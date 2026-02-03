Новые видеозаписи подтвердили, что китайский универсальный десантный корабль (УДК) "Сычуань" приступил к испытаниям по интеграции беспилотного истребителя дальнего действия, построенного по технологии "стелс". Предположительно, данный летательный аппарат относится к линейке GJ-11. Об этом сообщает популярный профильный ресурс Military Watch Magazine (MWM).
Согласно опубликованной информации, летательный аппарат появился на борту, а затем и на палубе корабля, за несколько часов до выхода "Сычуаня" в море для прохождения второго этапа испытаний. Однако, всё же остаётся вероятность того, что на кадрах был запечатлён полноразмерный макет для отработки управления полётной палубой, а не настоящий беспилотник.
УДК типа 076 "Сычуань" является одним из трёх типов кораблей в мире, оснащённых электромагнитной катапультой (EMALS) для старта самолётов. Спуск корабля на воду состоялся в декабре 2024 года, но ещё почти за пять лет до этого ожидалось, что "Сычуань" будет использоваться в качестве носителя для беспилотных летательных аппаратов, в том числе и для дальних GJ-11, построенных по аэродинамической схеме "летающее крыло".
MWM отмечает, что параллельно с продолжающейся работой по вводу в эксплуатацию военно-морского варианта беспилотника, развёртывание "сухопутного" варианта GJ-11 для ВВС НОАК было начато в октябре 2025 года.
Несмотря на то, что летательные аппараты с аэродинамической схемой "летающее крыло" не могут похвастаться очень высокими скоростями или впечатляющей манёвренностью, такая конструкция является оптимальной для операций на больших высотах и большом расстоянии. Кроме того, она оптимальна для снижения радиолокационной заметности.
По мнению экспертов MWM, эскадрильи GJ-11, базирующиеся на авианосцах [в данном случае на УДК, прим.] могли бы обеспечить ВМФ НОАК очень мощный наступательный потенциал, поскольку их способность взлетать с кораблей в открытом море в сочетании с передовыми возможностями малозаметности и большой дальностью полёта, затруднили бы прогнозирование ударов и их направлений. GJ-11 – один из нескольких беспилотных истребителей-невидимок, разработанных в Китае. В настоящее время ведутся работы над амбициозными программами по разработке более манёвренных беспилотников с большим уровнем автономности, таких как истребитель Dark Sword.
Универсальный десантный корабль "Сычуань" вышел на первые морские испытания 14 ноября 2025 года. Его водоизмещение составляет 50000 тонн, таким образом, он крупнее, чем многие корабли аналогичного назначения в мире. "Сычуань" стирает грань между десантным кораблём, таким как Type 075, на основе которого он создан, и полноценным авианосцем. Конструкция "Сычуаня" конструкция не имеет прямых аналогов в мире (аналогичные водоизмещение и возможности) и потенциально может стать революционной для палубной авиации ВМФ НОАК.