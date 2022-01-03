Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое

Топ лучших процессоров для игрового компьютера, стоимостью до 15 тысяч рублей: январь 2022

Тест 5 моделей Intel и 3 процессоров AMD в связке с видеокартой GeForce RTX 3080 в восьми играх и двух режимах работы.
+
Слив MSI 3060 - на сегодня это за копейки
Слив Asus Gaming RTX 3060 - дешевле нет нигде
-14000р на RTX 3070 Gigabyte Aorus - лучше цены нет
RTX 3060 Ti MSI Gaming подешевела на порядок
-18 000р на MSI RTX 3070
Рухнула на порядок цена 3060 Ti ASUS


700x600 62 KB

В данном обзоре будут протестированы процессоры, находящиеся в стоимостном диапазоне от 8 000 до 15 000 рублей. Тесты CPU пройдут в двух разрешениях: 1920х1080 и 2560х1440.

В итоге будет получена наглядная картина расстановки сил в этом ценовом сегменте, а также определены решения, наиболее привлекательные для покупки.

реклама

Героями данного обзора стали следующие модели:

  • Core i5-10400F;
  • Core i3-10325;
  • Core i5-9600KF;
  • Core i5-9400F;
  • Core i3-9350KF;

  • Ryzen 3 3100;
  • Ryzen 5 1600 AF;
  • Ryzen 5 PRO 1500.

Тестовая конфигурация, инструментарий и методика тестирования

анонсы и реклама
-14000р на RTX 3070 Gigabyte Aorus
Упала на порядок цена RTX 3060 Ti MSI Gaming
Рухнула цена RTX 3060 Gigabyte
-19 000р на RTX 3080 Gigabyte Gaming
Зарабатывай деньги, участвуя в наполнении нашего сайта
Рухнула цена ASUS 3060 после обвала крипты
Крутые RTX 3080 подходят к 150 тр
- 5000р на RTX 3060 Gigabyte
DDR 5 - 64Gb за 64 тр
RTX 3070 со скидкой 15 000р

Результаты тестов: сравнение производительности

Assassin's Creed Origins

750x360 62 KB

1920х1080

1% low и average FPS

реклама

В игре Assassin's Creed Origins вне конкуренции был процессор Core i5-10400F. В зависимости от разрешения и режима работы их отрыв от ближайшего преследователя Core i3-10325 составил 7%-8%.

Cyberpunk 2077

750x600 62 KB

1920х1080

1% low и average FPS

В фантастическом боевике Cyberpunk 2077 на первую позицию вышла модель Core i5-9600KF. При этом она была быстрее своего сородича Core i5-10400F на 4%-5%.

Days Gone

750x260 62 KB

1920х1080

1% low и average FPS

В постапокалиптичном Days Gone лидировали два процессора Core i5-9600KF и Core i5-10400F.

Far Cry 5

реклама



750x280 62 KB

1920х1080

1% low и average FPS

В шутере с открытым миром Far Cry 5 первую позицию уверенно заняла модель Core i5-9600KF. В зависимости от разрешения и режима работы их отрыв от ближайшего преследователя Ryzen 3 3100 составил 7%.

реклама

Hitman 3

750x290 62 KB

1920х1080

1% low и average FPS

В игре Hitman 3 с небольшим отрывом от преследователей вновь лидировал процессор Core i5-9600KF.

реклама

Humankind

750x60 62 KB

1920х1080

1% low и average FPS

реклама

В стартегии Humankind первое место разделили модели Core i5-9600KF и Ryzen 3 3100.

The Witcher 3: Wild Hunt

750x410 62 KB

реклама

1920х1080

1% low и average FPS

В проектах The Witcher 3: Wild Hunt в очередной раз доминировал процессор Core i5-9600KF.

Watch Dogs Legion

реклама

750x410 62 KB

1920х1080

1% low и average FPS

В игре Watch Dogs Legion на первую позицию вышла модель Core i5-10400F. В зависимости от разрешения и режима работы она опережала Core i5-9600KF на 5%-15%.

Среднегеометрические результаты процессоров в восьми играх

1920х1080

1% low и average FPS

По диаграмме среднегеометрической производительности процессоров в восьми играх видно, что лидировала модель Core i5-9600KF. На второй позиции расположился CPU Core i5-10400F, третью строчку занял Core i3-10325.

