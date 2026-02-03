Конструкция корабля и возможности беспилотника GJ-11 могут стать настоящей революцией в возможностях авиации ВМФ НОАК.

Новые видеозаписи подтвердили, что китайский универсальный десантный корабль (УДК) "Сычуань" приступил к испытаниям по интеграции беспилотного истребителя дальнего действия, построенного по технологии "стелс". Предположительно, данный летательный аппарат относится к линейке GJ-11. Об этом сообщает популярный профильный ресурс Military Watch Magazine (MWM).

Беспилотный истребитель GJ-11 на палубе УДК "Сычуань". Фото: militarywatchmagazine.com

Может быть интересно

Согласно опубликованной информации, летательный аппарат появился на борту, а затем и на палубе корабля, за несколько часов до выхода "Сычуаня" в море для прохождения второго этапа испытаний. Однако, всё же остаётся вероятность того, что на кадрах был запечатлён полноразмерный макет для отработки управления полётной палубой, а не настоящий беспилотник.

УДК типа 076 "Сычуань" является одним из трёх типов кораблей в мире, оснащённых электромагнитной катапультой (EMALS) для старта самолётов. Спуск корабля на воду состоялся в декабре 2024 года, но ещё почти за пять лет до этого ожидалось, что "Сычуань" будет использоваться в качестве носителя для беспилотных летательных аппаратов, в том числе и для дальних GJ-11, построенных по аэродинамической схеме "летающее крыло".

MWM отмечает, что параллельно с продолжающейся работой по вводу в эксплуатацию военно-морского варианта беспилотника, развёртывание "сухопутного" варианта GJ-11 для ВВС НОАК было начато в октябре 2025 года.

Несмотря на то, что летательные аппараты с аэродинамической схемой "летающее крыло" не могут похвастаться очень высокими скоростями или впечатляющей манёвренностью, такая конструкция является оптимальной для операций на больших высотах и большом расстоянии. Кроме того, она оптимальна для снижения радиолокационной заметности.

По мнению экспертов MWM, эскадрильи GJ-11, базирующиеся на авианосцах [в данном случае на УДК, прим.] могли бы обеспечить ВМФ НОАК очень мощный наступательный потенциал, поскольку их способность взлетать с кораблей в открытом море в сочетании с передовыми возможностями малозаметности и большой дальностью полёта, затруднили бы прогнозирование ударов и их направлений. GJ-11 – один из нескольких беспилотных истребителей-невидимок, разработанных в Китае. В настоящее время ведутся работы над амбициозными программами по разработке более манёвренных беспилотников с большим уровнем автономности, таких как истребитель Dark Sword.

Универсальный десантный корабль "Сычуань" ВМФ НОАК. Фото: Синьхуа

Универсальный десантный корабль "Сычуань" вышел на первые морские испытания 14 ноября 2025 года. Его водоизмещение составляет 50000 тонн, таким образом, он крупнее, чем многие корабли аналогичного назначения в мире. "Сычуань" стирает грань между десантным кораблём, таким как Type 075, на основе которого он создан, и полноценным авианосцем. Конструкция "Сычуаня" конструкция не имеет прямых аналогов в мире (аналогичные водоизмещение и возможности) и потенциально может стать революционной для палубной авиации ВМФ НОАК.