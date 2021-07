Оглавление

Вступление

На обзорах у меня побывало много разных систем жидкостного охлаждения. Еще их называют AIO (All In One) или все в одном. В данном случае подразумевается, что это уже готовое устройство, содержащее все необходимое для установки и работы. Своего рода готовый комплект, который не нуждается в дополнительных манипуляциях. Принцип работы остается таким же, как у обычной СЖО. Помпа качает жидкость по замкнутому контуру. Теплоноситель проходит через канавку на водоблоке и переносит тепло на крупный радиатор, который рассеивает его в воздух, а помогают ему в этом вентиляторы.

Принцип работы понятен, а реализация бывает разная. Где-то помпа установлена в корпусе с водоблоком, где-то – на шланге, а где-то – на радиаторе. Классической конструкцией считается ее размещение над процессором. Помпы тоже бывают разные у различных компаний, которые занимаются производством таких систем. Есть высокооборотистые, где скорость вращения может доходить до 6000 об/мин. В основном это 2000-3000 об/мин в максимальном режиме. Для установки системы AIO необходимо обладать большим проветриваемым корпусом, а сопутствующим бонусом является улучшение вентиляции внутри благодаря работе вентиляторов.

Популярность подобным системам обеспечивают сами производители «железа». Сначала они наделают много разных горячих чипов с маленькой площадью, а потом думают, как их охладить. Сейчас даже видеокарты стали оснащать подобными системами, чтобы обеспечить приемлемый уровень акустического комфорта и «железо» при этом не перегревалось. А постоянно увеличивать размеры радиаторов невозможно. Предел есть у всего, и отчасти поэтому закончились гонки воздушных суперкулеров. Также необходимо было разгрузить пространство над процессором и избавиться от этих огромных конструкций. Быстро и на расстояние тепло может отвести только жидкость – это было известно давно, поэтому в двигателях внутреннего сгорания до сих пор используется жидкостное охлаждение.

Я уже тестировал две системы жидкостного охлаждения AIO компании EKWB, которая профессионально занимается такими системами. Благодаря большому опыту в этой сфере, производителю удалось создать отличные устройства охлаждения в недорогом сегменте, к которому относятся модели EK-AIO Basic 240 и EK-AIO Basic 360. Сейчас же мы изучим более продвинутую версию и сравним ее с разными воздушными кулерами, благо для этого есть прекрасная возможность и жаркое лето. Температура в помещении достигает 30°C и компьютер в разгоне может почувствовать себя плохо, что пользователь может заметить не сразу. Не будем мелочиться, а сразу установим одну из лучших систем на рынке – EKWB EK-AIO Elite 360 D-RGB.

Посмотрим, чем она отличается от моделей Basic, и сравним с тремя разными воздушными кулерами. В качестве арбитра будет процессор AMD Ryzen 5 5600X, который может быть покладистым и умещаться в 65 Вт, но его можно разозлить, и он может выдавать в два раза больше. Противостоять AIO EKWB будет боксовый кулер без тепловых трубок, однобашенный AeroCool Verkho 5 Dark, двухбашенный Noctua NH-D15. А в качестве вспомогательного компонента будет паста Arctic MX-5.

Упаковка и комплектация

Коробка и упаковка модели очень похожа на ту, что использовалась в ранее рассмотренных продуктах, но небольшие отличия есть.

Коробка крупная, поскольку необслуживаемая СЖО не разборная, занимает много места, требует тщательную упаковку и специальный каркас внутри. А еще тут используется аж 6 вентиляторов и их все надо разместить.

Внешнее оформление выполнено в стиле компании. Минимум веселья – максимум информации. Поэтому тут мы не увидим графиков и яркой RGB-подсветки. Все исключительно по существу. Посмотрим на упаковку со всех сторон.

Не все плоскости несут на себе информацию об устройстве. Одна просто пустая, а на другой есть лишь надпись: «Boost your PC. In style!» Однако стиль похоже один – минимализм.

На основной передней панели или верхней находится крупное изображение устройства и название модели. Здесь заметно, что вентиляторы оборудованы RGB-подсветкой. В правом верхнем углу приведен логотип производителя. В самом низу мелким шрифтом на нескольких языках, включая русский, сказано: «наилучшая в своем классе система жидкостного охлаждения «все в одном», не требующая технического обслуживания». Звучит нескромно; возможно, это так и есть, а мы этого пока не знаем.

