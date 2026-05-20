Компания Xpeng, производитель электромобилей из Китая, заявила о старте серийного производства своего первого роботакси. Производство начато в городе Гуанчжоу [третий по величине город Китая на юге страны]. Планируется, что роботакси будут переведены на полностью беспилотное управление к началу 2027 года. Об этом сообщает Reuters. Отмечено, что производитель ускоряет переход к беспилотным автомобилям и человекоподобной робототехнике по мере усиления конкуренции на крупнейшем в мире автомобильном рынке.





Роботакси компании Xpeng на базе кроссовера GX. Фото: Xpeng





Как заявила сама компания, новое робтакси, созданное на базе кросссовера GX, является первой в Китае «готовой к серийному производству, предварительно собранной моделью роботакси, разработанной полностью с использованием собственных технологий». Пробную эксплуатацию роботакси Xpeng планирует начать во второй половине текущего года. В апреле Брайан Гу, президент Xpeng, заявил, что компания, вероятно, произведёт от сотен до тысяч единиц роботизированных такси в течение ближайших полутора лет.

С учётом опубликованной агентством Reuters информации, можно сделать вывод о том, что руководство компании Xpeng ставит перед собой довольно амбициозные планы. Впрочем, это вполне нормальное явление для большинства крупных технологических компаний из Китая.

В частности, в апреле текущего года, всё тот же Брайан Гу, президент Xpeng, заявил, что его компания планирует начать масштабное производство своих «летающих автомобилей» со следующего года. «Летающее авто» компании представляет собой комбинацию трёхосного транспортёра с довольно футуристическим видом и возимого летательного аппарата коптерного типа (оснащён четырьмя роторами) с кабиной для пилота и пассажира. В настоящее время портфель заказов компании Xpeng уже составляет более 7000 таких транспортных средств. Кроме того, с конца 2026 года компания также планирует начать крупномасштабное производство человекоподобных роботов.