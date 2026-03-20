Илон Маск планирует развернуть в США солнечные электростанции на 100 гигаватт

Американская технологическая компания Tesla планирует закупить оборудование на сумму 2,9 миллиарда долларов для производства солнечных панелей и элементов у китайских поставщиков, среди которых фирма Suzhou Maxwell Technologies. Такое решение связано с тем, что генеральный директор Tesla Илон Маск (Elon Reeve Musk) хочет увеличить мощность солнечных электростанций в США на 100 гигаватт. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на собственные источники.

Зарядная станция на солнечных батареях компании Tesla. Фото: Bloomberg / Getty ImagesВ начале этого года Маск заявил, что солнечная энергия может удовлетворить все потребности Соединенных Штатов в электроэнергии, включая постоянно растущий спрос со стороны увеличивающегося числа центров обработки данных. В информации, размещённой на сайте Tesla, указано, что компания планирует развернуть 100 ГВт «солнечного производства из сырья на территории США до конца 2028 года».

Suzhou Maxwell Technologies является крупнейшим в мире производителем оборудования для трафаретной печати, которое используется для производства солнечных батарей. Компания входит в число главных кандидатов на поставку оборудования для нового проекта и добивается разрешения на экспорт от Министерства коммерции КНР.

Другими потенциальными поставщиками являются компании Shenzhen SC New Energy Technology и LAPLACE Renewable Energy Technology.

По информации источников Reuters, для экспорта части оборудования стоимостью около 20 миллиардов юаней (2,9 миллиарда долларов), включая линии для трафаретной печати, потребуется разрешение регулирующих органов Китая. Пока остаётся неясным, какая часть оборудования потребует разрешения на продажу в США и сколько времени потребуется на его получения.

По словам трёх источников агентства, китайским компаниям было предложено поставить оборудование до осени этого года. Два источника заявили, что оно будет отправлено в Техас. Источники также сообщили, что Илон Маск планирует построить солнечные электростанции в основном для покрытия потребностей компании Tesla, хотя часть из них будет использоваться и в интересах SpaceX.

Reuters отмечает, что потенциальный заказ подчёркивает одну из проблем, с которой сталкиваются Штаты в своём стремлении снизить зависимость от Китая. Дело в том, что для восстановления производства в США по-прежнему необходим определённый уровень торговых отношений со второй по объёмам экономикой мира.

В феврале этого года китайские СМИ опубликовали информацию о том, что представители Tesla посетили в Китае несколько компаний, работающих в сфере солнечной энергетики.

Заказ от Tesla станет большим подспорьем для китайских производителей оборудования для солнечной энергетики, поскольку они испытывают трудности из-за слабого спроса, вызванного избытком продукции на внутреннем рынке.

В то же время американский рынок солнечной энергии в значительной степени защищён пошлинами для ограничения импорта более дешёвых панелей и элементов из Китая и государств Юго-Восточной Азии, где многие китайские производители имеют дочерние компании.

В 2024 году администрация Байдена вывела оборудование для производства солнечных батарей из-под действия пошлин по настоянию американских производителей солнечных панелей. Последние мотивировали свои требования тем, что им негде больше приобрести необходимое оборудование для создания собственных предприятий. Администрация Трампа продлила действие этой льготы, и сейчас Штаты стремятся создать собственную цепочку поставок солнечной энергии для уменьшения зависимости от компаний из Китая.

Маск раскритиковал тарифные барьеры, заявив, что они искусственно завышают экономическую целесообразность внедрения солнечной энергии в США, в то время как страна сталкивается с критической нехваткой электроэнергии, вызванной резким ростом спроса со стороны центров обработки данных, занимающихся искусственным интеллектом, и производственных предприятий.

Reuters отмечает, что амбиции миллиардера в области солнечной энергетики резко контрастируют с энергетической политикой президента Дональда Трампа, который стремится увеличить добычу ископаемого топлива и сократил государственные субсидии на проекты альтернативной энергетики (солнечной и ветровой), называя их дорогостоящими и ненадёжными.