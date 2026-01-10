Компания Vivo начала рассылку OriginOS 6 для модели V40 в ряде стран, заменяя привычную оболочку Funtouch OS на единый для всех регионов интерфейс.

Компания vivo приступила к рассылке обновления OriginOS 6 для смартфонов V40 за пределами Китая. Ранее международные версии устройств бренда функционировали на базе оболочки Funtouch OS. С выходом этого обновления производитель переводит глобальные модели на единый интерфейс, который ранее применялся только на внутреннем рынке КНР.

В программный пакет включены изменения графической среды, новые варианты анимации и системные инструменты управления приватностью. Дизайн интерфейса был дополнен световыми эффектами и элементами, имитирующими текстуры материалов. Процесс перехода на новую операционную систему призван унифицировать пользовательский опыт на всех рынках присутствия бренда.

Доступ к установке программного обеспечения открывается пользователям поэтапно. В зависимости от региона уведомление о системном обновлении может поступить в разное время.