Лидирующие процессоры обеспечили комфортную производительность во всех протестированных играх.

Перейдем к рассмотрению привлекательности покупки данных процессоров.

Для выведения соотношения стоимости и производительности СPU бралась их средневзвешенная цена. Была взята стоимость в нескольких крупных московских магазинах и на их основе рассчитан среднеарифметический ценник процессоров.

  • Core i5-10400F - 11 900 рублей;
  • Core i3-10325 - 14 500 рублей;
  • Core i5-9600KF - 14 900 рублей;
  • Core i5-9400F - 13 700 рублей;
  • Core i3-9350KF - 14 800 рублей;

  • Ryzen 3 3100 - 13 500 рублей;
  • Ryzen 5 1600 AF - 12 500 рублей;
  • Ryzen 5 PRO 1500 - 10 500 рублей.

Соотношение стоимости и производительности процессоров

1920х1080

1% low и average FPS

По соотношению цена/производительность вне конкуренции снова была модель Core i5-10400F.

Данное тестирование показало, что хорошим вариантом для приобретения является процессор Core i5-10400F. Он уверенно "наступал на пятки" лидирующему сородичу Core i5-9600KF, при этом был заметно выгоднее для покупки. Также лидер поддерживает 6/12 процессорных потоков, что является хорошим заделом на будущее.

Отдельно стоит высказаться о продукции компании AMD. Все три процессора мало что смогли противопоставить синим конкурентам, как по производительности, так и по привлекательности для приобретения. В результате ни одна зеленая модель не попала в тройку лидеров.

Дмитрий Олегович aka PhoenixOC

Благодарю за помощь в подготовке материала к публикации: donnerjack.

Сказ о том, как Phoenix тестирует комплектующие в играх

Подпишитесь на наш канал в Яндекс.Дзен или telegram-канал @overclockers_news - это удобные способы следить за новыми материалами на сайте. С картинками, расширенными описаниями и без рекламы.

реклама

Оценитe материал
Добавить в закладки

Теги

amd intel nvidia тест phoenix

Комментарии Правила

Лента материалов раздела

Топ лучших процессоров для игрового компьютера, стоимостью до 15 тысяч рублей: январь 2022
+
Битва видеокарт: GeForce GTX 1650 Super VS GeForce GTX 1060 VS GeForce GTX 980 - январь 2022
32
Обзор игровой гарнитуры ASUS TUF Gaming H1
13
Игровая индустрия: итоги 2021 года — основные номинации
15
Обзор и тестирование модулей оперативной памяти DDR5-5200 XPG Lancer (AX5U5200C3816G-CLABK) объемом 32 Гбайт
38
Битва игровых компьютеров: CPU Ryzen 3 3300Х и Core i3-10325 в связке с GPU GeForce RTX 2060 и Radeon RX 5600 XT
16

Интересные материалы

Битва видеокарт: GeForce GTX 1650 Super VS GeForce GTX 1060 VS GeForce GTX 980 - январь 2022
2 января 2022 32
В погоне за производительностью: процессоры – декабрь 2021
27 декабря 2021 24
Игровая индустрия: итоги 2021 года — специальные номинации
27 декабря 2021 26
Обзор недорогих корпусов AeroCool 2021 года
28 декабря 2021 26
Обзор и тестирование модулей оперативной памяти DDR5-5200 XPG Lancer (AX5U5200C3816G-CLABK) объемом 32 Гбайт
30 декабря 2021 38
Обзор и тестирование SSD-накопителя NVMe GoodRAM IRDM M.2 (IR-SSDPR-P34B-01T-80) объемом 1 ТБ
21 декабря 2021 71

