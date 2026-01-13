Группа инвесторов из США получила права на разработку украинского месторождения лития Добра. Об этом со ссылкой на украинские СМИ сообщает Reuters. Агентство отмечает, что показательный случай привлечения западного капитала в прифронтовую экономику в попытке углубить связи с Вашингтоном.
Киев передал компании Dobra Lithium Holdings права разработку литиевого месторождения, расположенного в центральной части Кировоградской области. Соответствующее заявление в своём телеграм-канале опубликовала премьер-министр правительства Украины Юлия Свириденко.
Акционерами Dobra Lithium Holdings являются компании TechMet и Rock Holdings. По словам Свириденко, ожидается, что проект привлечет не менее 179 миллионов долларов капиталовложений, включая 12 миллионов долларов на разведку и аудит запасов лития.
Как сообщает Reuters, согласно данным Американской корпорации международного развития и финансирования (US International Development Finance Corporation), компания TechMet получает поддержку от правительства США, которое, по их словам, осуществляет инвестиции в капитал фирмы для поддержки работы по налаживанию цепочек поставок критически важных минералов. Также агентство со ссылкой на публикации в американской прессе отмечает, что среди инвесторов есть миллиардер Рональд С. Лаудер, который является другом действующего президента США Дональда Трампа.
Сообщается, что в рамках заключенного соглашения Dobra Lithium Holdings разработает одно из крупнейших месторождения лития на Украине и "разделит" объёмы добычи с украинской стороной. Литий – это важнейший редкоземельный металл, который используется при производстве в батарей для электромобилей и других технологиях.
Отмечено, что соглашение было заключено в тот момент, когда Киев ищет финансирование для продолжения боевых действий и пытается укрепить связи с Вашингтоном, поскольку поддержка со стороны США остаётся ключевым элементом политики украинских властей "по обороне и восстановлению".
В августе прошлого года Киев объявил тендер на поставку [вероятно, речь идёт всё же о разработке, прим.], который, по словам официальных лиц, стал первым проектом в рамках совместного инвестиционного фонда с США. Более широкое соглашение, которое продвигает Дональд Трамп, предусматривает преференции для Штатов при доступе к украинским минеральным ресурсам. По данным Reuters, рамках этого соглашения инвестиции будут направлены "на восстановление" Украины.
С учётом информации, приведённой Reuters, становится понятным, почему администрация Трампа настаивает на скорейшем мирном соглашении, правда, на условиях Вашингтона и Киева. Всё дело в деньгах.