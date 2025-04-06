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Gorovic
OEM-производители выставили список цен на игровые ПК с видеокартами RTX 5060 и 5060 Ti
Nvidia ещё не объявила официальный релиз RTX 5060 серии, но OEM-производители уже выставили на продажу готовые сборки с этими видеокартами. Первые игровые ПК уже доступны для предзаказа на Newegg и Best Buy.

                                                            Источник изображения: wccftech.com

Производители компьютеров начали размещать объявления о предварительно собранных игровых системах с видеокартами GeForce RTX 5060 Ti и RTX 5060. Компании CyberPowerPC и Stormcraft уже представили свои новейшие геймерские ПК на площадках Newegg и Best Buy. 

Серия видеокарт GeForce RTX 5060 должна быть официально представлена в текущем месяце, при этом RTX 5060 Ti, согласно последним данным, выйдет 15 апреля. Хотя ранее ходили слухи о том, что модель RTX 5060 без аббревиатуры «Ti» появится в продаже только в следующем месяце, новые данные говорят об обратном. Это подтверждается и появлением готовых сборок ПК с этими видеокартами.

CyberPowerPC и Stormcraft подготовили свои последние модели игровых ПК, которые уже появились на сайтах розничных продаж, таких как Newegg и Best Buy. Запись на Best Buy была удалена, но на Newegg все еще доступны предложения от Stormcraft. На Best Buy CyberPowerPC представила Gamer Master Gaming Desktop с процессором Ryzen 7 8700F, 16 Гбайт оперативной памяти DDR5, 2 Тбайт SSD-накопителем и видеокартой RTX 5060 на 8 Гбайт. 

Стоимость базовой конфигурации начинается от $1149, что на $50 выше аналогичного ПК с видеокартой RTX 4060, если не учитывать различия в корпусе. На платформе Newegg можно рассмотреть три варианта конфигураций от Stormcraft с процессорами Intel 14-го поколения и видеокартами серии RTX 5060. Самая доступная модель, Gaming PC SIRIUS, стоит $1299 и включает процессор Core i5 14400F, видеокарту RTX 5060 Ti на 8 Гбайт, 32 Гбайт оперативной памяти DDR5 RGB 6000 MT/s, 1 Тбайт SSD и блок питания мощностью 650 Вт.

Для тех, кто предпочитает более мощный процессор, предлагается вариант с Core i7 14700F и 2 Тбайт SSD-накопителем за $1499. Аналогичная конфигурация с видеокартой RTX 5060 на 8 Гбайт будет стоить $1399. После анализа всех характеристик становится очевидно, что между RTX 5060 Ti и RTX 5060 сохраняется разница в цене около $100, что соответствует недавним прогнозам. Ожидается, что цены будут такими же, как и у предшественников. В частности, RTX 5060 за $299, RTX 5060 Ti на 8 Гбайт за $399 и версия на 16 Гбайт за $499.

Еще одной примечательной деталью является дата выхода. Все три модели игровых ПК от Stormcraft запланированы к выпуску 25 апреля, включая системы с RTX 5060. При этом ранее сообщалось, что RTX 5060 поступит в продажу в середине мая, однако теперь известно, что обе видеокарты будут анонсированы одновременно.

#nvidia #geforce rtx 5060
Источник: wccftech.com
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