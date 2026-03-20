crazycat21
Tesla хочет купить у компаний из Китая оборудование для производства солнечных панелей на $2,9 млрд
Илон Маск планирует развернуть в США солнечные электростанции на 100 гигаватт

Американская технологическая компания Tesla планирует закупить оборудование на сумму 2,9 миллиарда долларов для производства солнечных панелей и элементов у китайских поставщиков, среди которых фирма Suzhou Maxwell Technologies. Такое решение связано с тем, что генеральный директор Tesla Илон Маск (Elon Reeve Musk) хочет увеличить мощность солнечных электростанций в США на 100 гигаватт. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на собственные источники. 

Зарядная станция на солнечных батареях компании Tesla. Фото: Bloomberg / Getty ImagesВ начале этого года Маск заявил, что солнечная энергия может удовлетворить все потребности Соединенных Штатов в электроэнергии, включая постоянно растущий спрос со стороны увеличивающегося числа центров обработки данных. В информации, размещённой на сайте Tesla, указано, что компания планирует развернуть 100 ГВт «солнечного производства из сырья на территории США до конца 2028 года».

Suzhou Maxwell Technologies является крупнейшим в мире производителем оборудования для трафаретной печати, которое используется для производства солнечных батарей. Компания входит в число главных кандидатов на поставку оборудования для нового проекта и добивается разрешения на экспорт от Министерства коммерции КНР.

Другими потенциальными поставщиками являются компании Shenzhen SC New Energy Technology и LAPLACE Renewable Energy Technology.

По информации источников Reuters, для экспорта части оборудования стоимостью около 20 миллиардов юаней (2,9 миллиарда долларов), включая линии для трафаретной печати, потребуется разрешение регулирующих органов Китая. Пока остаётся неясным, какая часть оборудования потребует разрешения на продажу в США и сколько времени потребуется на его получения.

По словам трёх источников агентства, китайским компаниям было предложено поставить оборудование до осени этого года. Два источника заявили, что оно будет отправлено в Техас. Источники также сообщили, что Илон Маск планирует построить солнечные электростанции в основном для покрытия потребностей компании Tesla, хотя часть из них будет использоваться и в интересах SpaceX.

Reuters отмечает, что потенциальный заказ подчёркивает одну из проблем, с которой сталкиваются Штаты в своём стремлении снизить зависимость от Китая. Дело в том, что для восстановления производства в США по-прежнему необходим определённый уровень торговых отношений со второй по объёмам экономикой мира.

В феврале этого года китайские СМИ опубликовали информацию о том, что представители Tesla посетили в Китае несколько компаний, работающих в сфере солнечной энергетики.

Заказ от Tesla станет большим подспорьем для китайских производителей оборудования для солнечной энергетики, поскольку они испытывают трудности из-за слабого спроса, вызванного избытком продукции на внутреннем рынке.

В то же время американский рынок солнечной энергии в значительной степени защищён пошлинами для ограничения импорта более дешёвых панелей и элементов из Китая и государств Юго-Восточной Азии, где многие китайские производители имеют дочерние компании.

В 2024 году администрация Байдена вывела оборудование для производства солнечных батарей из-под действия пошлин по настоянию американских производителей солнечных панелей. Последние мотивировали свои требования тем, что им негде больше приобрести необходимое оборудование для создания собственных предприятий. Администрация Трампа продлила действие этой льготы, и сейчас Штаты стремятся создать собственную цепочку поставок солнечной энергии для уменьшения зависимости от компаний из Китая.

Маск раскритиковал тарифные барьеры, заявив, что они искусственно завышают экономическую целесообразность внедрения солнечной энергии в США, в то время как страна сталкивается с критической нехваткой электроэнергии, вызванной резким ростом спроса со стороны центров обработки данных, занимающихся искусственным интеллектом, и производственных предприятий.

Reuters отмечает, что амбиции миллиардера в области солнечной энергетики резко контрастируют с энергетической политикой президента Дональда Трампа, который стремится увеличить добычу ископаемого топлива и сократил государственные субсидии на проекты альтернативной энергетики (солнечной и ветровой), называя их дорогостоящими и ненадёжными.

