Испанские фирмы хотят впервые в истории страны самостоятельно вывести на орбиту спутники связи. Для обеспечения технологического суверенитета Европы.

Спутниковый стартап Sateliot и космическая инженерная компания PLD Space заключили соглашение о запуске двух спутников связи стандарта 5G. Запуск этих аппаратов станет первой подобной миссией, осуществлённой исключительно испанскими фирмами. Об этом сообщает Reuters.

Изображение: Sateliot

В совместном заявлении двух испанских фирм говорится, что PLD Space выведет на орбиту два спутника массой 160 килограммов каждый производства Sateliot к 2027 году. Для этого компания PLD будет использовать свою новейшую двухступенчатую ракету-носитель Miura-5. Ракета частично многоразовая (часть компонентов используется повторно) и названа в честь породы бойцовых быков. Reuters отмечает, что новое партнёрство поддерживает усилия компании Sateliot из Барселоны, которая пытается утвердится качестве ключевого игрока на европейском рынке спутниковой связи. Частично принадлежащая государству оборонная компания Indra новую владеет 4% акций этого стартапа.

Как заявил Хауме Санпер, генеральный директор Sateliot, выбор испанского партнёра для вывода спутников на орбиту помог защитить "технологический суверенитет" Европы, одновременно улучшив возможности Старого света в области безопасности и обороны. Согласно данным Reuters, в мае 2025 года компания Sateliot представила план по развёртыванию 100 спутников к 2028 году. При этом предполагаемый доход фирмы к 2030 году должен составить один миллиард евро.

В 2023 году компания PLD Space осуществила первый в Европе полностью частный запуск ракеты. В будущем эта фирма хочет иметь возможность доставлять в космос любые виды грузов, а в конечном итоге и людей, соперничая с такими крупными игроками в данной сфере, как SpaceX.