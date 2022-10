За пост начислено вознаграждение Этот материал написан посетителем сайта, и за него начислено Этот материал написан посетителем сайта, и за него начислено вознаграждение

С момента анонса игры в 2020 году, PlayStation и Santa Monica Studio — разработчик серии — раскрыли некоторые важные детали в течение этих двух лет. В этой статье я расскажу обо всем, что известно о последней части God of War, начиная с даты ее выпуска и заканчивая ее историей и способами, которыми она оживит всеми любимую игру.

1. Выход состоится в ноябре этого года

God of War Ragnarok выйдет 9 ноября на PlayStation 4 и PlayStation 5. В начале октября студия Santa Monica объявила, что игра стала «золотой». Это означает, что игра завершена и производители могут начать печатать диски.

2. Много новых и старых персонажей

Кратос и Атрей — дуэт отца и сына, ставший основой для перезагрузки 2018 года, — конечно же, вернутся в сиквеле. Им снова будут помогать Мимир (говорящая голова, который также является самым умным человеком в мире), а также братья Хульдра, Брок и Синдри. Фрейя станет злодеем в Ragnarök из-за того, что Кратос убил ее сына Бальдура в первой игре.

Ragnarok также увидит добавление нескольких новых персонажей, о многих из которых мы слышали в оригинальной игре. Тор и Один будут главными антагонистами Кратоса в грядущем сиквеле и, по-видимому, также злятся на Кратоса за убийство их родственника, Бальдура (а также идиотских сыновей Тора, Магни и Моди).

Чтобы противостоять Одину и Тору, Кратос и Атрей также соберут новых союзников, таких как Тир, скандинавский бог войны. Ангрбода, огненный великан, мать детей Локи в традиционных скандинавских мифах, также сыграет большую роль в Рагнареке .

3. Игра посвящена судьбе

God of War (2018) закончился зловещей фреской в Йотунхейме, изображающей смерть Кратоса. Но маркетинг God of War Ragnarok был в значительной степени сосредоточен на том, как можно избежать своей судьбы и возможно ли это вообще. Кажется, это связано с идеей, что Рагнарек — скандинавский апокалипсис — не произойдет так, как это происходит в старом мифе (хотя он начинается со смерти Бальдура и Фимблвинтера, как и история).

В некотором смысле, Кратос своим присутствием уже изменил пророчество. В мифе о Рагнароке нет фигуры, похожей на Кратоса, поэтому не понятно, какую роль он играет И судьба Атрея уже немного изменилась со стены в Йотунхейме, так как она относится к нему также, как к Локи, именем, которым хотела назвать его мать.

Вопрос в том, сможет ли пара настолько изменить судьбу, что не только избежит смерти Кратоса, но и разрушения всех девяти миров из-за Рагнарока.

4. Игроки посетят все 9 скандинавских царств

Говоря о девяти мирах, игроки смогут посетить их все в God of War Ragnarok . В God of War (2018) Кратос и Атрей смогли отправиться в Альфхейм, Хельхейм и Мидгард и исследовать их. Муспельхейм и Нифльхейм можно было исследовать, но в основном они использовались для арены и мини-игр. Йотунхейм тоже был в первой игре, но ненадолго в конце игры.

Студия Santa Monica подтвердила, что игроки не только вернуться в царства, в которых они уже побывали, но а также отправитесь в Асгард, Свартальфхейм и Ванахейм в Рагнарёке. В настоящее время неясно, будут ли Муспельхейм и Нифльхейм полностью исследованы на этот раз, или у них будут новые версии своих старых мини-игр.

5. Съемка одной камерой вернется

Один из самых запоминающихся аспектов God of War (2018) — это однокадровая камера, которая никогда не отрывается от игры — даже на загрузочных экранах. Эта функция возвращается в Ragnarok , и камера будет точно так же следовать за нашими героями.

6. Кори Барлог не руководит новой частью

Кори Барлог, режиссер God of War 2 и God of War (2018), берет на себя роль консультанта для God of War Ragnarok . Вместо этого игрой руководит ветеран God of War Эрик Уильямс, который в той или иной степени работал над каждой предыдущей игрой God of War (включая 2018 год).

Если вам понравился God of War (2018) и смена режиссера заставляет вас нервничать, не паникуйте. Во всех играх серии God of War меняются режиссеры. За почти 20-летнюю историю франшизы Барлог — единственный человек, руководивший двумя играми франшизы. В интервью IGN Барлог даже благодарит Уильямса за то, что он помог ему определить, какая часть ДНК оригинальной трилогии должна быть перенесена в скандинавскую эпоху.

7. Бои будут более «воздушными».

По сравнению с оригинальной трилогией God of War бои в God of War (2018) были гораздо более методичными. Кратос по-прежнему был вращающимся лезвием смерти, но уже прочно вошедшим в землю. Кажется, это немного меняется в Рагнарёке. Не похоже, что Кратос получит свою старую кнопку прыжка обратно, но есть несколько новых видео Ragnarök , в которых Кратос цепляется за платформы своими Клинками Хаоса и прыгает с платформ в группу врагов.

Будет неизвестно в полной мере о новых способностях Кратоса, пока игра не выйдет, но можно с уверенностью сказать, что на этот раз мобильность станет гораздо большей частью его арсенала.

8. Вероятно, новая часть выйдет на ПК (в конце концов)

God of War Ragnarok выйдет как на PS4, так и на PS5, поэтому, если вы играете в God of War (2018) и еще не обновились до консоли последнего поколения, не волнуйтесь.

Судя по истории, игра также, скорее всего, выйдет на ПК, поскольку игра 2018 года была запущена в Steam в начале этого года . Тем не менее, Sony не объявила дату выхода версии Ragnarök для ПК. Издатель обычно выжидает несколько лет, прежде чем выпускать свои крупные эксклюзивы для ПК-аудитории. Не ожидайте версию для ПК, по крайней мере до лета 2023 года, хотя вероятно, что она выйдет ближе к началу 2024 года.

9. Это краеугольный камень скандинавской саги God of War.

Ранее в этом году Барлог и Уильямс подтвердили, что God of War Ragnarok завершит скандинавскую сагу франшизы , превратив эту эпоху в дуологию и отделив ее от греческой трилогии франшизы.

В настоящее время неясно, что это означает для God of War как франшизы, но маловероятно, что это последний раз, когда мы увидим игру God of War от студии Santa Monica. Продолжится ли история с Кратосом— это совершенно другой вопрос, но God of War (2018) уже говорил, что в этом мире существуют другие царства и пантеоны — египетский, японский и кельтский.

С умением Кратоса находить злых богов я готов поспорить, что в конце концов он вернется, чтобы встретиться с божествами другой культуры.