#новости #сша #технологии #tesla #илон маск #энергетика #солнечная энергия #elon reeve musk #suzhou maxwell technologies
Источник: reuters.com
Популярные новости

Эксперт сравнил GeForce RTX 5060 и RTX 2070 Super в популярных играх с DLSS 4.5
11
PlayStation 3 получает обновление без малого через 20 лет после поступления в продажу
+
Death Stranding 2 On the Beach протестирована на GTX 1650 и Ryzen 5 5600X с тремя апскейлерами
+
Crimson Desert протестирована на RTX 5090 с 20 моделями процессоров
99
MxBenchmarkPC протестировали Death Stranding 2 On the Beach на RTX 5080 с DLSS 4.5 в разных режимах
+
Исследователи обнаружили опасное шпионское ПО для iPhone
+
Физики нашли магнитный двигатель Солнца на глубине 200 тысяч километров
1
В США тревожатся по поводу прогресса китайских человекоподобных роботов
+
Эксперт протестировал GTX 1060 6 ГБ и RX 580 8 ГБ в ряде современных игр
3
КАМАЗ-54901 в Hi-tech версии представлен на международной выставке TransRussia
+
Кроссовер K50 возрождённого бренда Volga представлен официально
1
Разработчики Cities Skylines II заявили, что переоценили возможности движка Unity
+
Samsung подготовила концепт складного смартфона Galaxy Z TriFold 2
+
РКН не справляется с блокировками — заблокированные сервисы периодически становятся доступными
3
Tom's Hardware сообщает о подготовке AMD обновленных версий процессоров Zen 5 с частотой до 5,5 ГГц
4
Crimson Desert протестировали на нескольких десятках видеокарт Nvidia и AMD
1
Двигатели нового кроссовера Lada Azimut подтвердили соответствие экологическому стандарту «Евро-6»
+
На юге России фиксируют массовое появление присущих Африке и Азии агрессивных клещей Hyalomma
+
Известия: Иностранные смартфоны могут оказаться несовместимыми с российскими сетями 5G
6
Загадочная модель искусственного интеллекта Hunter Alpha вызывала ажиотаж среди разработчиков
+

Популярные статьи

SSD стали очень дорогими в 2026 году — как я пытаюсь продлить им жизнь в своем игровом ПК
16
DLSS 5.0 и экономика деградации — как NVIDIA меняет рынок видеоигр
7
Обзор сетевого зарядного устройства Ugreen 100W GaN 6-Ports Desktop Charger (X765)
+
Обзор бюджетных «умных» часов Haylou Solar Lite 2
+

Сейчас обсуждают

Auroson1c
14:09
Джили Волжаро
Кроссовер K50 возрождённого бренда Volga представлен официально
3JIbIDEHb
13:40
А вообще Габен зря туда полез. Работает - не трогай. Не в жизь не поверю, что игроки массово просили и требовали именно такого изменения геймплея. Лавры радуги не дают спокойно спать?
Крупное обновление игрового процесса CS2 может изменить механику стрельбы в игре
3JIbIDEHb
13:38
Надеюсь не доконца использованный магазин с оставшимися 25 патронами убираются в подсумок разгрузки, а не безальтернативно выбрасывается? Ну в самом деле, даже в реальной дизни, где реализьмъ просто з...
Крупное обновление игрового процесса CS2 может изменить механику стрельбы в игре
3JIbIDEHb
13:30
Какая нахрен отдельная производственная линия? о_0 Вы что несете? При активации телефон получает информацию о местоположении и автоматически срабатывает скрипт устпновки ПО из магазина приложений. Всё...
Ubisoft сократила студию Red Storm Entertainment и закрыла игровой проект Tom Clancy's
Alex_023
09:52
Считать цены по принципу "Он обошёлся мне с учётом бонусов..." вообще не корректно. Бонусов может быть у человека сколько угодно много от покупки иных товаров. И к сборке конкретного изделия эти иные ...
SSD стали очень дорогими в 2026 году — как я пытаюсь продлить им жизнь в своем игровом ПК
Cowboy Huggies
09:50
Это хорошо, в мой диск влезет куча таких игр. Но будем реалистами, такой оптимизацей уже давно никто не занимается, игры раздуты кучей больших текстур и видеороликов.
SSD стали очень дорогими в 2026 году — как я пытаюсь продлить им жизнь в своем игровом ПК
Chihonya
09:33
Брат Шеши? Понторезишься тут))))
SSD стали очень дорогими в 2026 году — как я пытаюсь продлить им жизнь в своем игровом ПК
megard
09:25
250 лет геноциду местного населения чем не праздник
XPPen анонсировала планшет Artist Pro 27 (Gen 2) для рисования на профессиональном уровне
ЮРА ОНИЩЕНКО
09:25
А ещё снять квартиру за 4-5$ тыс и ты в минусе
Россия вышла на второе место среди стран G20 по доступности безлимитного интернета
Project_Raiden
09:21
неожиданно.. а почему?
Краткое тестирование термопасты ID-Cooling Frost X25
