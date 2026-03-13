Платим блогерам
crazycat21
Bloomberg: В Китае одобрили первый имплантат «мозг-компьютер» для коммерческого использования
Он позволяет людям частично улучшить двигательные способности.

Китай одобрил свой первый в истории инвазивный продукт, представляющий собой интерфейс "мозг-компьютер". Это первый шаг государства в регулировании стремления китайских стартапов бросить вызов конкурентам из США в этой передовой области, таким как Neuralink, одним из основателей которой является миллиардер Илон Маск (Elon Reeve Musk). Соответствующую информацию приводит Bloomberg.

Фото: AFP

Китайское Национальное бюро по контролю за медицинскими средствами (National Medical Products Administration, NMPA) сообщило, что разрешило компании Neuracle Technology из Шанхая осуществлять продажи мозгового имплантата для взрослых пациентов, которые имеют частичный паралич, полученный вследствие травмы спинного мозга. В ходе проведённых клинических испытаний продукт Neuracle, представляющий собой интерфейс "мозг-компьютер" (BCI) помог пациентам улучшить способность брать предметы руками и удерживать их.

Bloomberg отмечает, что Neuracle Technology входит в группу китайских стартапов, которые занимаются разработкой технологий, позволяющих людям управлять компьютерами или прочими электронным устройствами, используя только собственный разум. Эти фирмы получают мощную государственную поддержку. Власти Китая в своём плане на пять лет определили BCI в ряд шести стратегических отраслей будущего. Правительство КНР пообещало упрощение нормативной проверки и установку правил возмещения затрат ещё до выхода продукции на рынок.

Согласно информации Bloomberg, одобрение нового продукта привело к росту цен акций фирм, которые занимаются разработкой технологий BCI. На фондовой бирже в Гонконге стоимость акций Sanbo Hospital Management, Innovation Medical Management и Nanjing Panda Electronics возросла более чем на 10%.

Новый одобренный продукт компании Neuracle прошёл тестирование на 36 пациентах. Это не просто имплантат, это полноценная систему, в которую входят датчики головного мозга для имплантации, роботизированная перчатка, хирургические инструменты, алгоритм декодирования сигналов мозга, программное обеспечение для медицинского тестирования и программное обеспечение для клинического управления. 

Отмечено, что новый продукт разрешён исключительно для людей, сохранивших некоторую функцию верхней части руки. Это ограничивает его применение по сравнению с более совершенными альтернативами, которые, как было продемонстрировано, помогают пациентам с полным параличом просматривать сайты в сети, отправлять электронную почту и играть в видеоигры.

Такое ограничение частично обусловлено конструкцией имплантата Neuracle. Он имеет меньше каналов для обнаружения сигнала и размещается за пределами внешней оболочки мозга. Альтернативные имплантаты оснащены большим количеством каналов или размещаются ближе к коре мозга.

#новости #китай #технологии #робототехника #компьютер #стартап #neuracle technology
Источник: bloomberg.com
