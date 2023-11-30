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Gorovic
WhatsApp или WhatsApp Plus: что лучше использовать
Оба приложения предназначены для обмена сообщениями, но у них есть ряд заслуживающих внимание отличий.

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WhatsApp - это официальное приложение для обмена сообщениями, предоставляющее широкий спектр функций для общения. Оно предлагает простой и интуитивно понятный интерфейс, и помимо основных функций обмена текстовыми сообщениями, обеспечивает возможность совершения аудио- и видеозвонков, обмена файлами, создания групповых чатов и других возможностей.

Одной из ключевых особенностей WhatsApp является его надежность, конфиденциальность и защищенность благодаря использованию конечного шифрования, что делает его популярным выбором среди пользователей, ценящих безопасность своих сообщений. В настоящее время на Google Play 5 млрд+ скачиваний.

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WhatsApp Plus - это сторонняя модификация оригинального WhatsApp, предлагающая дополнительные функции и возможности настройки интерфейса. Этот мессенджер предлагает выбор различных тем оформления, настройки шрифтов, а также улучшенные возможности для персонализации чата. То есть, приложение предоставляет пользователям возможность существенной кастомизации (подстройки под себя) интерфейса, что для многих может оказаться очень привлекательным моментом.

Однако при выборе между WhatsApp и WhatsApp Plus стоит учитывать следующие аспекты. Во-первых, безопасность и конфиденциальность сообщений. WhatsApp предлагает надежное шифрование для обеспечения конфиденциальности, в то время как приложения-моды, такие как WhatsApp Plus, не гарантируют поддержку безопасности на том же уровне. 

Немаловажным является фактор регулярных обновлений и поддержки. Официальный WhatsApp регулярно обновляется и развивается, обеспечивая обновление системных функций и исправление ошибок, в то время как WhatsApp Plus может иметь ограниченную поддержку и не частые обновления.

Во-вторых, использование сторонних модификаций мессенджера WhatsApp, таких как WhatsApp Plus, может привести к блокировке учетной записи ввиду нарушения условий использования оригинального приложения. Наконец, важно учитывать обновления и поддержку. Официальный WhatsApp регулярно обновляется и развивается, обеспечивая обновленные функции и исправления ошибок, в то время как WhatsApp Plus может иметь ограниченную поддержку и обновления.

WhatsApp Plus или WhatsApp: подведем итоги

1. WhatsApp — это официальное приложение, а WhatsApp Plus — это модифицированное приложение, которое можно кастомизировать (но подумайте, оно вам действительно надо?).

2. В WhatsApp Plus вы можете запланировать сообщение и отправить его в определенное время (удобно, не правда ли?), чего в WhatsApp пока нет (в iPhone можно через автоматизацию, проделав при этом уйму шагов и получив на выходе ежедневную отправку получателю одного и того же сообщения).

3. Еще одним преимуществом WhatsApp Plus является то, что с его помощью вы можете узнать, кто «онлайн», и узнать время его последнего подключения, не вступая в разговор. Этой функции нет в WhatsApp.

4. Про "вкусности". WhatsApp ожидает появления эксклюзивного инструмента искусственного интеллекта, однако это может занять еще слишком много времени.

5. WhatsApp Plus вы не сможете связать резервную копию с учетной записью Gmail, поэтому, если приложение будет удалено, все чаты также будут удалены без возможности последующего восстановления. В WhatsApp, поскольку он является официальным, можно сделать резервную копию и связать ее с учетной записью Gmail.

6. Пользователи, у которых установлен WhatsApp Plus, всегда будут обеспокоены тем, что получат блокировку от WhatsApp, так как по правилам официального мессенджера нельзя устанавливать его кастомные приложения от сторонних разработчиков - WhatsApp отслеживает (как именно мы не знаем) такие установки и блокирует использование своей официальной версии. 

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В завершение, выбор между WhatsApp и WhatsApp Plus зависит от ваших личных предпочтений. WhatsApp предлагает надежность, безопасность и широкие возможности, в то время как WhatsApp Plus может предложить больше возможностей для настройки интерфейса и внешнего вида плюс отправка сообщений по расписанию. Скачать WhatsApp можно здесь, WhatsApp Plus - здесь.

#whatsapp #whatsapp plus
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