crazycat21
SpaceX планирует построить завод по производству солнечных батарей на 10 ГВт в год
Раннее Илон Маск заявил, что его компании в течение трёх лет построят в Штатах предприятия по выпуску солнечных элементов на 100 гигаватт в год.
Компания SpaceX планирует построить недалеко от Остина, штат Техас, масштабный завод по производству солнечных батарей мощностью 10 гигаватт в год в рамках реализации амбициозной цели Илона Маска по обеспечению электроэнергией центров обработки данных для искусственного интеллекта (ИИ) в космосе. Об этом сообщает Bloomberg.

Объект компании SpaceX в Бастропе, штат Техас. Фото: Jordan Vonderhaar/Bloomberg

Согласно документам, поданным в округ Бастроп и оказавшимся в распоряжении агентства Bloomberg, предприятие в Бастропе, штат Техас, будет включать два этажа, каждый из которых будет ежегодно производить солнечные батареи на пять гигаватт мощности.

Как отмечает агентство, судя по всему, имеющиеся документы относятся к плану SpaceX по удвоению производственных мощностей предприятия по выпуску солнечных батарей в Бастропе уже в этом году. Ранее издание Austin Business Journal сообщало, что SpaceX, по всей видимости, строит завод по производству солнечных батарей площадью более 100 тысяч квадратных метров.

В начале года, на Всемирном экономическом форуме Илон Маск заявил, что рассматривает солнечную энергетику как решение проблемы дефицита электроэнергии, сдерживающего развитие инфраструктуры искусственного интеллекта (ИИ). Он объявил об амбициозной цели компаний Tesla и SpaceX – построить на территории США в течение ближайших трёх лет производственные мощности по выпуску солнечных батарей, которые будут выпускать элементы суммарной мощностью 100 гигаватт в год. Эта цифра значительно превысит объёмы нынешнего внутреннего производства.

США ввели высокие пошлины на импорт солнечных батарей из Китая и стран Юго-Восточной Азии после того, как американские производители подали жалобы на недобросовестную торговую практику конкурентов. В настоящее время крупнейшим производителем солнечных батарей в Штатах является компания First Solar. Она способна ежегодно производить продукцию на 14 гигаватт.

В целом, согласно отчету, опубликованному Американской ассоциацией чистой энергетики (American Clean Power Association), США в настоящее время обладают возможностью производить ежегодно солнечные панели мощностью более 60 гигаватт, хотя большая часть из них собирается с использованием кремниевых элементов, производимых за рубежом. В отчете также отмечается, что в стране действуют всего три предприятия по производству кремниевых элементов. 

#новости #технологии #искусственный интеллект #tesla #илон маск #spacex #солнечная энергетика
Источник: bloomberg.com
