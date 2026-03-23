Полученные данные будут использованы при разработки стратегии по удалению обломков расплавленного ядерного топлива.

Видео, снятое крошечными дронами, запущенными внутрь одного из трёх поврежденных реакторов атомной электростанции «Фуксима-1» в Японии, показало зияющую дыру в толстостенном стальном контейнере активной зоны, из которой свисали комки, которые, предположительно, являются расплавленным ядерного топлива. Видео является результатом первого наблюдения дна реактора высокого давления с момента аварии на станции, произошедшей пятнадцать лет назад. Об этом сообщает Associated Press (AP).

АЭС «Фукусима-1». Фото: AP / Hiro Komae

Редкие кадры были сняты небольшими беспилотниками размером 12 на 13 сантиметров и всего 95 граммов каждый. Рой таких дронов в течение двух недель осуществлял миссию по сбору визуальных, радиационных и других данных изнутри третьего энергоблока станции.

11 марта 2011 года мощное землетрясение и последовавшее за ним цунами разрушили системы охлаждения на АЭС «Фукусима-1», вызвав расплавление активной зоны реакторов № 1, 2 и 3.

В трёх повреждённых реакторах содержится не менее 880 килограммов расплавленного топлива. При этом радиационный фон на станции продолжает оставаться опасно высоким. Компания Tokyo Electric Power Company (TEPCO), управляющая станцией, в 2025 году произвела успешный забор крошечных образцов расплавленного топлива из реактора второго энергоблока, однако подробности внутреннем состоянии блока остаются «малоизвестными».

Внутренняя часть реактора третьего энергоблока АЭС «Фукусима-1». Фото: TEPCO via AP

Сообщается, что TEPCO планирует использовать больше дистанционно управляемых зондов и систем отбора проб для анализа расплавленного топлива, а также разработать роботов для удаления топливных отходов в будущем. Однако, по мнению экспертов, это может занять ещё несколько десятилетий.

По данным оператора АЭС, одной из важных целей в ходе последнего мониторинга было приближение беспилотников как можно ближе ко дну реактора высокого давления.

В ходе многочисленных полётов, начавшихся 5 марта, дистанционно управляемые минидроны поочерёдно осторожно облетали обломки, сломанное оборудование и другие препятствия, чтобы снять видео внутри основной защитной камеры, в том числе в районе дна герметичного корпуса. На полученных кадрах видны разорванные трубы и другие поврежденные конструкции, которые раньше находились внутри герметичного резервуара высокого давления. Также запечатлены коричневые и серые объекты, свисающие подобно гигантским сосулькам.

АЭС «Фукусима-1». Фото: Kimimasa Mayama / Global Look Press

Масаки Кувадзима, пресс-секретарь компании TEPCO, заявил, что официальные лица подтвердили наличие пробоины в днище резервуара и что висящие предметы, комки и отложения, предположительно, представляют собой расплавленные обломки топлива. По словам Кувадзимы, дроны также собрали данные об уровне радиации. Благодаря полученной информации удалось создать подробную трёхмерную карту внутренней части реактора третьего энергоблока.

«Мы получили ценные данные, которые можно использовать для наших будущих внутренних исследований и для разработки стратегии удаления расплавленных топливных обломков».

Последнее обследование станции с использованием беспилотников состоялась почти через десять лет после того, как подводный роботизированный зонд предоставил менее четкое представление о внутреннем состоянии реактора третьего энергоблока.