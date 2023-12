В настоящее время компания Nothing работает над своим следующим смартфоном.

Как мы уже знаем, компания Nothing готовит очередной смартфон. На этот раз из среднего сегмента. Устройство получит название Nothing Phone (2a). Теперь в сети появилось видео, демонстрирующее, как будет выглядеть смартфон.

Nothing Phone (2a) без Snapdragon

В настоящее время компания Nothing работает над своим следующим смартфоном. Представитель среднего сегмента должен расширить свой ассортимент. Речь идет о модели, которая получила название Nothing Phone (2a). Некоторое время назад, когда появились первые сообщения о Phone (2a), мы узнали, что устройство предложит 6,7-дюймовый AMOLED-экран.

реклама

Теперь, в свою очередь, утечки раскрыли еще одну деталь в плане спецификаций. Вместе с ней появилось и видео, демонстрирующее возможный дизайн смартфона. По словам пользователя платформы X под ником @evowizz, название модели Nothing Phone (2a) - A142. Кодовое имя, с другой стороны, либо "Pacman", либо "Aero(dactyl)". В настоящее время смартфоны от Nothing используют процессоры Qualcomm. Таким образом, Nothing Phone (2a) станет первым смартфоном бренда с SoC от MediaTek внутри. Точнее, это будет чип Dimensity 7200.

Новый дизайн

На видео, которым поделился автор, видно, что новый аппарат от Nothing будет иметь трехполосный интерфейс Glyph. Что сразу бросается в глаза, так это совершенно иное расположение задних камер. И Nothing Phone (1), и Nothing Phone (2) оснащены двумя объективами на задней панели, расположенными вертикально в левом верхнем углу. Аналогично, например, iPhone X. У Nothing Phone (2a), согласно этим утечкам, камеры расположены горизонтально на круглом острове в самом центре верхней части. Это выглядит так же, как на Poco X3 Pro. Таким образом, компания Nothing, возможно, постепенно меняет дизайн своих смартфонов.

рекомендации Ищем PHP-программиста для апгрейда конфы

Ответственный за эти утечки также предполагает, что запуск Phone (2a) может состояться на мероприятии MWC, которое начнется 26 февраля и продлится до 29 февраля. К сожалению, неизвестно, на каком этапе сейчас находится работа, поэтому сложно предсказать, когда будет анонсирована новая модель. Однако одно можно сказать наверняка. В сегменте среднего класса будет большая конкуренция. Поэтому для того, чтобы Nothing Phone (2a) хорошо продавался, ему придется выделиться чем-то отличным от других устройств в своей полке.