Оглавление

Вступление

Сейчас сложно представить современную квартиру без интернета. Открываешь в смартфоне список доступных сетей, а их более 20 штук. Даже на дачных участках можно иногда поймать идентификатор чужой сети. Это говорит о том, что беспроводные сети стали популярны и их используют многие. Недавно я делал обзор модели Mikrotik и понял, что основной аудитории такая функциональность не нужна. Необходимы высокая скорость, стабильность соединения и простота настройки. Не все кругом профессионалы и не хочется тратить кучу времени на изучение руководств, настройку интерфейсов, да и безопасность можно контролировать проще. Например, вывести таблицу параметров и показать, где есть уязвимость (и что можно поправить).

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Сама же настройка должна быть максимально простой. Ввел название беспроводной сети, установил пароль и все. Дальше автоматом по WAN получаются настройки через DHCP, и свой внутренний DHCP раздает адреса во внутреннюю сеть. И таких конфигураций большинство. Не всем требуются шифрованные VPN туннели, балансировка нагрузки, два WAN, шейпер, FPT-серверы, проброс портов и так далее. В каком-то смысле, чем проще система, тем она надежнее и стабильнее. А кому понравится, когда домашний роутер постоянно «падает», режет скорость и рвет соединения?

Дома хочется использовать современные интерфейсы, которые позволят увеличить скорость передачи между устройствами, ведь для интернета многим хватает обычных 100 Мбит/с, а все дело зачастую кроется в задержках. Еще пользователи смотрят на значение Ping – условное время прохождения тестового пакета от устройства до сервера, к которому происходит обращение. Чем меньше показатель, тем связь лучше, а точнее меньше время реакции на запросы, что влияет на работу. Поэтому в проводных сетях это время обычно меньше, чем в беспроводных, и только с появлением стандарта WIFI 6 удалось его снизить до значений проводной сети.

WIFI 6, основанный на стандарте IEEE 802.11ax, обеспечит в 4 раза большую пропускную способность и на 75 процентов меньшую задержку, предлагая почти в 3 раза большую скорость по сравнению со своим предшественником, WIFI 5. Всего этого удалось добиться благодаря передаче большего количества битов информации с каждым пересылаемым пакетом. За счет этого повышается скорость приема-передачи. Новый стандарт более эффективно использует выделенный частотный диапазон, что улучшает качество связи в условиях высокой загруженности эфира абонентскими устройствами. При менее плотной загрузке WIFI 6 позволяет сети поддерживать большее количество одновременных подключений пользовательских устройств без снижения скорости передачи данных.

Сегодня мы рассмотрим модель компании ASUS с интерфейсом WIFI 6 и посмотрим, насколько она подходит для современного пользователя. Это беспроводной роутер ASUS RT-AX55, который представляет собой вариант среднего и даже где-то базового уровня.

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Насколько удачной получилась данная модель? На какую аудиторию она рассчитана? Обо всем этом ниже.

Упаковка и комплектация

Нас встречает цветная, но не сильно красочная картонная коробка. Смотрится она респектабельно благодаря всяким золотым вставкам и эмблемам. По упаковке и стоимости устройство можно отнести к премиальным решениям, однако это не совсем верно.

Спереди прямо по центру можно увидеть изображение самого устройства. Смотрится роутер как-то симпатично, стремительно и оборудован сразу четырьмя антеннами. В этом нет ничего странного, особенно учитывая, что устройство двухдиапазонное и поэтому неплохо, когда для каждого частотного диапазона есть своя пара антенн. В левом верхнем углу находится логотип производителя.

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Ниже обозначено, что устройство относится к классу AX1800. Это значит, что поддерживается стандарт беспроводной сети IEEE 802.11ax с теоретической пропускной способностью 1800 Мбит/с. Цифра эта взята не с потолка, а представляет собой предел пропускной способности по двум радиоканалам: 1200 Мбит/с по 5 ГГц и еще 574 по 2.4 ГГц.

Далее указана модель устройства – RT-AX55. Еще ниже перечисляются достоинства этого оборудования. Поддержка AiMesh.

Наличие функции AiProtection.

Поддержка сетей IEEE 802.11ax.

Далее нам сообщают о наличии четырехъядерного процессора с частотой 1500 МГц и поддержке технологии OFDMA. Тут никаких чудес нет, ведь OFDMA – ключевая функция стандарта IEEE 802.11ax. В левом верхнем углу мы видим значок WIFI6, а снизу информацию о трехлетней гарантии.

С обратной стороны коробки как раз подробно описываются ключевые особенности модели.

Теперь понятнее, какие интересные функции предлагает данный маршрутизатор, и какие его основные технические особенности.

Коробка легко открывается, и сверху мы видим разные инструкции и информационные буклеты.

Комплект поставки не очень большой. Есть адаптер питания 12 В, 1 А и патчкорд.