С противоположной стороны коробки мы видим подробное описание конструкции устройства на английском языке. Здесь отдельно описаны все компоненты. Есть даже небольшое изображение помпы, совмещенной с водоблоком в разборе. Далее подробно описаны вентиляторы с мощным воздушным давлением и алюминиевый радиатор. Внизу есть схематичные изображения со всеми проставленными размерами.

Еще на одной боковине мы видим наименование модели вверху, а посередине показан схематично контур охлаждения и принцип работы устройства, что есть радиатор и водоблок, а между ними циркулирует по кругу жидкость. Внизу на восьми языках, включая русский, указана следующая информация:

Не требует технического обслуживания;

Превосходные рабочие характеристики;

Бесшумная работа;

Адресуемый D-RGB;

Простота установки.

На последней плоскости находится спецификация устройства, разбитая на шесть столбцов по разным языкам. Русского нет, но это легко поправить.

Посмотрим, в чем отличие от 360 мм версии Basic.

Модель EKWB EK AIO Basic 360 EKWB EK AIO Elite 360 D-RGB Размер радиатора, мм 395 х 120 х 27 395 х 120 х 27 Размеры насосного агрегата, мм 88 х 70 х 53 88 х 70 х 64 Диапазон частоты вращения насоса, об/мин 850 – 2600 1000 – 3300 Длина труб, мм 400 400 Количество вентиляторов, шт. 3 6 Диапазон частоты вращения вентилятора, об/мин 600 – 2200 550 – 2200 Поддерживаемые сокеты LGA 115X, 1200, 20XX; Socket AM4 LGA 115X, 1200, 20XX; Socket AM4 Гарантия, лет 5 5

Все основное указано. Пора заглянуть внутрь.

Мы видим картонный лоток из специальной формы под упаковку комплекта оборудования. Большие габариты объясняются тем, что оборудование не разбирается, присутствует большой радиатор и длинные шланги. Тут все располагается практически в готовом виде.

Можно отдельно разместить вентиляторы и комплект поставки внутри, а само устройство растянуть по краю. Каждый отдельный компонент отдельно упакован в пакет.

Посмотрим, что включает в себя комплект поставки:

Универсальный стальной «бэкплейт» для платформ Intel LGA 1200 / 115X;

Четыре втулки-адаптера для «бэкплейта» платформ Intel LGA 1200 / 115X и AM4;

Четыре гайки для втулок-адаптеров;

Четыре пружины для втулок-адаптеров;

Четыре втулки-адаптера для платформ Intel LGA 2011 / 2066;

Четыре винта для платформ AMD;

Четыре втулки-гайки для фиксации монтажных пластин;

Две монтажные пластины для Intel;

Две монтажные пластины для AMD;

Пять винтов (один запасной) для крепления монтажных пластин к корпусу;

Шприц с термопастой;

Набор винтов для крепления радиатора и вентиляторов;

Шесть вентиляторов;

Хаб на 7 портов 4-pin Fan и 7 портов 3-pin ARGB 5V.

Еще в комплекте есть толстая инструкция на нескольких языках, включая русский. Она достаточно подробная, с ней разберется любой, кто умеет читать и держать отвертку в руках.

Устройство и особенности СЖО

Все системы СЖО часто похожи друг на друга потому, что принцип работы у них одинаков. В основном отличается форма водоблока и расположение помпы. Радиаторы, вентиляторы и шланги везде одинаковы. В данном случае все сделано классически – помпа находится внутри корпуса с водоблоком.

Монтажные отверстия на раме радиатора есть с двух сторон, поскольку с любой стороны можно разместить вентиляторы, а вот сам радиатор к корпусу можно закрепить только выводами внутрь – к стенке они не прижмутся.

Поскольку вентиляторов здесь шесть штук, то устанавливаются они с двух сторон. Ничего не мешает поставить только половину, а остальные задействовать в корпусе на приток или вытяжку. На мой взгляд, это выглядит более разумно, чем ставить «бутерброд», но тестировать я буду оба варианта. Сами вентиляторы лучше устанавливать со стороны выводов трубок, а на приток или вытяжку надо решать по ситуации. Однако несколько раз я делал «бутерброд», когда рама корпуса оказывалась между вентиляторами и радиатором.

Вентиляторы очень производительные, но не бесшумные. В глаза сразу бросаются мощные крупные двигатели и увеличенный вес. Модель называется Vardar S. Точно такие же используются в версии Basic, но без подсветки.

Поэтому у каждого вентилятора по два разъема: 4-pin PWM Fan и 3-pin ARGB 5V. По углам нет мягких подушек, но вибрация отсутствует. Здесь применены премиальные специальные модели, рассчитанные на солидные обороты, и поэтому они хорошо отбалансированы. Лопасти обычной формы и их семь штук. Каждый вентилятор крепится четырьмя винтами к радиатору.

Питание на вентиляторы подается через 4-pin коннекторы. У пользователя есть большой выбор в подключении. Например, каждый вентилятор можно подключить отдельно к материнской плате, и они будут работать независимо. Однако в данном случае это практически невозможно из-за того, что их шесть штук.

Поэтому лучше задействовать комплектный хаб и огромный пучок проводов убрать за заднюю стенку корпуса. Огромным он получается потому, что у каждого вентилятора два кабеля: для питания хаба нужно питание SATA, а еще два кабеля подключаются к материнской плате для синхронизации ARGB-подсветки и контроля оборотов через ШИМ-контроллер материнской платы.

Помпа здесь установлена в корпусе с водоблоком, поэтому конструкция получилась крупной. Такой увесистый модуль, но зато отдельный и независимый. Теоретически он разборный. Стандартные обороты находятся в диапазоне 850 – 2600 об/мин. Понятно, что наибольшая эффективность достигается на максимальной скорости. Шума от помпы даже в этом случае практически нет.

На самом водоблоке нанесен термоинтерфейс. Поэтому изначально он закрыт специальной прозрачной пластиковой крышкой.

После тестирования проверяем отпечаток. Вроде все отлично.

Тестовый стенд

Тестирование СЖО EK-AIO Elite 360 D-RGB проводилось со следующими компонентами:

Материнская плата: ASUS TUF Gaming B450M-PRO S, версия BIOS 3002;

Процессор: AMD Ryzen 5 5600X @ 4.4 ГГц при 1.2 В;

СЖО: EKWB EK-AIO Elite 360 D-RGB;

Кулеры:

AMD default;



AeroCool Verkho 5 Dark;



Noctua NH-D15;

Термоинтерфейсы:

Штатный;



Arctic MX-5;

Память: 2 x 8 Гбайт DDR4-4600, Kingston HyperX Predator (Samsung B-die);

Видеокарта: ASUS TUF Gaming GeForce RTX 3090 OC 24 Гбайт (1395 / 1740 / 1188 МГц (ядро/boost/память));

Накопитель: SSD M.2 Kingston KC2500 500 Гбайт;

Блок питания: Seasonic SS-1000XP, 1 кВатт.

Тестирование

Прежде чем приступать к тестированию, нужно все это собрать. Инструкция простая и понятная. Штатное крепление сокета AM4 остается не полностью – только стальная пластина сзади.

Далее устанавливаются четыре пластиковые втулки-адаптеры, а монтажные планки крепятся винтами к основанию корпуса. Затем корпус с монтажными планками устанавливается отверстиями на шпильки втулок-адаптеров. Сверху монтируются пружины, которые прижимаются винтами сверху. Само крепление надежное и простое.

После сборки системы запускаем и смотрим, как все работает. Даже при первом запуске никакого шума от системы нет. Обычно бывает громкий звук от прокачки жидкости по контуру, но тут такой эффект отсутствует. Тестирование проводилось сразу на разогнанной системе.

Единственный нюанс связан с работой штатного хаба. Он не предполагает управление подсветкой, а лишь обеспечивает питание и транслирует сигнал на каналы. Однако сам сигнал должно что-то генерировать. Без этого подсветка работать не будет.

В моем случае все осложнялось тем, что на материнской плате были только классические разъемы RGB под 12 В. Такой вариант не подходит, и мне пришлось использовать дополнительное устройство для работы подсветки. Кроме того, я проверил разные варианты работы помпы, и мне показалось наиболее оптимальным запитывать ее напрямую от 4-pin Fan материнской платы. В таком случае можно смотреть за скоростью ее вращения. Мониторинг скорости от хаба не работает, поэтому сложно понять, с какой скоростью крутятся вентиляторы. Также в таком случае не работает резистор, чтобы снизить скорость вращения вентиляторов.

В одном варианте, чтобы снизить шум, мне пришлось взять разветвитель на три порта от версии Basic и повесить его на резистор. Только так у меня получилось существенно снизить шум вентиляторов. Что касается шума самой помпы, то он выше, чем у моделей EK-AIO Basic 240 и EK-AIO Basic 360, и это было предсказуемо потому, что выше скорость. Однако на фоне остальных элементов этот шум все равно несущественный.

При полной нагрузке с шестью вентиляторами там уже не до шороха помпы, а шум стоит приличный. Понятно, что вблизи фиксируется более 50 дБ, а в корпусе и на расстоянии будет меньше, но это утешает слабо.

