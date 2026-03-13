Для этого, по сути, ByteDance пришлось прибегнуть к услугам фирмы-посредника

Китайская компания ByteDance, которая владеет сервисом TikTok, объединяет свои вычислительные мощности за пределами Китая с одним из партнёров NVIDIA. Об этом сообщает Reuters со ссылкой деловой газеты Wall Street Journal (WSJ). Согласно информации WSJ, ссылающейся на собственные источники, компания ByteDance сотрудничает с южноазиатской фирмой Aolani Cloud для развертывания около 500 вычислительных систем NVIDIA Blackwell в Малайзии. Всего эти системы насчитывают 36 тысяч чипов B200.

Источник изображения: VCG

В сообщении говорится о том, что оснащение систем оборудованием будет стоить более чем 2,5 миллиарда долларов. В настоящее время Aolani эксплуатирует оборудование на сумму около 100 миллионов долларов. ByteDance планирует использовать вычислительные мощности для исследований и разработок в области искусственного интеллекта (ИИ) вне китайской территории, а также для удовлетворения растущего мирового спроса на ИИ со стороны своих клиентов.

В Aolani сообщили агентству Reuters, что компания соблюдает все правила экспортного контроля и стремится предоставлять услуги множеству клиентов по всему миру. По данным агентства, в январе текущего года власти США выдали разрешение компании ByteDance на приобретение чипов NVIDIA H200, однако производителя чипов не устроили предложенные условия их применения. С учётом приведённой западными СМИ информации можно сделать вывод о том, что для того, чтобы получить доступ к высокопроизводительным чипам производства NVIDIA, китайской компании пришлось прибегнуть к услугам фирмы-посредника.