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Инструкций не так много, но есть подробная красочная листовка информационного помощника по WIFI. Там пошагово все подробно описано о последовательности действий по работе с беспроводными сетями.

Разобраться сможет абсолютно любой потому, что к картинкам есть описание и все достаточно подробно. Конечно, речь не о тонкой настройке, а о базовых, чтобы ввести устройство в эксплуатацию.

Еще есть две гарантийные карты и инструкция. Дальше все как обычно, устройство подключается к сети и настраивается через веб-интерфейс.

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Внешний вид и особенности устройства

Роутер достаточно крупный по размерам, но по весу легкий. Все дело в просторном пластиковом корпусе, где прячется компактная печатная плата. ASUS RT-AX55 оборудован четырьмя антеннами, которые сделаны несъемными. Это можно считать как плюсом, так и минусом в конструкции.

Внешне он смотрится интересно благодаря острым линиям, рубленым скосам и двум красным полосам, как у гоночного болида на корпусе. Стильно, стремительно брутально. В правой части снизу есть вставка с логотипом компании и эмблемой беспроводной сети WIFI6.

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С обратной стороны видно множество вентиляционных отверстий, заметно, что сама печатная плата небольшая. Здесь мы видим четыре резиновые ножки, за двумя из которых скрываются винты крепления. Корпус я так и не смог разобрать, был риск разломать его. Защелки держатся очень прочно.

По начинке и так известно, что там находится связка Broadcom BCM6755 и Broadcom BCM53134, что обеспечивает неплохой функционал и скорости. На брюшке устройства мы можем еще заметить информационную табличку и отсутствие специальных отверстий для настенного крепления.

По бокам устройства ничего нет. Даже отверстия для вентиляции отсутствуют.

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Сзади находится пять гигабитных портов RJ-45, разъем питания, четыре несъемные антенны с ограниченным углом поворота, две кнопки (перезагрузка/сброс и WPS) и выключатель. Зачем нужен последний, если можно просто передернуть питание, я так и не понял.

Спереди находятся пять индикаторов работы. Причем в обычном режиме, когда есть интернет-соединение, подключен WAN, LAN и есть WIFI, горят все пять штук ярким голубым цветом. В темноте их видно очень хорошо и у меня даже возникло желание их чем-то заклеить.

Программное обеспечение и работа устройства

Для первичной настройки понадобится патчкорд, чтобы подключиться к устройству кабелем. Стандартный IP-адрес может отличаться. В моем случае это был 192.168.50.1, а точнее DHCP сам создает пул адресов, а зайти в веб-интерфейс можно по адресу http://router.asus.com/.

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Стартовая страница встречает нас двумя пунктами. Здесь можно создать новую сеть или выбрать дополнительные настройки. Предположим, что мы опытные пользователи и сразу обратимся ко второму пункту.

Видно, что тут можно загрузить ранее сохраненную конфигурацию. Это несколько упрощает настройку группы таких устройств потому, что можно сразу залить конфигурацию с огромным количеством разных правил, списками портов, VPN-туннелями и другими настройками. Представьте, что ничего не нужно вводить вручную, а надо всего лишь выгрузить файл с одного устройства и загрузить его в другом. Это очень удобно.

Также здесь можно выбрать режим работы устройства перед тем, как заниматься дальнейшими настройками.

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Возвращаемся обратно и продолжаем создание новой сети. Для начала нужно задать имя SSID и установить пароль. На этом этапе сети можно разделить на независимые по частотному диапазону.

Далее нам предлагают включить режим WIFI6.

Также в целях безопасности предлагается заменить учетные данные.

Все. Даже перезагрузки не требуется, и в моем случае сразу все заработало потому, что интернет-канал приходит на WAN по DHCP. Сейчас производители стали хитрить и делать внутренние подсети, отличные от 192.168.0.1 и 192.168.1.1, чтобы у новичков было меньше проблем и это очень хорошо.

Я сразу обновил прошивку и дальше все манипуляции проводил уже на новой версии. Изначально мы попадаем на титульную страницу с картой сети. Если по каким-то причинам мы ошиблись в стартовых настройках, то все можно переиграть и запустить сценарий снова. Для этого лишь достаточно нажать на кнопочку в левом верхнем углу с надписью «Быстрая настройка Интернет».

У меня это уже не первый роутер ASUS и поэтому меню мне знакомо. В этом тоже есть свои плюсы, когда у одной компании оболочка не меняется, и ты к ней уже привыкаешь. Многие пункты мне показались знакомы, хотя я уже лет 5-7 не настраивал маршрутизаторы этой компании.

Это как BIOS материнской платы ASUS. Не в том смысле, что он похож, а в том, что у разных роутеров они похожи друг с другом.

Уже эта карта сети позволяет осуществить большое количество настроек устройства. Щелкнул по значку WAN и настроил подключение, щелкнул по эмблеме роутера и настроил беспроводную сеть. Можно посмотреть подключенные клиенты, ограничить их, заблокировать, привязать MAC-адрес.

