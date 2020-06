Начислено вознаграждение Этот материал написан посетителем сайта, и за него начислено Этот материал написан посетителем сайта, и за него начислено вознаграждение

Введение

В статье "Когда снизу постучали — тестирование GT 640 c 2 ГБ DDR3-памяти в современных играх" мы наглядно убедились в неспособности этого ускорителя "тянуть" современные игры даже в низком разрешении и даже на минимальных настройках качества. Нащупав таким образом самое дно современного гейминга, сегодня мы попробуем подняться на ступеньку выше, посмотрев, что сможет в тех же условиях GTX 650. Почему попытаемся? Дело в том, что GTX 650 основан на том же самом графическом процессоре GK107, что и GT 640, разница - только в тактовых частотах и используемых чипах памяти, и далеко не факт, что эти улучшения существенным образом помогут герою сегодняшнего обзора.

GTX 650 увидела свет в сентябре 2012 года, заняв нишу бюджетных решений ценой около 100 долларов, пускай в начале продаж цены, как это обычно принято, были и повыше. Новинка должна была наконец заполнить брешь в указанном сегменте, став полноценным сменщиком GTS 450, которому в 500-й серии прямой замены так и не нашлось. Что касается конкуренции с AMD Radeon, то непосредственным соперником GeForce GTX 650 был ускоритель Radeon HD 7750 (так же в варианте с GDDR5-памятью), и по производительности в среднем между ускорителями наблюдался паритет. На момент выхода, правда, HD 7750 стоил несколько дешевле, но других близких по классу и цене соперников среди продуктов конкурента у GTX 650 не было, да и цена на карту NVIDIA вскоре упала.

Карта

Честь GTX 650 будет отстаивать карточка от Gainward, выполненная в привычных для продуктов этого бренда тех лет красно-чёрных тонах.

Сразу бросается в глаза наличие чипов памяти на обратной стороне карты, что часто отличало 2 ГБ варианты GTX 650 от более многочисленных реализаций, оснащённых лишь 1 ГБ GDDR5-памяти.



Под пластиковым кожухом системы охлаждения находится простенький алюминиевый радиатор, сняв который, обнаруживаем чип GK107-450-A2 и ещё 4 чипа памяти ELPIDA EDW2032BABG-40-F.

GPU-Z рапортует вполне ожидаемые технические характеристики героя обзора.

Переходим к детальному сравнению характеристик GTX 650 и GT 640.

Как можно видеть из таблицы, у GTX 650 на 158 МГц выше частота ядра и шейдеров, к тому же к абсолютно идентичному 128-битному интерфейсу памяти здесь подключены уже более скоростные GDDR5-чипы. Последнее обстоятельство имеет даже большее значение, так как прирост частоты чипа незначительный (17.5%), а вот пропускная способность памяти увеличена почти в 3 раза! Фактически пропускная способность памяти в GT 640 была сильно урезана использованием медленной DDR3-памяти в целях удешевления итогового решения. Однако, полученный путём таких манипуляций продукт не завоевал ни сердца покупателей, ни (как следствие) существенную долю на рынке — несмотря на энергоэффективную архитектуру, соотношение производительности в 3D-играх к энергопотреблению у GT 640 было слишком низким по сравнению с конкурентами. В GTX 650 NVIDIA провела работу над ошибками, снабдив "младший" чип GK107 быстрой GDDR5-памятью и подняв тактовые частоты, и, надо отметить, эффект от этих изменений на практике был колоссальный — в актуальных играх тех лет GTX 650 обходила GT 640 на внушительные 40-70%! Но то было в 2012, а теперь давайте посмотрим, как оно будет в 2020.

Синтетические тесты

Что ж, по результатам синтетических тестов GTX 650 обходит GT 640 на 35–40%, однако, даже такое внушительное превосходство не выводит GK107 на качественно новый уровень производительности — в тестах Fire Strike и Time Spy, близких по создаваемой нагрузке к современным DirectX 11 и 12 играм, до заветных 30 FPS GTX 650 недотягивает даже в HD. Впрочем, эти тесты по заверениям компании-разработчика бенчмарка соответствуют высоким настройкам качества, а "на минималках" да в реальных играх ситуация может быть другой. Давайте посмотрим.

Игровые тесты

Grand Theft Auto V (2015, RAGE, DX11)

Sid Meier's Civilization VI (2016, Собственный, DX11)

Total War: Warhammer II (2017, TW Engine 3, DX11)

Middle-earth: Shadow of War (2017, Firebird Engine, DX11)

F1 2018 (2018, EGO Engine, DX11)

Shadow of the Tomb Raider (2018, Foundation Engine, DX12)

Assassin's Creed Odyssey (2018, AnvilNext 2.0, DX11)

Hitman 2 (2018, Glacier 2, DX12)

Far Cry New Dawn (2019, Dunia 2, DX11)

Metro Exodus (2019, 4A Engine, DX12)

Borderlands 3 (2019, Unreal Engine 4, DX12)

Red Dead Redemption 2 (2019, RAGE, Vulkan)

Результаты в игровых тестах демонстрируют похожую на выше озвученную по синтетическим тестам картину — в среднем показатели игровой производительности в современных AAA-проектах при переходе от GT 640 к GTX 650 возрастают на треть, и в некоторых играх (Shadow of the Tomb Raider, Assassin’s Creed Odyssey, Far Cry New Dawn, Borderlands 3) в HD-разрешении GK107 в связке с GDDR5-памятью уже почти дотягивает до 30 средних FPS с незначительными просадками, в то время как DDR3-память удерживает производительность того же чипа на отметке в 20 FPS в среднем. Не "вау", конечно, но уже что-то. Ах да, ещё на GTX 650 удалось пройти бенчмарк Red Dead Redemption 2, правда, с вполне ожидаемым результатом "неиграбельно" даже в HD.

Выводы

В своё время довольно мощный по меркам 2012 года графический чип GK107 оказался в буквальном смысле зажатым в очень узкие рамки DDR3-памяти в решении GeForce GT 640, так что полной грудью этот чип вздохнул лишь чуть позже, в GTX 650, где сбросив DDR3-оковы, продемонстрировал на 40–70% более высокую игровую производительность. И в играх тех лет такой прирост был существенным, так как очень часто позволял перейти границу между играбельностью и неиграбельностью. Сегодня же ситуация, как мы убедились, несколько иная.

Во-первых, преимущество GTX 650 над GT 640 в современных играх составляет более скромные 30–40%, так как зачастую узким местом становится уже не пропускная способность памяти, а вычислительная мощь чипа, который в ускорителях идентичный (за вычетом небольшой разницы в частотах).

Во-вторых, такой прирост уже не так часто выводит GTX 650 на качественно новый уровень игрового комфорта, но, тем не менее некоторые указанные выше проекты становятся условно играбельны в HD-разрешении, так что абсолютно бесполезной прибавку в 30–40% не назовёшь.

В конечном итоге мы установили, что GTX 650 с горем пополам всё ещё справляется с многими AAA-проектами последних лет, пускай и только в HD и "на минималках", а GT 640 уже однозначно "сдулся". И это очередной пример значимости скорости работы подсистемы памяти в современных компьютерных архитектурах, на сей раз уже в 3D-ускорителях — какой бы высокой ни была паспортная скорострельность, патроны нужно ещё вовремя поднести. ;-)