Рост цен напрямую связан с геополитической напряжённостью на Ближнем Востоке.

На Лондонской бирже металлов цены на алюминий достигли самого высокого уровня за почти четыре года на фоне затянувшейся эскалации на Ближнем Востоке, которая грозит ещё более серьезными перебоями в поставках от местных производителей. Цены выросли на 2,6% до 3546,50 долларов за тонну, превысив пик, достигнутый 9 марта. При этом они достигли самого высокого уровня с марта 2022 года. Об этом сообщает Bloomberg.

Алюминиевый прокат. Источник фото: vietnam.vn

По данным агентства, цены на этот металл резко выросли после того, как США и Израиль начали военную кампанию против Ирана. В результате уменьшились объёмы поставок из стран Персидского залива, на долю которых приходится 9% мирового производства алюминия. Крупный металлургический завод в Катаре уже сократил выпуск продукции, а другие сталкиваются с перебоями в поставках металла и сырья.

Боевые действия потрясли товарные рынки, от энергоносителей до металлов. Коммерческое судоходство через Ормузский пролив практически прекратилось, что создаёт нагрузку на цепочки поставок и угрожает всплеском инфляции.

В аналитической записке BMI, подразделения Fitch Solutions, говорится о том, что стоимость алюминия сохраняет значительный потенциал роста, вплоть до достижения отметки 3700 долларов за тонну. В компании отметили растущую обеспокоенность среди западных покупателей, на что указывает резкий рост премий в США и Европе.

"Последние события существенно повышают вероятность более острого дефицита предложения", – заявили в BMI.

При этом там добавили, что, согласно прогнозам, в текущем году мировой рынок столкнётся с ещё большим дефицитом алюминия в размере одного миллиона тонн.

Bloomberg отмечает, что уже появляются признаки ужесточения рыночной конъюнктуры. В частности, поступают крупные заказы на изъятие запасов из сети складов Лондонской биржи металлов (LME).

По состоянию на 9-39 утра по местному времени, стоимость алюминия Лондонской бирже металлов составляла 3537 долларов за тонну.