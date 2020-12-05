3 причины, почему играть на геймпаде гораздо круче, чем на клавиатуре и мыши
Раньше я был адептом исключительно клавиатуры и мышки, а на геймпаде играл только в нишевые проекты. Однако, в последнее время распробовал гейминг на контроллере даже в шутеры от первого лица. Могу заявить - это гораздо удобнее и круче по ощущениям, чем клавомышь! Объясняю, почему.
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Мое знакомство с геймпадом случилось в 2009 году, вместе с покупкой Xbox 360. Годом позже приобрел и PlayStation 3. Играл тогда в FIFA, а также в консольные эксклюзивы, которые были недоступны для ПК. Gears of War 2, Red Dead Redemption, Crackdown, Forza, Heavy Rain, The Last of Us, Uncharted 2, GTA 4 и 5 - эти хиты я успешно прошел на контроллере. Долго привыкал, но выбора не было. А вот в FPS (шутеры от первого лица) на геймпаде играть не мог - никак не получалось привыкнуть к прицеливанию и неудобному обзору стиком. В такие проекты запускал на компьютере, но приходилось слегка понижать графику.
Дальше случилась PS4 с ее кучей эксклюзивов. Однако, я продолжал играть во многие проекты именно на ПК - клавиатура и мышь для меня были более удобными инструментами ввода. На четвертой "плойке" также пробовал шутеры от первого лица. Например, устав от читеров на писишных серверах, плюнул и купил по скидке Battlefield 1. Опять-таки, долго играть не смог - неудобно.
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Но в 2020 году ситуация изменилась. Из-за работы, я слишком много времени стал проводить в сидячем положении. А когда есть возможность поиграть, нет никакого желания сидеть, пусть даже на моем удобном и эргономичном кресле. Гораздо круче развалиться на диване, подключить телевизор к ПК и взять в руки геймпад.
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В последние несколько месяцев только так и играю. Но помимо гонок и экшенов от третьего лица, я распробовал и жанр FPS. Оказывается, за последнее время разработчики сильно запарились на эту тему. Например, в новой Call of Duty: Black Ops Cold War играть на контроллере суперудобно. Причем не только в сингл, но и в мультиплеер! Автоприцеливание наконец довели до ума, плюс вибрация - ощущения от геймплея совсем другие.
Теперь, даже сидя за монитором, я играю именно на геймпаде. Сейчас прохожу Assassin's Creed: Valhalla. На монике 144 Гц с "фрисинком" играть покомфортнее, чем на 4К@60 Гц телевизоре. Пробовал вернуться на клавомышь - гипернеудобно. Непонятно, какая клавиша за что отвечает. Нет виброотдачи. Да и боевка игры явно заточена под контроллер.
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В стратегии и MMORPG я не играю - нет времени. Поэтому полный переход на джойстик для меня только в плюс. Не надо постоянно переучиваться и привыкать. Раньше я не понимал itpedia, который призывал играть в шутеры на геймпаде. Но теперь сообразил, что к чему.
Сейчас я использую старенький беспроводной пад от Xbox 360. Планирую в ближайшее время поменять его на Xbox Elite Controller 2. Правда, чтобы подключить его к компу, придется докупать специальный Bluetooth-свисток.
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Пишите в комментариях, на чем играете вы? Нравится ли вам геймпад или по старинке используете клавиатуру и мышь?
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