Да, получается иногда, где-то что-то дублируется, а на самом деле это просто ссылки направляют иногда на одну и ту же страницу настроек.

Заблудиться тут невозможно потому, что основное меню находится слева и оно предельно понятно. Например, следующий пункт AiMesh позволяет настроить бесшовную беспроводную сеть.

Также здесь представлена информация о клиентах сети, где также можно осуществлять манипуляции над ними.

Еще справа есть пункт AirProtection, где можно оценить безопасность устройства и выявить самые уязвимые места. Система сама подскажет вам, что нужно поправить.

Далее следует пункт QoS, который осуществляет работу и настройку этого сервиса.

Здесь же можно проверить скорость соединения.

Далее постараюсь бегло пробежаться по пунктам. Беспроводная сеть:

Локальная сеть:

Интернет:

Как видим, здесь есть настройки двойного WAN, а еще можно включить режим балансировки нагрузки.

Amazon Alexa:

VPN:

Брандмауэр:

Администрирование:

Системный журнал:

Сетевые утилиты:

Как видно, тонких настроек много и есть самые основные моменты для большинства пользователей. Поскольку отсутствует USB, то нет целого пласта настроек по работе с ним.

Пора переходить к тестированию. У меня не оказалось под руками профессионального сетевого оборудования, и я использовал беспроводной адаптер Intel WIFI 6E AX210 и сетевые адаптеры Intel I225-V на материнских платах. Несмотря на стандарт 2.5G роутер способен работать только с классическим 1 Гбит. Приблизительно то же самое касается беспроводной сети. Вместо 802.11ax, устройство работает только в ac и ниже.

ASUS RT-AX55, WIFI 2.4 ГГц, Intel WIFI 6E AX210 (1 поток):

Скорость передачи, Мбит/с

WIFI->Ethernet



Скорость передачи, Мбит/с

Ethernet->WIFI



ASUS RT-AX55, WIFI 5 ГГц, Intel WIFI 6E AX210 (1 поток):

Скорость передачи, Мбит/с

WIFI->Ethernet



Скорость передачи, Мбит/с

Ethernet->WIFI



ASUS RT-AX55, Intel I225-V маршрутизация:

Скорость передачи, Мбит/с

WAN->Ethernet (1 поток)



Скорость передачи, Мбит/с

Ethernet->WAN (1 поток)



Скорость передачи, Мбит/с

WAN->Ethernet (8 потоков)



Скорость передачи, Мбит/с

Ethernet->WAN (8 потоков)



Заключение

ASUS RT-AX55 – это чисто домашний роутер, который предназначен для массовой аудитории. Он обеспечивает высокую скорость соединения и хорошее качество беспроводного сигнала. Модель не очень дальнобойная, но для квартиры или небольшого дома ее вполне хватит. Отметим хорошую компонентную базу, за счет которой достигается отличная скорость. Прежде всего это процессор Broadcom BCM6755. Это не какая-то ультра-современная архитектура, а обычный ARM-A7 с четырьмя ядрами по 1500 МГц. Все же перед нами не премиум-сегмент, а устройство базового уровня, поскольку тут нет USB портов и тем более слота под SFP модули. Вся функциональность крутится вокруг беспроводной сети WIFI6 и гигабитной коммутации на базе Broadcom BCM53134. Именно в простоте все основные достоинства протестированного маршрутизатора.

Похвалы заслуживает и понятное программное обеспечение. Есть красивая графическая оболочка в веб-интерфейсе, в которой настраивается и осуществляется мониторинг. Набор возможностей стандартен, и даже глупо желать профессиональных функций от домашнего устройства. Тем не менее, предусмотрен ряд интересных функций по тестированию безопасности, настройке QoS и работе в MESH сетях. Понятно, что есть VPN, NAT, брандмауэр, поддержка IPv6, двойной WAN, балансировка нагрузки и IPSec, но этим сейчас никого не удивить. ПО периодически обновляется, но за все время тестирования нареканий к работе не появилось. Не было ни разу такого, чтобы сеть «упала» или был не доступен WIFI. Все работало стабильно и хорошо в течение недели. При этом скорость работы по новому стандарту мне понравилась, и я действительно задумался о переходе на WIFI6.

Однако не все так гладко, возникло несколько некритичных замечаний. Начнем с очень ярких индикаторов в количестве 5 штук, причем светятся все. Их можно заклеить или замазать. Нет USB. Про это уже упоминалось, но такое нужно далеко не всем. Например, мне это необходимо для подключения 4G-модема. Еще нет настенного крепления. Тоже мелочь, с которой можно смириться. И, пожалуй, самое главное – цена. С учетом не самой богатой функциональности, на мой взгляд, получилось дороговато… Хотя почему бы не переплатить за стабильность и надежность, если по факту возможностей достаточно?

Андрей Понкратов aka wildchaser

Выражаем благодарность: