Главе Федеральной комиссии по связи не понравилась позиция компании в отношении SpaceX, которая намеревается создать группировку из миллиона спутников.

В Соединённых Штатах председатель Федеральной комиссии по связи (FCC) Брендан Карр отверг критику со стороны компании Amazon в адрес аэрокосмической компании SpaceX. Последняя планирует развернуть на орбите группировку, которая будет насчитывать до одного миллиона спутников. В Amazon посчитали такие планы не выполнимыми. Об этом сообщает Reuters.

Председатель Федеральной комиссии по связи Брендан Карр (Brendan Carr). Фото: John McDonnell/Getty Images

Может быть интересно "Я думаю, Amazon следует сосредоточиться на наведении порядка в собственных запусках и собственной спутниковой группировке, а не беспокоиться о других компаниях, которые запускают спутники с такой же скоростью и частотой, как SpaceX", – заявил Карр.

Согласно данным агентства, ранее спутниковое подразделение компании Amazon (Amazon Leo), направило в FCC свои комментарии, в которых выразило свою "обеспокоенность" по поводу планов компании Илона Маска. В Amazon предположили, что SpaceX вряд ли сможет развернуть все спутники и что на это могут уйти столетия.

Reuters отмечает, что хоть и маловероятно, что SpaceX выведет на орбиту миллион спутников, где сейчас находятся всего 15 тысяч аппаратов, операторы спутниковой связи иногда запрашивают большее количество запусков. Делают они этого для того, чтобы обеспечить гибкость в проектировании.

"Учитывая темпы запуска спутников Amazon, я понимаю, почему они считают, что другим людям на запуск уйдут столетия. Я не думаю, что заявка Amazon получит здесь большой резонанс", – сказал Карр.

Спутниковая сеть Starlink, созданная компанией SpaceX Илона Маска, насчитывает около 10 000 спутников. В настоящее время она является наиболее продвинутой в глобальной инициативе по размещению интернет-инфраструктуры в космосе, где рои низкоорбитальных спутников обеспечивают большую безопасность и более высокие скорости соединения, чем традиционные спутники, размещённые на более высоких орбитах.

В настоящее время пользователями сети Strlink являются более шести миллионов абонентов в как минимум в 140 странах мира. Компания ориентируется на частных потребителей, предприятия, правительства и, в случае со своим вариантом Starshield, на агентства национальной безопасности США. Компания Amazon Leo, имеющая на данный момент более 200 спутников в космосе, использует аналогичную стратегию работы с клиентами.