутствуют заклепки. Сама рама получилась прочная и жесткая.

Давайте посмотрим на корпус снизу. Тут мы видим традиционную сетку для защиты от пыли. Она расположена в месте захвата воздуха блоком питания. Еще она легко снимается, ее можно мыть и пылесосить.

Еще снизу видны винты крепления корзины жестких дисков. Передвинуть ее нельзя, а можно демонтировать совсем. Если у вас нет 3.5” накопителей, то лучше будет ее просто снять.

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Корпус стоит на двух крупных пластиковых опорах, на которых есть четыре квадратика из мягкого пористого материала для устойчивости.

Каждая из опор крепится при помощи саморезов к основанию. Вместо резины здесь используются вставки из мягкого пористого материала. Корпус даже пустой стоит очень хорошо и сдвинуть его трудно. С собранной в нем системой он стоит как прикрученный.

Сверху корпус тоже очень хорошо вентилируется. Для этого здесь находится просто огромная сетка с магнитной рамкой. Она легко снимается и очищается. Минус заключается лишь в том, что корпус нельзя ухватить за сетку, она будет сдвигаться. Однако при перемещении ее можно легко снять и поставить, когда корпус уже будет стоять на месте.

Наверху грани скошены и верхняя панель заметно приподнята, чтобы можно было без проблем разместить вентиляторы, которые там уже установлены штатно. Теперь не надо волноваться, что там будет мешать материнская плата или провода. Места достаточно.

Идея отличная, но, на мой взгляд, верхние вентиляторы работают на выдув и весь теплый воздух пойдет вверх.

Также сверху находятся разъемы и кнопки. Они совсем не на передней панели, а действительно расположились сверху корпуса отдельным блоком как на AeroCool Aero One. Наконец можно с уверенностью сказать, что Gladiator – это его производная.

Есть кнопки Power и переключатель режимов подсветки или Reset, а из разъемов присутствуют два USB 3.0. Кроме этого есть два индикатора (питания и активности накопителя) и два джека для наушников и микрофона. Изнутри это все выглядит не так красиво. Кнопку для переключения режимов подсветки теоретически можно переделать под Reset, но лучше б она была отдельной и еще бы пару портов USB не были бы лишними.

Передняя панель легко снимается.

Она изготовлена из пластика ABS черного цвета. Изнутри она выглядит простовато, но снаружи довольно неплохо, благодаря полоске RGB и решеткам воздухозаборника сверху и снизу. Крепится передняя панель на восемь фиксирующихся втулок к раме корпуса.

Кроме RGB модуля на передней панели в корпусе еще есть три вентилятора с ARGB подсветкой. Для управления режимами в комплекте есть специальный хаб с шестиконтактными разъемами. Однако все они находятся не спереди. Два из них сверху, а один сзади. Все они размером 120 х 120 мм. Спереди находится большой проем для установки радиатора AIO и вентиляторов. Производитель сообщает, что можно установить даже 360 мм, но часть его будет уже находиться в нижней части, где тоннель.

Штатные вентиляторы оборудованы кольцом RGB подсветки по периметру и внутри корпуса крыльчатки. Поэтому получается такой эффект будто они светятся полностью. Сделаны они очень качественно.

Характеристики двигателей 12 В, 0.15 А. Лопасти немного подкручены, как у тихих вентиляторов и их 11 штук.

Каждый вентилятор оборудован специфическим шести-контактным разъемом для того, чтобы по одному кабелю обеспечивалась RGB подсветка и питание электродвигателя. Поэтому подключить устройство напрямую к материнской плате не получится, только через прилагаемый в комплекте контроллер.

Еще один вентилятор установлен сзади на выдув. Его положение не регулируется вверх и вниз. Модель похожа по стилю на передние, но она поменьше. Размер составляет 120 х 120 мм. Здесь лопастей столько же. Характеристики двигателей совпадают, а информация о подшипниках и другие характеристики снова отсутствуют.

Блок питания устанавливается в тоннель изнутри и фиксируется винтами сзади.

Выше находится вырез для заглушки задней панели материнской платы и заглушки слотов расширения. Корпус не такой дорогой, поэтому они выламываются.

С обратной стороны в тоннеле находится корзина для установки двух жестких дисков 3.5”. Еще один накопитель 2.5” можно установить на внутренней панели за правой стенкой. Для этого предусмотрены посадочные отверстия.

Основные особенности посмотрели, пора переходить к сборке.

Тестовый стенд

Тестирование корпуса AeroCool Gladiator Duo проводилось со следующими компонентами:

Процессор: AMD Ryzen 5 5600X (3700 / 4600 МГц база/турбо);

Кулер: Noctua NH-D15;

Термоинтерфейс: Arctic MX-5

Материнская плата: ASUS TUF Gaming B450M-PRO S, версия BIOS 3002;

Память: 2 x 8 Гбайт DDR4-4600, Kingston HyperX Predator (Samsung B-die);

Видеокарта: ASUS TUF Gaming GeForce RTX 3090 OC 24 Гбайт (1395 / 1740 / 1188 МГц (ядро/boost/память));

Накопитель: SSD M.2 Kingston KC2500 500 Гбайт

Блок питания: AeroCool Bronze 750 Ватт.

