



В данном обзоре будут протестированы процессоры, находящиеся в стоимостном диапазоне от 8 000 до 15 000 рублей. Тесты CPU пройдут в двух разрешениях: 1920х1080 и 2560х1440.

В итоге будет получена наглядная картина расстановки сил в этом ценовом сегменте, а также определены решения, наиболее привлекательные для покупки.

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Героями данного обзора стали следующие модели:

Core i5-10400F;

Core i3-10325;

Core i5-9600KF;

Core i5-9400F;

Core i3-9350KF;



Ryzen 3 3100;

Ryzen 5 1600 AF;

Ryzen 5 PRO 1500.

Тестовая конфигурация, инструментарий и методика тестирования

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Результаты тестов: сравнение производительности

Assassin's Creed Origins

1920х1080 1% low и average FPS

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В игре Assassin's Creed Origins вне конкуренции был процессор Core i5-10400F. В зависимости от разрешения и режима работы их отрыв от ближайшего преследователя Core i3-10325 составил 7%-8%.

Cyberpunk 2077

1920х1080 1% low и average FPS

В фантастическом боевике Cyberpunk 2077 на первую позицию вышла модель Core i5-9600KF. При этом она была быстрее своего сородича Core i5-10400F на 4%-5%.

Days Gone

1920х1080 1% low и average FPS

В постапокалиптичном Days Gone лидировали два процессора Core i5-9600KF и Core i5-10400F.

Far Cry 5

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1920х1080 1% low и average FPS

В шутере с открытым миром Far Cry 5 первую позицию уверенно заняла модель Core i5-9600KF. В зависимости от разрешения и режима работы их отрыв от ближайшего преследователя Ryzen 3 3100 составил 7%.

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Hitman 3

1920х1080 1% low и average FPS

В игре Hitman 3 с небольшим отрывом от преследователей вновь лидировал процессор Core i5-9600KF.

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Humankind

1920х1080 1% low и average FPS

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В стартегии Humankind первое место разделили модели Core i5-9600KF и Ryzen 3 3100.

The Witcher 3: Wild Hunt

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1920х1080 1% low и average FPS

В проектах The Witcher 3: Wild Hunt в очередной раз доминировал процессор Core i5-9600KF.

Watch Dogs Legion

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1920х1080 1% low и average FPS

В игре Watch Dogs Legion на первую позицию вышла модель Core i5-10400F. В зависимости от разрешения и режима работы она опережала Core i5-9600KF на 5%-15%.

Среднегеометрические результаты процессоров в восьми играх 1920х1080 1% low и average FPS

По диаграмме среднегеометрической производительности процессоров в восьми играх видно, что лидировала модель Core i5-9600KF. На второй позиции расположился CPU Core i5-10400F, третью строчку занял Core i3-10325.

Лидирующие процессоры обеспечили комфортную производительность во всех протестированных играх.

Перейдем к рассмотрению привлекательности покупки данных процессоров.

Для выведения соотношения стоимости и производительности СPU бралась их средневзвешенная цена. Была взята стоимость в нескольких крупных московских магазинах и на их основе рассчитан среднеарифметический ценник процессоров.

Core i5-10400F - 11 900 рублей;

Core i3-10325 - 14 500 рублей;

Core i5-9600KF - 14 900 рублей;

Core i5-9400F - 13 700 рублей;

Core i3-9350KF - 14 800 рублей;



Ryzen 3 3100 - 13 500 рублей;

Ryzen 5 1600 AF - 12 500 рублей;

Ryzen 5 PRO 1500 - 10 500 рублей.

Соотношение стоимости и производительности процессоров 1920х1080 1% low и average FPS

По соотношению цена/производительность вне конкуренции снова была модель Core i5-10400F.

Данное тестирование показало, что хорошим вариантом для приобретения является процессор Core i5-10400F. Он уверенно "наступал на пятки" лидирующему сородичу Core i5-9600KF, при этом был заметно выгоднее для покупки. Также лидер поддерживает 6/12 процессорных потоков, что является хорошим заделом на будущее.

Отдельно стоит высказаться о продукции компании AMD. Все три процессора мало что смогли противопоставить синим конкурентам, как по производительности, так и по привлекательности для приобретения. В результате ни одна зеленая модель не попала в тройку лидеров.

Дмитрий Олегович aka PhoenixOC

Благодарю за помощь в подготовке материала к публикации: donnerjack.

