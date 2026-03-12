На Лондонской бирже металлов цены на алюминий достигли самого высокого уровня за почти четыре года на фоне затянувшейся эскалации на Ближнем Востоке, которая грозит ещё более серьезными перебоями в поставках от местных производителей. Цены выросли на 2,6% до 3546,50 долларов за тонну, превысив пик, достигнутый 9 марта. При этом они достигли самого высокого уровня с марта 2022 года. Об этом сообщает Bloomberg.
По данным агентства, цены на этот металл резко выросли после того, как США и Израиль начали военную кампанию против Ирана. В результате уменьшились объёмы поставок из стран Персидского залива, на долю которых приходится 9% мирового производства алюминия. Крупный металлургический завод в Катаре уже сократил выпуск продукции, а другие сталкиваются с перебоями в поставках металла и сырья.
Боевые действия потрясли товарные рынки, от энергоносителей до металлов. Коммерческое судоходство через Ормузский пролив практически прекратилось, что создаёт нагрузку на цепочки поставок и угрожает всплеском инфляции.
В аналитической записке BMI, подразделения Fitch Solutions, говорится о том, что стоимость алюминия сохраняет значительный потенциал роста, вплоть до достижения отметки 3700 долларов за тонну. В компании отметили растущую обеспокоенность среди западных покупателей, на что указывает резкий рост премий в США и Европе.
"Последние события существенно повышают вероятность более острого дефицита предложения", – заявили в BMI.
При этом там добавили, что, согласно прогнозам, в текущем году мировой рынок столкнётся с ещё большим дефицитом алюминия в размере одного миллиона тонн.
Bloomberg отмечает, что уже появляются признаки ужесточения рыночной конъюнктуры. В частности, поступают крупные заказы на изъятие запасов из сети складов Лондонской биржи металлов (LME).
По состоянию на 9-39 утра по местному времени, стоимость алюминия Лондонской бирже металлов составляла 3537 долларов за тонну.