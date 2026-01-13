Планируется, что соглашение должно привлечь "не менее" 179 миллионов долларов инвестиций.

Группа инвесторов из США получила права на разработку украинского месторождения лития Добра. Об этом со ссылкой на украинские СМИ сообщает Reuters. Агентство отмечает, что показательный случай привлечения западного капитала в прифронтовую экономику в попытке углубить связи с Вашингтоном.

Киев передал компании Dobra Lithium Holdings права разработку литиевого месторождения, расположенного в центральной части Кировоградской области. Соответствующее заявление в своём телеграм-канале опубликовала премьер-министр правительства Украины Юлия Свириденко.

Акционерами Dobra Lithium Holdings являются компании TechMet и Rock Holdings. По словам Свириденко, ожидается, что проект привлечет не менее 179 миллионов долларов капиталовложений, включая 12 миллионов долларов на разведку и аудит запасов лития.

Как сообщает Reuters, согласно данным Американской корпорации международного развития и финансирования (US International Development Finance Corporation), компания TechMet получает поддержку от правительства США, которое, по их словам, осуществляет инвестиции в капитал фирмы для поддержки работы по налаживанию цепочек поставок критически важных минералов. Также агентство со ссылкой на публикации в американской прессе отмечает, что среди инвесторов есть миллиардер Рональд С. Лаудер, который является другом действующего президента США Дональда Трампа.

Сообщается, что в рамках заключенного соглашения Dobra Lithium Holdings разработает одно из крупнейших месторождения лития на Украине и "разделит" объёмы добычи с украинской стороной. Литий – это важнейший редкоземельный металл, который используется при производстве в батарей для электромобилей и других технологиях.

Отмечено, что соглашение было заключено в тот момент, когда Киев ищет финансирование для продолжения боевых действий и пытается укрепить связи с Вашингтоном, поскольку поддержка со стороны США остаётся ключевым элементом политики украинских властей "по обороне и восстановлению".

В августе прошлого года Киев объявил тендер на поставку [вероятно, речь идёт всё же о разработке, прим.], который, по словам официальных лиц, стал первым проектом в рамках совместного инвестиционного фонда с США. Более широкое соглашение, которое продвигает Дональд Трамп, предусматривает преференции для Штатов при доступе к украинским минеральным ресурсам. По данным Reuters, рамках этого соглашения инвестиции будут направлены "на восстановление" Украины.

С учётом информации, приведённой Reuters, становится понятным, почему администрация Трампа настаивает на скорейшем мирном соглашении, правда, на условиях Вашингтона и Киева. Всё дело в деньгах.