crazycat21
Европа сформировала свои контрпередложения к мирному плану по Украине
Европейцы настаивают на недопустимости сокращения численности ВСУ, а также на передаче под контроль Киева ЗАЭС, Кинбурнской косы и Каховской плотины.

Некоторое время назад президент США Дональд Трамп, претендующий на роль миротворца, сформировал свой план по мирному урегулированию конфликта на Украине. План состоит из двадцати восьми пунктов. Одним из пунктов значится сокращение численности ВСУ. Однако предложения Трампа сильно не понравились европейским союзникам Киева.

Фото: EPA /JULIEN WARNAND

Поэтому в Женеву, где проходит обсуждение возможности мирного урегулирования украинского конфликта, европейцы прибыли со своими контрпредложениями к плану Трампа. Об этом сообщает американская газета The Washington Post со ссылкой на документ, с которыми представители Европы прибыли на переговоры. Там три основных пункта.

Во-первых, Европа настаивает на том, что на Вооружённые силы Украины не будут наложены какие-либо ограничения. 

Во-вторых, контроль над Запорожской АЭС и Каховской плотиной должен быть передан украинской стороне. Кроме того, Киев должен получить ещё и контроль над Кинбурской косой, а также "беспрепятственные переходы" через Днепр. 

В-третьих, все остальные территориальные споры будут рассмотрены только после прекращения огня. То есть Европа настаивает на том, чтобы Киев не выводил войска с Донбасса ради мирного урегулирования, а перемирие должно быть по линии фактического боевого соприкосновения.

На данный момент, Запорожская АЭС находится под контролем России, на территории, которая согласно Конституции является полноправным субъектом РФ. Поэтому позиция России по этому вопросу останется неизменной. Про численность ВСУ европейцы тоже "перестарались". Понятно, что постоянно заявляют о системе безопасности в Европе, однако почему-то не хотят вспоминать о первопричинах конфликта. Что касается заявления о необходимости прекращения огня для последующих переговоров, то Россия уже неоднократно предупреждала, что не намерена давать Европе время для прекращения огня. Кроме того, одно из главных требований российской стороны для последующих переговоров – это безусловный вывод ВСУ с Донбасса.

Таким образом, становится понятным, что Европа не настроена на мирное урегулирование, несмотря на громкие заявления политиков.

#новости #европа #мирное урегулирование #план трампа
