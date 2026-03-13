Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Платим блогерам
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Платим блогерам
Блоги
crazycat21
Китайская компания ByteDance получила доступ к лучшим чипам NVIDIA для искусственного интеллекта
Для этого, по сути, ByteDance пришлось прибегнуть к услугам фирмы-посредника

Китайская компания ByteDance, которая владеет сервисом TikTok, объединяет свои вычислительные мощности за пределами Китая с одним из партнёров NVIDIA. Об этом сообщает Reuters со ссылкой деловой газеты Wall Street Journal (WSJ). Согласно информации WSJ, ссылающейся на собственные источники, компания ByteDance сотрудничает с южноазиатской фирмой Aolani Cloud для развертывания около 500 вычислительных систем NVIDIA Blackwell в Малайзии. Всего эти системы насчитывают 36 тысяч чипов B200.

Источник изображения: VCG

Может быть интересно

В сообщении говорится о том, что оснащение систем оборудованием будет стоить более чем 2,5 миллиарда долларов. В настоящее время Aolani эксплуатирует оборудование на сумму около 100 миллионов долларов. ByteDance планирует использовать вычислительные мощности для исследований и разработок в области искусственного интеллекта (ИИ) вне китайской территории, а также для удовлетворения растущего мирового спроса на ИИ со стороны своих клиентов.

В Aolani сообщили агентству Reuters, что компания соблюдает все правила экспортного контроля и стремится предоставлять услуги множеству клиентов по всему миру. По данным агентства, в январе текущего года власти США выдали разрешение компании ByteDance на приобретение чипов NVIDIA H200, однако производителя чипов не устроили предложенные  условия их применения. С учётом приведённой западными СМИ информации можно сделать вывод о том, что для того, чтобы получить доступ к высокопроизводительным чипам производства NVIDIA, китайской компании пришлось прибегнуть к услугам фирмы-посредника.

#nvidia #новости #чипы #tiktok #bytedance #aolani cloud
+
Написать комментарий (0)
Теперь в новом формате

Наш Telegram-канал @overclockers_news
Подписывайся, чтобы быть в курсе всех новостей!

Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные новости

У берегов Норвегии обнаружили каменную ловушку для китов возрастом около 1000 лет
+
Авторы Heroes of Might and Magic Olden Era показали Подземелье с троглодитами, минотаврами и гидрами
1
RX 9070 XT и RTX 5070 Ti сравнили на ПК с Ryzen 9 9950X3D в нескольких играх с разрешением 4K
+
Инженер «ОДК-Пермские моторы» сэкономил заводу более 20 миллионов рублей
13
Huawei представила складной мобильный роутер Wi-Fi X — аккумулятор 12000 мАч и скорость 5,3 Гбит/с
+
Археологи нашли в Германии пистолет 1390 года – старейший из найденных в Европе
+
На автозаводе «Москвич» объяснили причины лишь частичной оцинковки кузовов М70 и М90
4
Анонсированные Core Ultra 5 250K Plus и Ultra 7 270K Plus в играх до 24-39% быстрее предшественников
+
Ещё один владелец RTX 5090 столкнулся с расплавлением адаптера 12V-2x6 от MSI
+
OMYLAB: Бизнесу придется тратить сотни тысяч и миллионы на ребрендинг из-за закона о русском языке
10
«Герои Меча и Магии III» стали самой продаваемой ретро-игрой на просторах сервиса GOG
1
KB5078885 для Windows 10 улучшает стабильность для ряда GPU и обновляет сертификат Secure Boot
1
Видеокарта Lisuan Extreme LX 7G106: конкурент Nvidia и AMD с 12 ГБ GDDR6 и энергопотреблением 225 Вт
1
CNBC: Amazon провела экстренное совещание из-за сбоев торговой площадки по вине ИИ
1
Sapphire показала кластер из двух мини-ПК с процессорами AMD Ryzen AI Max+ 395
+
Valve отреагировала на иск с требованием убрать лутбоксы из Counter-Strike и Dota 2
1
Морская пехота США отказалась от новой винтовки M7 ради проверенной HK416
+
В Египте нашли оставленные 2000 лет назад в гробницах надписи индийского путешественника
+
Израильский дайвер нашёл на дне моря возле Хайфы меч крестоносцев
+
Xbox следующего поколения будет поддерживать новый набор технологий AMD FSR Diamond и новый DirectX
+

Популярные статьи

«Свист», «Военная машина»: краткий обзор двух новых фильмов (субъективно)
3
Проверяем, можно ли собрать актуальный игровой ПК всего за 42000 рублей в марте 2026 года
9
О проблемах западных законов и про выпуск новой версии Installer-SH для Linux и FreeBSD.
13
Будущим консолям Xbox быть — Microsoft официально подтвердила разработку нового устройства
2

Сейчас обсуждают

OgoGoLog
13:47
Что есть "адекватное" руководство ? Я вижу, что для тебя оно адекватное, когда в приоритете выкинуть деньги в форточку ради хотелок по сути левых людей, а не поддерживать на плаву доверенный им бизнес...
Инженер «ОДК-Пермские моторы» сэкономил заводу более 20 миллионов рублей
Phantom Lord
13:16
Мозги у тебя не работают
Инженер «ОДК-Пермские моторы» сэкономил заводу более 20 миллионов рублей
Вадим Калинников
13:15
Уже спрашивал, но внятного ответа так и не получил: вот пишу я софтину на Qt. Как мне её упаковать в Installer-SH со всеми зависимостями? Или надо упаковывать без зависимостей? Но тогда не понятно что...
О проблемах западных законов и про выпуск новой версии Installer-SH для Linux и FreeBSD.
tHE-CROWD
12:56
А я думаю что это мелкий бизнес тарится. Для связи между сотрудниками на небольших расстояниях с относительно высокой надежностью. Зачем подобные девайсы обычным людям в городе лично я представить не...
Москвичи стали чаще покупать рации, пейджеры и карты на фоне проблем со связью
Анатолий Шведцов
12:55
адекватное руководство это не про российский бизнес, за рубежом люди инвестируют и получают дивиденды, у нас не работают мировые практики, соответственно наш капитализм не работает, поищи теперь дурак...
Инженер «ОДК-Пермские моторы» сэкономил заводу более 20 миллионов рублей
ЦАГ
12:44
Ну я регистрируюсь в куче платных сервисов, где дают либо первичные кредиты либо пополняют каждый день. В день получаю более 100 генераций картинок , бесплатно.
RevenueCat: Платные ИИ‑приложения теряют подписчиков быстрее обычных
tHE-CROWD
12:42
Можно использовать собственную станцию, только законный радиус не слишком велик. Не более нескольких сотен метров, а для большинства с маркетплейсов всего пара десятков.
Москвичи стали чаще покупать рации, пейджеры и карты на фоне проблем со связью
OgoGoLog
12:17
Где "здесь"?
Инженер «ОДК-Пермские моторы» сэкономил заводу более 20 миллионов рублей
OgoGoLog
12:17
А с чего при капитализме осуждать "Газпром"? Они платят в бюджет огромные деньги. Выплаты дивидендов они прекратили по причине увеличения расходов фактических и планируемых. Новый газопровод в Китай с...
Инженер «ОДК-Пермские моторы» сэкономил заводу более 20 миллионов рублей
Валерий Чернов
11:44
У меня карта сберабанка, поэтому часто пользуюсь их сервисами. Биометрию подключал, когда они активно рекламировали оплату улыбкой.
Сбербанк запускает оплату метро с помощью распознавания лица
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter