При этом мощности американской отрасли всё равно не идут ни в какое сравнение с китайской.

Компания USA Rare Earth начнёт коммерческие поставки магнитов с апреля текущего года, что станет частью целого ряда проектов, направленных на снижение зависимости Соединённых Штатов от Китая в отношении жизненно важных промышленных компонентов, сообщает Bloomberg.

Полностью сформированные редкоземельные магниты, вышедшие из печи на заводе Noveon Magnetics в Техасе. Фото: Brenda Bazan / Bloomberg

Первая линия по производству редкоземельных магнитов компании в городе Стиллуотер, штат Оклахома, уже запущена в эксплуатацию. Она должна выйти на полную мощность в 600 тонн в год к концу года. Согласно информации агентства, в январе 2026 года USA Rare Earth подписала необязывающее соглашение с министерством торговли о выделении 1,6 миллиарда долларов на строительство рудника для обеспечения производства.

Редкоземельные магниты играют очень важную роль в различных высокотехнологичных отраслях, от автомобилестроения до производства турбин для ветроэнергетики и ракет-носителей для космонавтики. Эти крошечные, но мощные и крайне необходимые компоненты внезапно приобрели геополитическое значение в 2025 году, когда официальный Пекин сократил их поставки, чтобы заставить президента США Дональда Трампа пойти на перемирие в торговом конфликте с Китаем.

Компания USA Rare Earth входит в число фирм, которые уже производят магниты на территории Штатов. Хотя объёмы их производства не идут ни в какое сравнение с китайскими. К числу производителей магнитов на территории США относятся поддерживаемая Пентагоном компания MP Materials, которая управляет единственным в стране рудником по добыче редкоземельных элементов, а также немецкая группа Vacuumschmelze и расположенная в Техасе компания Noveon Magnetics.

Как отмечает Bloomberg, создание мощного производства по выпуску магнитов за пределами Китая, вероятно, займет многие годы, поскольку предприятия являются лишь конечной точкой сложной цепочки поставок. И на каждом этапе этой цепочки по-прежнему доминирующее положение занимает Китай. Компания USA Rare Earth в прошлом году приобрела британскую фирму Less Common Metals, чтобы получить доступ к критически важным «тяжелым» редкоземельным элементам, и планирует запустить свой рудник Round Top в Техасе в 2028 году.

Согласно информации USA Rare Earth, к 2027 году производственная мощность завода по выпуску магнитов в Оклахоме должна достичь 1200 тонн в год.