Возможно вас заинтересует

Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные новости

Майнер рассказал о 2-кратном падении доходов на ферме по добыче Эфира, состоящей из 371 видеокарты
90
Виталик Бутерин признал ошибки реализации Ethereum 2.0 и назвал ключевую задачу на 2022 год
27
Старые телефоны BlackBerry 4 января перестанут работать
+
На Aliexpress продают ещё не вышедший процессор AMD, о разработке которого ранее не было известно
65
Intel вынуждает производителей материнских плат убрать поддержку набора команд AVX-512
15
Xiaomi назвала 19 смартфонов, которые первыми получат глобальную MIUI 13 на Android 12
+
Xiaomi представила список глобальных версий смартфонов, которые первыми обновятся до MIUI 13
8
Майнер рассказал, может ли добыча Эфира вернуть вложения в ноутбук, стоимостью 200 000 рублей
9
T-Bao представил миниатюрные ПК на базе Ryzen 9 5900HX с поддержкой трех мониторов 4K
2
Intel Core i5-12400F в комбинации со штатным охладителем нагрелся в закрытом корпусе до 81 градуса Цельсия
21
Asus признала брак материнской платы ROG Maximus Z690 Hero и запустила программу отзыва
43
Стали известны характеристики смартфона Xiaomi MIX 5: Snapdragon 8 Gen 1 и камера на 100 Мп
+
Первые 5 минут продаж смарфонов Xiaomi 12 принесли компании почти 300 миллионов долларов
+
Стоит ли покупать Radeon RX 580 после майнинга в 2022 г – лучший GPU для геймеров в тесте Benchmark
50
Кооперативная головоломка It Takes Two получила наибольшее количество наград «Игра года»
+
Инженер ASUS представил адаптер памяти Wild DDR4 для материнских плат DDR5
13
Появилось фото APU AMD Zen 3 Rembrandt
6
Вышла сборка Descendant 12 на базе Android 12 для POCO F3, POCO X3 и других смартфонов
3
Новые BIOS могут окончательно лишить процессоры Intel Alder Lake возможности работы с AVX-512
11
Видеокарта EVGA GeForce RTX 3090 Ti Kingpin получит два 12-контактных разъема питания
14

Сейчас обсуждают

Lonely Day
08:51
За 20 тыщ продам тебе. Возьмёшь? Азазаза
Майнер рассказал о 2-кратном падении доходов на ферме по добыче Эфира, состоящей из 371 видеокарты
LEVAK
08:51
Тут религиозные чувства сектантов сильно задеты. 30-ая серия как была шлаком, так и осталась. И вся массовка быстро её скинет, как тока появится 40-ая.
Новые разъемы питания EVGA RTX 3090 Ti обеспечат подачу 1275 Вт
omoikane
08:44
так а причем тут вообще какое практическое использование коммерческого продукта и поделки просто для себя? Ерунда вообще, а не доводы у тебя. Туда в принципе больше дисплей не впихнешь, на ретро уже п...
Энтузиаст создал ПК в ретро-дизайне, основанный на Raspberry Pi
Зарифбек Ядыгаров
08:43
Я это здесь оставлю попробуй догадаться чья эта архитектура и кому она принадлежит что вид до сих пор ею пользуется амд . Ответ это Nehalem-X а теперь сравни с любым Zen.Хахахахах как же Ам...
AMD на CES 2022 представит Ryzen 9 6980HX, Ryzen 9 6900HX, Ryzen 7 6800H и Radeon RX 6850M XT
Владимир Захаров
08:43
Дружище обосрался тут ты со своими фанатскими лицимерными комментариями
AMD на CES 2022 представит Ryzen 9 6980HX, Ryzen 9 6900HX, Ryzen 7 6800H и Radeon RX 6850M XT
Evil Moose
08:34
Да ладно, французы, думаю новым немцам апплодируют - и промышленники и энергетики. Станет дойчлянд, как Испания, только северней - аграрной (т.е. в случае широт немчуры - брюквенной) сверхдержавой с т...
В ЕС планируют признать атомную энергию безопасной, но Германия против и свои АЭС закрывает
Evil Moose
08:31
А я начал... ;)
С этого года Apple перестанет использовать процессоры Intel в новых моделях ПК
Evil Moose
08:30
Что, и бананы запретят?
Роскомнадзор заявил, что Google, Apple и другие компании не успеют открыть офисы в РФ к 1 января
Evil Moose
08:29
Как "В" Украине, не знаю, а у нас - очень похоже на правду, если речь идёт от конкретных носителях власти. Сам-то он вряд ли. Должен же кто-то поработать для братвы Слободаном.
Производители российского ПО оказались неспособны создать полноценные аналоги иностранным программам
Влад Цепин
08:28
Забыл добавить видяха у меня GTX 1070 zotac
В 2022 году видеокарты не подешевеют, а возврат к рекомендованным ценам затянется на годы – 3DCenter
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter
Мы используем