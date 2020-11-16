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Как ранее стало известно, платежная система PayPal добавила возможность хранения, покупки, обмена криптовалюты. Пользователи могут расплачиваться криптовалютой в магазинах, при этом цифровая валюта будет автоматически конвертироваться в фиат.

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Компания Peninsula Visa стала принимать платежи в криптовалюте за паспортные услуги. Все платежи производятся моментально через систему Coinbase Commerce.

Граждане США могут изменить имя, оплатить паспортные услуги, например, продлить паспорт или получить второй паспорт, а также другое.

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Расширить список предоставляемых услуг, таких как: выдача нового паспорта, получение визы и другого планируется уже в течение 2021 года.

По заявлению директора Peninsula Visa Эвана Джеймса: "Никто и никогда не мог расплачиваться криптовалютой за американский паспорт, потому что такой возможности просто не было".

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Он также добавил, что пандемия коронавируса значительным образом повлияла на принятие данного решения.

Так же хочется напомнить, что в июне этого года уже была попытка введения оплаты паспортных услуг, используя биткоин в Венесуэле. К сожалению, уже через несколько часов данная функция исчезла с официального сайта.

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