Как бы там ни было, нужно переходить к тестированию. И я снова буду использовать два режима, чтобы оценить эффективность работы разных систем. Основной – это конечно 4.4 ГГц при 1.2 В. В этом режиме процессор приблизительно выдает 110 Вт – пограничное значение для некоторых типов кулеров. Однако сам Ryzen 5 5600X, по заявлению производителя, в штатном режиме обеспечивает 65 Вт. Приблизительного состояния можно добиться, если установить частоту на 4 ГГц, а напряжение – 1.05 В. Хотя даже в таком варианте будет 75-77 Вт.

Температура в помещении была 30°C, кондиционера не было, поэтому условия приближены к реальным.

AMD BOX

AMD Ryzen 5 5600X @ 4.4 ГГц при 1.2 В (PWM Standard):

AMD Ryzen 5 5600X @ 4.0 ГГц при 1.05 В (PWM Standard):

Как вы поняли, система частоту 4.4 ГГц уже не тянет, и температура быстро уходит выше 100°C. Тут пояснять нечего – это штатный кулер AMD и разгона он не подразумевает. При этом скорость вращения его крыльчатки в нагрузке достаточно большая, что обеспечивает высокий уровень шума.

AeroCool Verkho 5 Dark

AMD Ryzen 5 5600X @ 4.4 ГГц при 1.2 В (PWM Standard):

AMD Ryzen 5 5600X @ 4.0 ГГц при 1.05 В (PWM Standard):

Это самый производительный кулер компании AeroCool, но, к сожалению, он не лишен недостатков. Радиатор и крепление у него отличные, но вентилятор выбран неудачно. В моем случае он сильно шумел. Похоже, что все дело было в подшипниках. Поэтому я сделал модификацию и заменил вентилятор на Noctua P12.

AeroCool Verkho 5 Dark + Noctua P12

AMD Ryzen 5 5600X @ 4.4 ГГц при 1.2 В (PWM Standard):

В результате получается та же температура, но шума гораздо меньше, и в итоге это один из самых тихих вариантов без всяких резисторов и прочих хитростей.

Noctua NH-D15

AMD Ryzen 5 5600X @ 4.4 ГГц при 1.2 В (PWM Standard):

AMD Ryzen 5 5600X @ 4.0 ГГц при 1.05 В (PWM Standard):

Обычно я использую для тестов один вентилятор, но чтобы не было разговоров про всякие читы, что все нечестно, были установлены оба, чтобы кулер работал на все деньги. В каком-то смысле это один из лучших вариантов воздушного охлаждения и поэтому можно равняться на эти результаты, как одни из самых неплохих при воздушном охлаждении.

Результаты стандартные – это 80°C. Тут вся разница в том, что обычно я тестирую систему при температуре 22-23°C и с одним вентилятором. При 30 градусах по Цельсию оба работали до упора и смогли обеспечить тот же результат, но с большим шумом.

EKWB EK-AIO Elite 360 D-RGB 3Fan

AMD Ryzen 5 5600X @ 4.4 ГГц при 1.2 В (PWM Standard):

AMD Ryzen 5 5600X @ 4.0 ГГц при 1.05 В (PWM Standard):

EKWB EK-AIO Elite 360 D-RGB 6Fan

AMD Ryzen 5 5600X @ 4.4 ГГц при 1.2 В (PWM Standard):

EKWB EK-AIO Elite 360 D-RGB 3Fan Silent

AMD Ryzen 5 5600X @ 4.4 ГГц при 1.2 В (PWM Standard):

Тут все понятно. EKWB EK-AIO Elite 360 D-RGB при схожем уровне шума оказывается эффективнее, разница с Noctua NH-D15 достигает почти 10°C. В этом нет ничего удивительного, ведь вместо двух вентиляторов у NH-D15, здесь трудятся шесть. Кроме этого, вся система будет обеспечивать хорошую продуваемость внутри корпуса, что многие не учитывают. Поэтому победа EKWB EK-AIO Elite 360 D-RGB очевидна.

То же самое можно сказать про тихий режим. Такими результатами не может похвастаться ни один воздушный кулер из числа участников теста.

