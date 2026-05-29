Китайская компания BYD, крупнейший в мире производитель электромобилей, поставила перед собой цель добиться нулевого количества дорожно-транспортных происшествий благодаря собственной разработке технологий автономного вождения, стремясь создавать автомобили нового поколения, доступные для массового потребителя. Об этом сообщает ежедневная гонконгская газета South China Morning Post (SCMP).
Ван Чуаньфу, основатель и председатель совета директоров компании BYD, заявил на пресс-конференции в Шэньчжэне, что усовершенствованная система помощи водителю God's Eye обойдётся потребителям всего в 12000 юаней (1770 долларов США). Система позволяет водителям «отключиться от управления» транспортным средством. При этом компания BYD обязуется покрыть любые расходы, связанные с дорожно-транспортными происшествиями, возникшими при активированной технологии.
Как отметил Ван Чуаньфу, основная задача BYD – добиться нулевого количества ДТП.
«Автомобиль оснащен более чем десятком камер, лидаром и радаром – эквивалентом десятков глаз – которые круглосуточно контролируют дорожные условия без слепых зон. Передовые системы помощи водителю никогда не устают», – сказал он.
Глава компании не стал озвучивать сроки коммерциализации.
Как отмечает SCMP, такое заявление подчеркивает стремление BYD занять лидирующие позиции в будущем мобильности, а также амбиции компании по массовому производству более интеллектуальных автомобилей с меньшими затратами. Кроме того, Ван Чуаньфу заявил, что компания BYD построила более 6100 станций быстрой зарядки. Это самый высокий показатель среди всех китайских производителей электромобилей.