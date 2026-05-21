Похоже, компания решила составить серьёзную конкуренцию корпорации NVIDIA на рынке решений для искусственного интеллекта

Технологическая корпорация Advanced Micro Devices (AMD), которая является главным конкурентом компании NVIDIA на рынке чипов для искусственного интеллекта, пообещала инвестировать более 10 миллиардов долларов в тайваньские фирмы для расширения партнёрских отношений и увеличения производственных мощностей по изготовлению чипов. Об этом сообщает Bloomberg.

В опубликованном заявлении корпорации AMD говорится о том, что для укрепления своих возможностей в регионе компания сотрудничает с такими партнёрами, как ASE Technology Holding, Powertech Technology, Sanmina и Inventec.

AMD входит в число производителей микросхем, которые расширяют своё присутствие на Тайване, стремясь увеличить мощности по мере роста спроса на искусственный интеллект (ИИ). Тайвань является важнейшим технологическим и производственным центром в мировой полупроводниковой промышленности. Несмотря на то, что компания NVIDIA по-прежнему остаётся ведущим поставщиком процессоров для ИИ, операторы центров обработки данных всё чаще ищут альтернативы. Такая тенденция очень помогает AMD.

«По мере ускорения внедрения ИИ наши глобальные клиенты быстро масштабируют инфраструктуру ИИ для удовлетворения растущего спроса на вычислительные ресурсы», – заявила генеральный директор компании AMD Лиза Су.

В настоящее время она находится на Тайване и в ближайшее время примет участие в неформальной беседе, организованной местными СМИ. С учётом приведённой агентством Bloomberg информации можно сделать вывод о том, что компания AMD всерьёз решила составить конкуренцию NVIDIA на рынке решений для искусственного интеллекта. Всё же 10 миллиардов долларов инвестиций – это немало даже для такой компании.