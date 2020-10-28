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Представлены умные часы Amazfit GTR 2 и Amazfit GTS 2

Amazfit GTR 2 доступны с 30 октября по цене 145 долларов. Amazfit GTR 2 и Amazfit GTS 2 отличаются совсем немного и, в основном, бросается в глаза разница в дизайне.
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Компания Huami порадовала своих поклонников и выпустила на рынок умных часов две новые модели Amazfit GTR 2 и Amazfit GTS 2, которые появятся на рынке России уже в ноябре этого года.

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Часы получили ультрасовременный дизайн. Корпус Amazfit GTR 2 водонепроницаемый и выдерживает давление до 50 АТМ. Представлен в двух вариантах: из нержавеющей стали, который дополнит кожаный ремешок, или алюминиевый корпус и силиконовый ремешок.

Дисплей AMOLED с изогнутым 3D-стеклом. Умные часы снабжены разными популярными функциями носимой электроники и фишками. Они будут поддерживать NFC, GPS. Автономность работы в режиме обычных часов 38 дней.

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Вторая новинка также получила обновленный дизайн и яркий AMOLED-дисплей 1-65 дюйма прямоугольной формы. Часы многофункциональны и станут настоящим помощником, на каждый день.

Корпус, как и в предыдущей модели, влагозащищенный и выдерживает давление до 50 АТМ. В часах можно будет смело принимать душ и купаться. Синхронизация со смартфоном посредством Bluetooth 5.0. Есть GPS и ГЛОНАСС, спортивные режимы, а также часы поддерживают голосового помощника Amazon Alexa. Если использовать часы в обычном режиме, то автономность составит 20 дней, если пользоваться всеми функциями - 7 дней.

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