Сборка системы

Сборка системы с Gladiator Duo не доставляет хлопот. Все проходит легко и очень комфортно. Все технологические отверстия находятся в удобных местах и даже при уже смонтированной материнской плате комфортно заниматься подключением разъемов.

Воздушный кулер Noctua NH-D15 не становится помехой для закрытия стеклянной боковой панели. Ни трубки, ни вентилятор кулера не касаются стекла. С правой стороны достаточно места для укладки кабелей и размещения оборудования. Контроллер вентиляторов наклеивается на двухсторонний толстый скотч и поэтому его легко можно переклеить в любое удобное место. Жесткие диски размера 3.5” устанавливаются очень просто.

Контроллер вентиляторов легко монтируется в любое место, и его нужно установить так, чтобы удобно было разводить провода. Ситуация осложняется тем, что кабель от вентиляторов плоский, но широкий. Поэтому надо выбрать место, где разводка будет проще.

Уделим небольшое внимание работе PWM на этом хабе. Тут есть небольшие тонкости эксплуатации. Дело в том, что совместимость есть не со всеми системами и даже с теми платами, где она есть, нужно правильно ее настроить. Этот момент важен, ведь иначе скорость регулироваться не будет и система может получиться шумной. Прежде всего следует обратиться к инструкции. В ней становится ясно, что разъемы одинаковые, а контакты могут отвечать за разные функции.

Например, у материнских плат ASUS для обеспечения работоспособности режима PWM с этим контроллером необходимо в BIOS выбрать соответствующий пункт в настройках.

После этого все начинает работать отлично, а вот в режиме DC соответственно работать не будет и в выключенном состоянии тоже. Вентиляторы будут крутиться на максимальной скорости.

Это нужно учитывать при сборке и настройке системы.

Свободного места для проводов достаточно. Образуется небольшой отсек между блоком питания и корзиной дисков и туда можно уложить основную их часть. Боковая крышка после разводки кабелей закрывается легко и без усилий. Внутри остается достаточно свободного места. Боковая панель со стеклом также закрывается без усилий.

После сборки системы можно ее запустить и посмотреть на работу Gladiator Duo.

Режимов работы подсветки действительно много, есть и очень интересные. Подсветку можно отключить совсем, если подержать кнопку три секунды.

Результаты тестов

Для тестов было решено использовать несколько разных пакетов, которые будут равномерно разогревать по отдельности процессор и видеокарту: Prime95 и Furmark. Благо они неплохо справляются с этой задачей.

Помимо этого было проверено несколько вариантов использования штатных вентиляторов AeroCool Gladiator Duo и проведено сравнение корпуса с открытым стендом.

Открытый стенд (ОС);

Все корпусные вентиляторы включены (ON);

Все корпусные вентиляторы отключены (OFF).

Уровень шума

Уровень шума 100 см, дБ



Простой | Нагрузка

Меньше – лучше



Температура

Температура CPU, °C



Простой | Нагрузка

Меньше – лучше



Температура GPU, °C



Простой | Нагрузка

Меньше – лучше



Заключение

AeroCool Gladiator Duo – корпус для тех, кто планирует установить спереди систему AIO. Комплектные вентиляторы изначально установлены сзади и сверху и работают на выдув, а хаб подразумевает установку еще нескольких вертушек. Даже если не привязываться к этому хабу, производитель специально оставил спереди место для установки радиатора с вентиляторами. Почти все грани корпуса скругленные, и внешне он смотрится отлично за счет интересных решений. Сверху и снизу панели получаются два крупных воздухозаборника, а вся передняя панель пустая и разделена пополам полосой подсветки. Здесь спереди прямо просится наклейка или аэрография.

В корпусе используются три вентилятора с ARGB-подсветкой и хаб на шесть устройств. Это отличный показатель для современной модели, где есть резерв на дальнейшее улучшение вентиляции. В хабе также есть специальный контроллер, который позволяет реализовывать возможность подсветки вентиляторов. Для этого предусмотрено переключение разных режимов работы. И есть возможность синхронизации эффектов с материнской платой и управления оборотами вентиляторов через ее ШИМ-контроллер. Вентиляторы оборудованы специальными шестиконтактными разъемами, поэтому просто заменить их не получится. Для накопителей 3.5” предусмотрена корзина на два устройства, одно из которых крепится прямо сверху ее. Доступ ко всем компонентам хороший и при желании их можно легко заменить.

Корпус предлагает широкую функциональность, рассчитан на хорошую вентиляцию и установку длинных видеокарт, поэтому c ASUS TUF Gaming GeForce RTX 3090 никаких проблем не было. Это же касается крупных кулеров наподобие Noctua NH-D15. Уже по оснащению можно заметить, что это модель другого уровня и тут кроме хаба везде есть сетки для улавливания пыли. Так и есть, перед нами решение среднего уровня и поэтому придраться не к чему. А для создания хранилища из 100500 жестких дисков 3.5” используют совсем другие корпуса, где есть много корзин и продумано их охлаждение. В итоге AeroCool Gladiator Duo – это отличный корпус для создания геймерской сборки среднего уровня с системой AIO.

Андрей Понкратов aka wildchaser

Выражаем благодарность: