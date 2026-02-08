Благодаря данному статусу город сможет получать финансирование на развитие наукоёмких отраслей экономики.

Вокруг Москвы расположилось немало пригородов, в том числе весьма густонаселённых. У подавляющего большинства из них нет каких-то особых преференций, но сегодня одним «простым» пригородом стало меньше, и одним «особым» — больше: Правительство России присвоило городу Долгопрудный к северу от столицы статус наукограда.

Может быть интересно

Источник изображения: портал Правительства Московской области.

Преимущественно получением данного статуса Долгопрудный обязан расположенному на его территории Национальному исследовательскому университету «Московский физико-технический институт» (МФТИ), благодаря инициативе которого было утверждено решение о создании в Долгопрудном научно-технологического центра «Долина Физтеха». В центре будут вестись разработки в области электроники, биомедицины, телекоммуникаций, аэрокосмических технологий, ИИ, автономного транспорта и других наукоёмких сферах.

Статус наукограда позволяет населённому пункту получать финансирование из федерального бюджета на развитие наукоёмких отраслей экономики в рамках проекта «Поддержка наукоградов». Статус присваивается на 15 лет.

Всего в России на сегодняшний день, с учётом Долгопрудного, статус наукограда имеют 14 отдельных населённых пунктов и внутригородских территорий городов федерального значения. Внутригородской территорией города федерального значения, например, является наукоград Троицк, юридически являющийся частью Москвы.