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Gorovic
YouTube «Erase Song» сможет удалять защищённую по системе Content ID музыку без ущерба для видео
Новый инструмент использует передовую технологию искусственного интеллекта для точного обнаружения и удаления указанной музыки или её частей, минимизируя риск воздействия на остальной аудиоконтент.

Источник изображения: Christian Wiediger / Unsplash

Видеохостинг облегчает жизнь создателей контента: новая функция удалит стороннее аудио, не затронув звуки видео. По сообщению издания TechCrunch, компания YouTube объявила о выпуске обновлённого инструмента удаления аудио, предназначенного для создателей контента. Данный инструмент позволяет легко и эффективно удалять музыку, защищенную авторским правом, из видео, оставляя при этом нетронутыми другие аудиоэлементы, такие как речь и звуковые эффекты. Об этом сообщил глава YouTube Нил Мохан (Neal Mohan) в своем посте на платформе X (бывшая Twitter).

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Новый инструмент использует передовую технологию искусственного интеллекта для точного обнаружения и удаления указанной музыки или её частей, минимизируя риск воздействия на остальной аудиоконтент. Ранее компания тестировала подобный инструмент, однако он не всегда был достаточно точным.

Несмотря на улучшения, YouTube предупреждает на своей странице поддержки, что алгоритм иногда может не справиться с задачей полноценного удаления музыки. В таких случаях создателям предлагается использовать другие методы редактирования, такие как отключение звука в заявленных сегментах или их обрезка.

В качестве альтернативы, создатели могут выбрать опцию "Mute all sound in the claimed segments", чтобы заглушить части видео, содержащие потенциально защищенный материал. После успешного редактирования видео YouTube автоматически снимает претензии по системе Content ID, которая отслеживает использование защищенного контента в различных видео.

Это нововведение от YouTube направлено на упрощение процесса создания контента для авторов, обеспечивая им большую свободу действий одновременно соблюдая авторские права других издателей.

#youtube #видеохостинг
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