Результаты тестов

Для разогрева процессора использовалась утилита Prime95 Small FFT. В тестировании принимали участие следующие комбинации:

AMD BOX + AMD Ryzen 5 5600X (4,4 ГГц при 1,2 В)

AMD BOX + AMD Ryzen 5 5600X (4,0 ГГц при 1,05 В)

AeroCool Verkho 5 Dark + AMD Ryzen 5 5600X (4,4 ГГц при 1,2 В)

AeroCool Verkho 5 Dark + AMD Ryzen 5 5600X (4,0 ГГц при 1,05 В)

AeroCool Verkho 5 (P12) + AMD Ryzen 5 5600X (4,4 ГГц при 1,2 В)

AeroCool Verkho 5 (P12) + AMD Ryzen 5 5600X (4,0 ГГц при 1,05 В)

Noctua NH-D15 + AMD Ryzen 5 5600X (4,4 ГГц при 1,2 В)

Noctua NH-D15 + AMD Ryzen 5 5600X (4,0 ГГц при 1,05 В)

EKWB EK AIO Elite 360 D-RGB 3Fan + AMD Ryzen 5 5600X (4,4 ГГц при 1,2 В)

EKWB EK AIO Elite 360 D-RGB 3Fan + AMD Ryzen 5 5600X (4,0 ГГц при 1,05 В)

EKWB EK AIO Elite 360 D-RGB 6Fan + AMD Ryzen 5 5600X (4,4 ГГц при 1,2 В)

EKWB EK AIO Elite 360 D-RGB 6Fan + AMD Ryzen 5 5600X (4,0 ГГц при 1,05 В)

EKWB EK AIO Elite 360 D-RGB Silent + AMD Ryzen 5 5600X (4,4 ГГц при 1,2 В)

EKWB EK AIO Elite 360 D-RGB Silent + AMD Ryzen 5 5600X (4,0 ГГц при 1,05 В)

Уровень шума

С расстояния 100 см, дБ



Простой | Нагрузка

Меньше – лучше



Температура

Температура CPU, °C



Простой | Нагрузка

Меньше – лучше



Температура транзисторов, °C



Простой | Нагрузка

Меньше – лучше



Скоростью вращения можно управлять. Мы уже видели, что у помпы 4-контактный разъем. Поэтому на материнской плате она управляется как обычный вентилятор. Что касается вентиляторов, то они управляются также через ШИМ. Можно выбрать несколько предустановок в BIOS материнской платы, но разницы между режимами Standard и Silent я не заметил.

Скорость вращения

Обороты помпы , об/мин



Простой | Нагрузка

Меньше – лучше



Скорость вращения вентиляторов, об/мин



Простой | Нагрузка

Меньше – лучше



Заключение

Результат тестирования был предсказуем, и победа EKWB EK-AIO Elite 360 D-RGB была очевидна еще до начала тестирования, неизвестны были лишь цифры. Лично я думал, что от второго ряда вентиляторов толка особо не будет, но по факту улучшения есть. Помимо прочего можно заметить улучшения помпы. Корпус стал больше по сравнению с Basic, а скорость вращения заметно подросла. Все это наводит на мысль о том, что улучшилась циркуляция жидкости по системе. При этом уровень шума от помпы подрос незначительно, что говорит о ее продуманном дизайне.

Иного от опытной компании, которая давно занимается жидкостными системами, не ожидалось, однако пара вопросов у меня осталась. Они связаны с хабом. Это не самая удачная реализация правильного решения. Начнем с того, что можно было интегрировать на плату трехкопеечный контроллер RGB для людей, у которых нет его на материнской плате. И необходимо было сделать хотя бы два режима работы. Как я не старался, но от ШИМ материнской платы вентиляторы всегда работали почти на 100% в нагрузке. Смысл понятен – должен быть отличный воздушный поток, но хотелось бы гибких регулировок, чтобы можно было выбирать между эффективностью и тишиной.

Далее стоит отметить высокое качество продукции и продуманную систему крепления. С качеством все понятно – используются хорошие материалы, сами компоненты изготовлены очень ровно, краска равномерная и прочная. Никаких производственных дефектов нет. Придраться абсолютно не чему. Крепление я упомянул не просто так – это действительно наилучший вариант, который мне встречался за все время. Даже лучше, чем у многих воздушных кулеров.

Секрет новинки кроется в простой, интуитивно понятной конструкции, которую легко собирать и разбирать, устанавливать и демонтировать. Только здесь я увидел пружины, которые осуществляют основной равномерный прижим, и идеальную толстую медную пластину водоблока с нанесенным термоинтерфейсом. Захотел снять? Нет проблем, в комплекте есть еще небольшой шприц с пастой.

В случае EKWB EK-AIO Elite 360 D-RGB все продумано до мелочей и это подкупает. Это устройство из серии, где один раз заплатил чуть больше и дальше проблем не знаешь, и лично мне такие вещи нравятся.

Андрей Понкратов aka wildchaser

